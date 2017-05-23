ну і яка погана екологія в українському селі на Полтавщині чи Чернігівщині? без радіації та шкідливих підприємств рядом???
і домашні продукти без хімії та ГМО
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Додано: Нед 27 тра, 2018 21:34
ну і яка погана екологія в українському селі на Полтавщині чи Чернігівщині? без радіації та шкідливих підприємств рядом???
і домашні продукти без хімії та ГМО
Додано: Нед 27 тра, 2018 21:38
т.е. Вася2 в новой стране будет питаться исключительно качественными продуктами питания, экологическая обстановка будет идеальной, климат будет на 100% подходящий и никаких стрессов? не говоря уже про "и т.д."?
желаю удачи в поисках.
когда найдёте - обязательно отпишитесь.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 27 тра, 2018 21:52
С учетом того, что сейчас многие выезжают из Украины - кто на заработки, кто на ПМЖ, то не удивительно, что ветка о покупке зарубежной недвижимости такая популярная. У нас как раз сестра с мужем подумывают о переезде. Думают купить недвижимость в Италии или Испании. Не скажу, что я в восторге от этой идеи, но решать им. Если я не ошибаюсь, Первый в курсе цен на недвижимость в Италии. Может, подскажете, насколько адекватные цены на этом портале
Додано: Нед 27 тра, 2018 22:05
Не с пустого же места есть средняя продолжительность жизни по странам.
Васенька вот вы же сами только писали как в Киев ездили. Вот и подышали выбросами, вот и поели синтетики. Да и сомнительно что все что вы потребляете выращиваете себе сами на огородике из семян прошлого века без покупных химикатов, и мяско лишь свое, а не соседское на гормонах и покупном корме обработанном химией. И тд.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 27 тра, 2018 22:20
Дешево
Щось згадались червоні цінники в АТБ
Додано: Нед 27 тра, 2018 22:31
У нас Чернобыль никуда не делся, а Янукович подписал договор с ЕС о захоронении ядерных отходов. И договор этот действует. К нам составы везут этих отходов. Семена у нас давно все ГМО. Земля отравлена пестицидами и нитратами. Курчата у нас "бройлеры". Нам яйца привозят из села "домашние" - так скорлупа у них - мягкая - как бумажная. А желтки - почти белые. Я вот удивляюсь - абрикосы - мелкие - типа краснощечки - и то без вкуса и запаха.... Неужели успели деревья вырастить ? У коров украинских поголовно лейкоз - ветеринары говорят- " Хорошо, что лейкозом коровы болеют от 5 -8 и более лет. Не сразу умирают, и пока болеют много лет - дают молоко". Корма все не органические - там чего только нет. Вася - ты не прав.
Додано: Нед 27 тра, 2018 22:40
На первой странице открылся элитный эксклюзив. Продается наверное вместе с землей. Заграничная недвига есть с землей - есть без земли - даже квартира в высотке. Цена отличается. Если вас интересует недвига обычная типовая - то тоже дорого, но не миллионы. Вы эти цены имели в виду ? Предположительно от 100 или 200 тысяч евро скромная квартира. В маленьких деревнях - есть старинные сооружения - которые нужно восстанавливать - то цена может быть очень скромной. Но потребует вложений.
Додано: Нед 27 тра, 2018 23:10
есть, конечно. но наш репатриант эту статистику им изрядно подрежет.
потому что привычки и наследственность.
как в известном анекдоте про похожего на Маркса дворника, утверждавшего: бороду сбрить можно, а мысли куда девать?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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