RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 116117118119
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 09:12

  ребе Нок написав:slavek а смысл Турции соглашаться с невыгодными условиями и за бесплатно? В регионе идет война, поддерживаются кланы и снабжаются оружием группировки составляющие территориальную и экономическую угрозу Турции. Это представьте как вдруг вашим пьющим соседям начнут ежемесячно дарить гранатометы, автоматы и подобное. Если процесс и нельзя срочно прекратить то это совсем не значит что ничего и делать не надо.
И не сильно там они с США поссорились, не сильнее чем тот же Ким Чен Ын. Последний в возможной будущей сделке с Западом получит гарантии, инвестиции и живые деньги. Тоже неплохо учитывая недавнюю угрозу войны с НАТО на уничтожение.
Вернемся. Есть у Турции экономические интересы в регионе и геополитические которые надо отстаивать ради будущего. По крайней мере в такой политике Эрдогана я вижу как минимум создание точек для разговора, торга и выгодных компромиссов. А так время покажет - процессы идут серьезные и за день все не решается, может случится что лишь через сто лет можно будет давать адекватную оценку этим событиям и действиям.

Какие ещё интересы Турции в Израиле с которым до прихода этого деятеля были прекрасные отношения. Да и арабы и без него хорошо убивают друг друга, особенно после того как его другой брат-мусульманин Барак Хусейнович поджёг Ближний Восток. Этот не состоявшийся Паша хочет составить конкуренцию другому террористу-Ирану. Ну так у Ирана экономика уже трещит несмотря на кратковременную помощь уб-людка Обамы. И Турция если продолжит играть в эти игры окажется там же. С политикой Турция стремительно становится изгоем на западе не став ни сейчас, ни в будущем своей на БВ
back in USSR
slavek
 
Повідомлень: 4838
З нами з: 16.08.09
Подякував: 97 раз.
Подякували: 863 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 13:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  ребе Нок написав:не сильно там они с США поссорились, не сильнее чем тот же Ким Чен Ын. Последний в возможной будущей сделке с Западом получит гарантии, инвестиции и живые деньги. Тоже неплохо учитывая недавнюю угрозу войны с НАТО на уничтожение.Есть у Турции экономические интересы в регионе и геополитические которые надо отстаивать ради будущего. По крайней мере в такой политике Эрдогана я вижу как минимум создание точек для разговора, торга и выгодных компромиссов.


+100
Я в шоке - что украинцы якобы это "не понимают", скорее делают вид, что не понимают ?
Политика - искусство компромисса, грубо говоря - торг всегда уместен - иначе не бывает. И если наши политиканы уступают якобы без торга в большой политике - то они просто прячут торги , торги не гласные и выгодополучателей не афишируют.
Международная политика прагматична - иначе в мире начался бы хаос. И никто не занимается "шапкозакидательством" в порывах энтузиазма и "патриотизма". У Турции сильная экономика - они достаточно не зависимы. То есть другими словами они имеют определенное уважение и независимость. С ними будут считаться.

Мне вот смешно , когда говорят и много, и якобы на полном серьезе - постоянно о какой-то независимости в нищей стране с разрушенной экономикой....Понятия синонимы - сильная экономика и независимость.

А вот благополучная экономически страна имеет все шансы на уважение соседей. Что мне в этом раскладе нравится, так то , что воюют не на территории Турции. Может в этом смысл действий Эрдогана ?
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4406
З нами з: 07.05.11
Подякував: 644 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 116117118119
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Оранжевый-хит сезона і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 228, 229, 230
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2296 168302
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 22:47
Львівський БатяР
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2808 396119
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 кві, 2018 19:58
Долярчик
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 17436
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15056)
28.05.2018 14:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.