RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 116117118119>
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 21:34

ну і яка погана екологія в українському селі на Полтавщині чи Чернігівщині? без радіації та шкідливих підприємств рядом???
і домашні продукти без хімії та ГМО :)
Васенька
 
Повідомлень: 548
З нами з: 20.10.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 21:38

  ребе Нок написав:Итого: приводимый вами дом в Украине обойдется (500-1000 баксов)+ 240 000 $ и 10 лет жизни.

т.е. Вася2 в новой стране будет питаться исключительно качественными продуктами питания, экологическая обстановка будет идеальной, климат будет на 100% подходящий и никаких стрессов? не говоря уже про "и т.д."?
желаю удачи в поисках.
когда найдёте - обязательно отпишитесь.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12822
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1714 раз.
Подякували: 3446 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 21:52

С учетом того, что сейчас многие выезжают из Украины - кто на заработки, кто на ПМЖ, то не удивительно, что ветка о покупке зарубежной недвижимости такая популярная. У нас как раз сестра с мужем подумывают о переезде. Думают купить недвижимость в Италии или Испании. Не скажу, что я в восторге от этой идеи, но решать им. Если я не ошибаюсь, Первый в курсе цен на недвижимость в Италии. Может, подскажете, насколько адекватные цены на этом портале https://housage.com/Italy/
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1038
З нами з: 09.08.15
Подякував: 252 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 22:05

  Yuri_T написав:
  ребе Нок написав:Итого: приводимый вами дом в Украине обойдется (500-1000 баксов)+ 240 000 $ и 10 лет жизни.

т.е. Вася2 в новой стране будет питаться исключительно качественными продуктами питания, экологическая обстановка будет идеальной, климат будет на 100% подходящий и никаких стрессов? не говоря уже про "и т.д."?
желаю удачи в поисках.
когда найдёте - обязательно отпишитесь.

Не с пустого же места есть средняя продолжительность жизни по странам.
Васенька вот вы же сами только писали как в Киев ездили. Вот и подышали выбросами, вот и поели синтетики. Да и сомнительно что все что вы потребляете выращиваете себе сами на огородике из семян прошлого века без покупных химикатов, и мяско лишь свое, а не соседское на гормонах и покупном корме обработанном химией. И тд.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 02.03.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 22:20

  Natt написав:С учетом того, что сейчас многие выезжают из Украины - кто на заработки, кто на ПМЖ, то не удивительно, что ветка о покупке зарубежной недвижимости такая популярная. У нас как раз сестра с мужем подумывают о переезде. Думают купить недвижимость в Италии или Испании. Не скажу, что я в восторге от этой идеи, но решать им. Если я не ошибаюсь, Первый в курсе цен на недвижимость в Италии. Может, подскажете, насколько адекватные цены на этом портале https://housage.com/Italy/

Дешево :D
Щось згадались червоні цінники в АТБ :mrgreen:
Tekken
 
Повідомлень: 14
З нами з: 21.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 22:31

  ребе Нок написав:
  Yuri_T написав:
  ребе Нок написав:Итого: приводимый вами дом в Украине обойдется (500-1000 баксов)+ 240 000 $ и 10 лет жизни.

т.е. Вася2 в новой стране будет питаться исключительно качественными продуктами питания, экологическая обстановка будет идеальной, климат будет на 100% подходящий и никаких стрессов? не говоря уже про "и т.д."?
желаю удачи в поисках.
когда найдёте - обязательно отпишитесь.

Не с пустого же места есть средняя продолжительность жизни по странам.
Васенька вот вы же сами только писали как в Киев ездили. Вот и подышали выбросами, вот и поели синтетики. Да и сомнительно что все что вы потребляете выращиваете себе сами на огородике из семян прошлого века без покупных химикатов, и мяско лишь свое, а не соседское на гормонах и покупном корме обработанном химией. И тд.


