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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 15:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Дополню по поводу мечты прикупить недвигу на девственной Волыни - жить надо там, иначе разнесут в клочья. Проходили((
И вообще по поводу темы этой статьи - *** это все)) Сто раз хорошенько прикиньте свои финансовые, временные и прочие возможности содержать недвижимость за кордоном. Причем, не тогда когда ты прокурор или слесарь-многостаночник с баблом, а потом, когда тебя от кормушки отодвинут следующие поколения. А то купит горячий чел пару аппартаментов в Алании под сдачу. Расчитывает полторы тысячи евро в месяц иметь от туристов, а тут растраты на коммуналку кондоминимума половину съедают. В солнечной Турции меньше 300 евро в месяц не обойтись. Так что вашим правителям еще есть куда квартплату задирать))
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:11

Акурт,напевно увійшов в довготривалий запой,бо не встиг нікому втулити турецьку нерухомість-ліра падає,нерухомість в лірах не піднялася-тобто маємо тільки за ці півріччя 20% в мінус у доларах за нерухомість і десь 10% в мінус по турецьким депозітам.
Ось тобі і Акуртов день!))
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  kalinavalera1 написав:Зацікавили - в мене бабуся звідти з Ковеля, ще маленькою її вивезли. На словах - дуже гарно. А на ділі як ? Може там болота та комарі з"їдять? На скільки там безпечно ? Як що людей немає , то мабудь не дуже безбечно?


Кілька разів відпочивав в тих місцях (озеро Світязь). Ціни та комфорт - на будь-який гаманець.
А природа - неймовірна :!:
V2
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