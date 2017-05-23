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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 115116117118>
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 15:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Дополню по поводу мечты прикупить недвигу на девственной Волыни - жить надо там, иначе разнесут в клочья. Проходили((
И вообще по поводу темы этой статьи - *** это все)) Сто раз хорошенько прикиньте свои финансовые, временные и прочие возможности содержать недвижимость за кордоном. Причем, не тогда когда ты прокурор или слесарь-многостаночник с баблом, а потом, когда тебя от кормушки отодвинут следующие поколения. А то купит горячий чел пару аппартаментов в Алании под сдачу. Расчитывает полторы тысячи евро в месяц иметь от туристов, а тут растраты на коммуналку кондоминимума половину съедают. В солнечной Турции меньше 300 евро в месяц не обойтись. Так что вашим правителям еще есть куда квартплату задирать))
PSPoldman
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 17:11

Акурт,напевно увійшов в довготривалий запой,бо не встиг нікому втулити турецьку нерухомість-ліра падає,нерухомість в лірах не піднялася-тобто маємо тільки за ці півріччя 20% в мінус у доларах за нерухомість і десь 10% в мінус по турецьким депозітам.
Ось тобі і Акуртов день!))
Trast
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  kalinavalera1 написав:Зацікавили - в мене бабуся звідти з Ковеля, ще маленькою її вивезли. На словах - дуже гарно. А на ділі як ? Може там болота та комарі з"їдять? На скільки там безпечно ? Як що людей немає , то мабудь не дуже безбечно?


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А природа - неймовірна :!:
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:23

який смисл обговорювати закордонну нерухомость якщо периферійна Україна це найдешевше місце для життя в світі
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:28

Чего все так по поводу лиры возбудились как все пропало? Это сейчас Эрдогану ставят палки по поводу Иерусалима , Сирии, курдов и тд. Летом выборы в Турции а потом на курс посмотрим, на курс гривны тоже после президентских выборов еще посмотрим.
Лично я считаю что Эрдоган довольно успешно руководит в сегодняшней непростой обстановке. И если уж на то пошло хрен с тем курсом, тут как в пословице - лучше с умным потерять чем с дураком найти. А будущие профиты десятикратно перекроют те убытки.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:34

  ребе Нок написав:Чего все так по поводу лиры возбудились как все пропало? Это сейчас Эрдогану ставят палки по поводу Иерусалима , Сирии, курдов и тд. Летом выборы в Турции а потом на курс посмотрим, на курс гривны тоже после президентских выборов еще посмотрим.
Лично я считаю что Эрдоган довольно успешно руководит в сегодняшней непростой обстановке. И если уж на то пошло хрен с тем курсом, тут как в пословице - лучше с умным потерять чем с дураком найти. А будущие профиты десятикратно перекроют те убытки.

Поддерживаю.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:39

  Васенька написав:який смисл обговорювати закордонну нерухомость якщо периферійна Україна це найдешевше місце для життя в світі

Не всі шукають "найдешевше" місце для життя. Та не дешево в нас. :lol: Ви юморист ? Може десь у Гондурасі ще дешевше.
У Волині - є свої переваги, але Є потреби - крім повітря чистого в людини та води. :mrgreen: Ще багато чого. Я фанат фруктів та овочів - ще риби та морепродуктів. Соціальні зв"язки, спілкування, безпека , інколи медична допомога.
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:44

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  PSPoldman написав:Дополню по поводу мечты прикупить недвигу на девственной Волыни - жить надо там, иначе разнесут в клочья. Проходили((

Там есть свои минусы. Не обязательно покупать за рубежом. Многие арендуют за рубежом. Обсуждали тут разные варианты.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 18:53

а де ще в світі можна купити будинок з комунікаціями, документами та землею за 500-1000 баксов??? в красивому екологічному місці в пару годин до столиці країни.
та навіть з ванною та сральником в будинку :)
назвіть країни???
Васенька
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 21:29

  Васенька написав:а де ще в світі можна купити будинок з комунікаціями, документами та землею за 500-1000 баксов??? в красивому екологічному місці в пару годин до столиці країни.
та навіть з ванною та сральником в будинку :)
назвіть країни???

Слишком просто. Вот представим что существует некий Вася2. Биологически жить ему осталось 40 лет. Но в Украине неблагоприятная экологическая обстановка, некачественные продукты питания, суровый климат, стрессы и т.д. Будем считать что по Васе2 ударят лишь несколько из этих факторов но тем не менее он здесь проживет не 40 а 30 лет. Сколько стоят 10 лет жизни? Представьте что можно купить 10 лет жизни себе и близкому человеку. Недешево, но..
Теперь представим что Вася2 обосновавшись в новой стране будет иметь доход выше, и ведя аналогичное потребление как вел бы он в Украине, будет ежемесячно иметь сверх того от 500$ и более.
Даже тупо статичный подсчет говорит: 500$ * 12 месяцев * 40 лет = 240 000 $
Итого: приводимый вами дом в Украине обойдется (500-1000 баксов)+ 240 000 $ + 10 лет жизни + прожить остаток этой жизни в красивом окружении.
Востаннє редагувалось ребе Нок в Нед 27 тра, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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