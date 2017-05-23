ребе Нок написав:

а смысл Турции соглашаться с невыгодными условиями и за бесплатно? В регионе идет война, поддерживаются кланы и снабжаются оружием группировки составляющие территориальную и экономическую угрозу Турции. Это представьте как вдруг вашим пьющим соседям начнут ежемесячно дарить гранатометы, автоматы и подобное. Если процесс и нельзя срочно прекратить то это совсем не значит что ничего и делать не надо.И не сильно там они с США поссорились, не сильнее чем тот же Ким Чен Ын. Последний в возможной будущей сделке с Западом получит гарантии, инвестиции и живые деньги. Тоже неплохо учитывая недавнюю угрозу войны с НАТО на уничтожение.Вернемся. Есть у Турции экономические интересы в регионе и геополитические которые надо отстаивать ради будущего. По крайней мере в такой политике Эрдогана я вижу как минимум создание точек для разговора, торга и выгодных компромиссов. А так время покажет - процессы идут серьезные и за день все не решается, может случится что лишь через сто лет можно будет давать адекватную оценку этим событиям и действиям.