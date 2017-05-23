ну і яка погана екологія в українському селі на Полтавщині чи Чернігівщині? без радіації та шкідливих підприємств рядом???
і домашні продукти без хімії та ГМО
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Додано: Нед 27 тра, 2018 21:34
ну і яка погана екологія в українському селі на Полтавщині чи Чернігівщині? без радіації та шкідливих підприємств рядом???
і домашні продукти без хімії та ГМО
Додано: Нед 27 тра, 2018 21:38
т.е. Вася2 в новой стране будет питаться исключительно качественными продуктами питания, экологическая обстановка будет идеальной, климат будет на 100% подходящий и никаких стрессов? не говоря уже про "и т.д."?
желаю удачи в поисках.
когда найдёте - обязательно отпишитесь.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 27 тра, 2018 21:52
С учетом того, что сейчас многие выезжают из Украины - кто на заработки, кто на ПМЖ, то не удивительно, что ветка о покупке зарубежной недвижимости такая популярная. У нас как раз сестра с мужем подумывают о переезде. Думают купить недвижимость в Италии или Испании. Не скажу, что я в восторге от этой идеи, но решать им. Если я не ошибаюсь, Первый в курсе цен на недвижимость в Италии. Может, подскажете, насколько адекватные цены на этом портале
Додано: Нед 27 тра, 2018 22:05
Не с пустого же места есть средняя продолжительность жизни по странам.
Васенька вот вы же сами только писали как в Киев ездили. Вот и подышали выбросами, вот и поели синтетики. Да и сомнительно что все что вы потребляете выращиваете себе сами на огородике из семян прошлого века без покупных химикатов, и мяско лишь свое, а не соседское на гормонах и покупном корме обработанном химией. И тд.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 27 тра, 2018 22:20
Дешево
Щось згадались червоні цінники в АТБ
Додано: Нед 27 тра, 2018 22:31
У нас Чернобыль никуда не делся, а Янукович подписал договор с ЕС о захоронении ядерных отходов. И договор этот действует. К нам составы везут этих отходов. Семена у нас давно все ГМО. Земля отравлена пестицидами и нитратами. Курчата у нас "бройлеры". Нам яйца привозят из села "домашние" - так скорлупа у них - мягкая - как бумажная. А желтки - почти белые. Я вот удивляюсь - абрикосы - мелкие - типа краснощечки - и то без вкуса и запаха.... Неужели успели деревья вырастить ? У коров украинских поголовно лейкоз - ветеринары говорят- " Хорошо, что лейкозом коровы болеют от 5 -8 и более лет. Не сразу умирают, и пока болеют много лет - дают молоко". Корма все не органические - там чего только нет. Вася - ты не прав.
Додано: Нед 27 тра, 2018 22:40
На первой странице открылся элитный эксклюзив. Продается наверное вместе с землей. Заграничная недвига есть с землей - есть без земли - даже квартира в высотке. Цена отличается. Если вас интересует недвига обычная типовая - то тоже дорого, но не миллионы. Вы эти цены имели в виду ? Предположительно от 100 или 200 тысяч евро скромная квартира. В маленьких деревнях - есть старинные сооружения - которые нужно восстанавливать - то цена может быть очень скромной. Но потребует вложений.
Додано: Нед 27 тра, 2018 23:10
есть, конечно. но наш репатриант эту статистику им изрядно подрежет.
потому что привычки и наследственность.
как в известном анекдоте про похожего на Маркса дворника, утверждавшего: бороду сбрить можно, а мысли куда девать?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 28 тра, 2018 07:11
И в чем "мудрость" Эрдогана? В том, что этот братан-мусульманин решил послать США, Израиль и часть ещё не легшей под мусульман Европы и воссоздать Оттоманскую империю?Он просто забыл что Ататюрк поднял Турцию отказавшись от религиозного диктанта. Что касается "выборов", то после якобы переворота инициированного им самим других кандидатов там просто нет
back in USSR
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