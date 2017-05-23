Додано: Нед 27 тра, 2018 22:31

ребе Нок написав: Yuri_T написав: ребе Нок написав: Итого: приводимый вами дом в Украине обойдется (500-1000 баксов)+ 240 000 $ и 10 лет жизни. Итого: приводимый вами дом в Украине обойдется (500-1000 баксов)+ 240 000 $ и 10 лет жизни.

т.е. Вася2 в новой стране будет питаться исключительно качественными продуктами питания, экологическая обстановка будет идеальной, климат будет на 100% подходящий и никаких стрессов? не говоря уже про "и т.д."?

желаю удачи в поисках.

когда найдёте - обязательно отпишитесь. т.е. Вася2 в новой стране будет питаться исключительно качественными продуктами питания, экологическая обстановка будет идеальной, климат будет на 100% подходящий и никаких стрессов? не говоря уже про "и т.д."?желаю удачи в поисках.когда найдёте - обязательно отпишитесь.

Не с пустого же места есть средняя продолжительность жизни по странам.

Васенька вот вы же сами только писали как в Киев ездили. Вот и подышали выбросами, вот и поели синтетики. Да и сомнительно что все что вы потребляете выращиваете себе сами на огородике из семян прошлого века без покупных химикатов, и мяско лишь свое, а не соседское на гормонах и покупном корме обработанном химией. И тд. Не с пустого же места есть средняя продолжительность жизни по странам.вот вы же сами только писали как в Киев ездили. Вот и подышали выбросами, вот и поели синтетики. Да и сомнительно что все что вы потребляете выращиваете себе сами на огородике из семян прошлого века без покупных химикатов, и мяско лишь свое, а не соседское на гормонах и покупном корме обработанном химией. И тд.

У нас Чернобыль никуда не делся, а Янукович подписал договор с ЕС о захоронении ядерных отходов. И договор этот действует. К нам составы везут этих отходов. Семена у нас давно все ГМО. Земля отравлена пестицидами и нитратами. Курчата у нас "бройлеры". Нам яйца привозят из села "домашние" - так скорлупа у них - мягкая - как бумажная. А желтки - почти белые. Я вот удивляюсь - абрикосы - мелкие - типа краснощечки - и то без вкуса и запаха.... Неужели успели деревья вырастить ? У коров украинских поголовно лейкоз - ветеринары говорят- " Хорошо, что лейкозом коровы болеют от 5 -8 и более лет. Не сразу умирают, и пока болеют много лет - дают молоко". Корма все не органические - там чего только нет. Вася - ты не прав.