ребе Нок написав:slavek а смысл Турции соглашаться с невыгодными условиями и за бесплатно? В регионе идет война, поддерживаются кланы и снабжаются оружием группировки составляющие территориальную и экономическую угрозу Турции. Это представьте как вдруг вашим пьющим соседям начнут ежемесячно дарить гранатометы, автоматы и подобное. Если процесс и нельзя срочно прекратить то это совсем не значит что ничего и делать не надо.
И не сильно там они с США поссорились, не сильнее чем тот же Ким Чен Ын. Последний в возможной будущей сделке с Западом получит гарантии, инвестиции и живые деньги. Тоже неплохо учитывая недавнюю угрозу войны с НАТО на уничтожение.
Вернемся. Есть у Турции экономические интересы в регионе и геополитические которые надо отстаивать ради будущего. По крайней мере в такой политике Эрдогана я вижу как минимум создание точек для разговора, торга и выгодных компромиссов. А так время покажет - процессы идут серьезные и за день все не решается, может случится что лишь через сто лет можно будет давать адекватную оценку этим событиям и действиям.
Какие ещё интересы Турции в Израиле с которым до прихода этого деятеля были прекрасные отношения. Да и арабы и без него хорошо убивают друг друга, особенно после того как его другой брат-мусульманин Барак Хусейнович поджёг Ближний Восток. Этот не состоявшийся Паша хочет составить конкуренцию другому террористу-Ирану. Ну так у Ирана экономика уже трещит несмотря на кратковременную помощь уб-людка Обамы. И Турция если продолжит играть в эти игры окажется там же. С политикой Турция стремительно становится изгоем на западе не став ни сейчас, ни в будущем своей на БВ