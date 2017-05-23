Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Дополню по поводу мечты прикупить недвигу на девственной Волыни - жить надо там, иначе разнесут в клочья. Проходили(( И вообще по поводу темы этой статьи - *** это все)) Сто раз хорошенько прикиньте свои финансовые, временные и прочие возможности содержать недвижимость за кордоном. Причем, не тогда когда ты прокурор или слесарь-многостаночник с баблом, а потом, когда тебя от кормушки отодвинут следующие поколения. А то купит горячий чел пару аппартаментов в Алании под сдачу. Расчитывает полторы тысячи евро в месяц иметь от туристов, а тут растраты на коммуналку кондоминимума половину съедают. В солнечной Турции меньше 300 евро в месяц не обойтись. Так что вашим правителям еще есть куда квартплату задирать))
Акурт,напевно увійшов в довготривалий запой,бо не встиг нікому втулити турецьку нерухомість-ліра падає,нерухомість в лірах не піднялася-тобто маємо тільки за ці півріччя 20% в мінус у доларах за нерухомість і десь 10% в мінус по турецьким депозітам. Ось тобі і Акуртов день!))
kalinavalera1 написав:Зацікавили - в мене бабуся звідти з Ковеля, ще маленькою її вивезли. На словах - дуже гарно. А на ділі як ? Може там болота та комарі з"їдять? На скільки там безпечно ? Як що людей немає , то мабудь не дуже безбечно?
Кілька разів відпочивав в тих місцях (озеро Світязь). Ціни та комфорт - на будь-який гаманець. А природа - неймовірна
Чего все так по поводу лиры возбудились как все пропало? Это сейчас Эрдогану ставят палки по поводу Иерусалима , Сирии, курдов и тд. Летом выборы в Турции а потом на курс посмотрим, на курс гривны тоже после президентских выборов еще посмотрим. Лично я считаю что Эрдоган довольно успешно руководит в сегодняшней непростой обстановке. И если уж на то пошло хрен с тем курсом, тут как в пословице - лучше с умным потерять чем с дураком найти. А будущие профиты десятикратно перекроют те убытки.
ребе Нок написав:Чего все так по поводу лиры возбудились как все пропало? Это сейчас Эрдогану ставят палки по поводу Иерусалима , Сирии, курдов и тд. Летом выборы в Турции а потом на курс посмотрим, на курс гривны тоже после президентских выборов еще посмотрим. Лично я считаю что Эрдоган довольно успешно руководит в сегодняшней непростой обстановке. И если уж на то пошло хрен с тем курсом, тут как в пословице - лучше с умным потерять чем с дураком найти. А будущие профиты десятикратно перекроют те убытки.
Васенька написав:який смисл обговорювати закордонну нерухомость якщо периферійна Україна це найдешевше місце для життя в світі
Не всі шукають "найдешевше" місце для життя. Та не дешево в нас. Ви юморист ? Може десь у Гондурасі ще дешевше. У Волині - є свої переваги, але Є потреби - крім повітря чистого в людини та води. Ще багато чого. Я фанат фруктів та овочів - ще риби та морепродуктів. Соціальні зв"язки, спілкування, безпека , інколи медична допомога.
а де ще в світі можна купити будинок з комунікаціями, документами та землею за 500-1000 баксов??? в красивому екологічному місці в пару годин до столиці країни. та навіть з ванною та сральником в будинку назвіть країни???