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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 116117118119
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:12

  ребе Нок написав:slavek а смысл Турции соглашаться с невыгодными условиями и за бесплатно? В регионе идет война, поддерживаются кланы и снабжаются оружием группировки составляющие территориальную и экономическую угрозу Турции. Это представьте как вдруг вашим пьющим соседям начнут ежемесячно дарить гранатометы, автоматы и подобное. Если процесс и нельзя срочно прекратить то это совсем не значит что ничего и делать не надо.
И не сильно там они с США поссорились, не сильнее чем тот же Ким Чен Ын. Последний в возможной будущей сделке с Западом получит гарантии, инвестиции и живые деньги. Тоже неплохо учитывая недавнюю угрозу войны с НАТО на уничтожение.
Вернемся. Есть у Турции экономические интересы в регионе и геополитические которые надо отстаивать ради будущего. По крайней мере в такой политике Эрдогана я вижу как минимум создание точек для разговора, торга и выгодных компромиссов. А так время покажет - процессы идут серьезные и за день все не решается, может случится что лишь через сто лет можно будет давать адекватную оценку этим событиям и действиям.

Какие ещё интересы Турции в Израиле с которым до прихода этого деятеля были прекрасные отношения. Да и арабы и без него хорошо убивают друг друга, особенно после того как его другой брат-мусульманин Барак Хусейнович поджёг Ближний Восток. Этот не состоявшийся Паша хочет составить конкуренцию другому террористу-Ирану. Ну так у Ирана экономика уже трещит несмотря на кратковременную помощь уб-людка Обамы. И Турция если продолжит играть в эти игры окажется там же. С политикой Турция стремительно становится изгоем на западе не став ни сейчас, ни в будущем своей на БВ
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slavek
 
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