У нас Чернобыль никуда не делся, а Янукович подписал договор с ЕС о захоронении ядерных отходов. И договор этот действует. К нам составы везут этих отходов. Семена у нас давно все ГМО. Земля отравлена пестицидами и нитратами. Курчата у нас "бройлеры". Нам яйца привозят из села "домашние" - так скорлупа у них - мягкая - как бумажная. А желтки - почти белые. Я вот удивляюсь - абрикосы - мелкие - типа краснощечки - и то без вкуса и запаха.... Неужели успели деревья вырастить ? У коров украинских поголовно лейкоз - ветеринары говорят- " Хорошо, что лейкозом коровы болеют от 5 -8 и более лет. Не сразу умирают, и пока болеют много лет - дают молоко". Корма все не органические - там чего только нет. Вася - ты не прав. :mrgreen:
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4400
З нами з: 07.05.11
Подякував: 644 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 22:40

  Natt написав:С учетом того, что сейчас многие выезжают из Украины - кто на заработки, кто на ПМЖ, то не удивительно, что ветка о покупке зарубежной недвижимости такая популярная. У нас как раз сестра с мужем подумывают о переезде. Думают купить недвижимость в Италии или Испании. Не скажу, что я в восторге от этой идеи, но решать им. Если я не ошибаюсь, Первый в курсе цен на недвижимость в Италии. Может, подскажете, насколько адекватные цены на этом портале https://housage.com/Italy/


На первой странице открылся элитный эксклюзив. Продается наверное вместе с землей. Заграничная недвига есть с землей - есть без земли - даже квартира в высотке. Цена отличается. Если вас интересует недвига обычная типовая - то тоже дорого, но не миллионы. Вы эти цены имели в виду ? Предположительно от 100 или 200 тысяч евро скромная квартира. В маленьких деревнях - есть старинные сооружения - которые нужно восстанавливать - то цена может быть очень скромной. Но потребует вложений.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4400
З нами з: 07.05.11
Подякував: 644 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 23:10

  ребе Нок написав:Не с пустого же места есть средняя продолжительность жизни по странам.

есть, конечно. но наш репатриант эту статистику им изрядно подрежет.
потому что привычки и наследственность.
как в известном анекдоте про похожего на Маркса дворника, утверждавшего: бороду сбрить можно, а мысли куда девать?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12822
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1714 раз.
Подякували: 3446 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 07:11

  ребе Нок написав:Чего все так по поводу лиры возбудились как все пропало? Это сейчас Эрдогану ставят палки по поводу Иерусалима , Сирии, курдов и тд. Летом выборы в Турции а потом на курс посмотрим, на курс гривны тоже после президентских выборов еще посмотрим.
Лично я считаю что Эрдоган довольно успешно руководит в сегодняшней непростой обстановке. И если уж на то пошло хрен с тем курсом, тут как в пословице - лучше с умным потерять чем с дураком найти. А будущие профиты десятикратно перекроют те убытки.

И в чем "мудрость" Эрдогана? В том, что этот братан-мусульманин решил послать США, Израиль и часть ещё не легшей под мусульман Европы и воссоздать Оттоманскую империю?Он просто забыл что Ататюрк поднял Турцию отказавшись от религиозного диктанта. Что касается "выборов", то после якобы переворота инициированного им самим других кандидатов там просто нет
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4838
З нами з: 16.08.09
Подякував: 97 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 08:15

slavek а смысл Турции соглашаться с невыгодными условиями и за бесплатно? В регионе идет война, поддерживаются кланы и снабжаются оружием группировки составляющие территориальную и экономическую угрозу Турции. Это представьте как вдруг вашим пьющим соседям начнут ежемесячно дарить гранатометы, автоматы и подобное. Если процесс и нельзя срочно прекратить то это совсем не значит что ничего и делать не надо.
И не сильно там они с США поссорились, не сильнее чем тот же Ким Чен Ын. Последний в возможной будущей сделке с Западом получит гарантии, инвестиции и живые деньги. Тоже неплохо учитывая недавнюю угрозу войны с НАТО на уничтожение.
Вернемся. Есть у Турции экономические интересы в регионе и геополитические которые надо отстаивать ради будущего. По крайней мере в такой политике Эрдогана я вижу как минимум создание точек для разговора, торга и выгодных компромиссов. А так время покажет - процессы идут серьезные и за день все не решается, может случится что лишь через сто лет можно будет давать адекватную оценку этим событиям и действиям.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 02.03.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 116117118119>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, kiev_1991 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 228, 229, 230
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2296 168263
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 22:47
Львівський БатяР
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2808 396101
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 19:58
Долярчик
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 17435
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.