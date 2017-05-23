Додано: Пон 28 тра, 2018 17:29

Tekken написав: Я скажу так: - "мускулами, можна грати, якщо вони є!"

А по факту, наша армія, тільки тепер може показати свої "мускули"!

Та й шкода, що і "ядерні мускули", ми не можемо показати, а лише, ядерні відходи... Я скажу так: - "мускулами, можна грати, якщо вони є!"А по факту, наша армія, тільки тепер може показати свої "мускули"!Та й шкода, що і "ядерні мускули", ми не можемо показати, а лише, ядерні відходи...

Поддерживаю вас и вы точно патриот. Втянуть страну в войну с более сильным врагом - нести постоянные потери , взгромоздить эти потери на плечи украинцев - у которых и так нет работы, доход средний самый низкий в мире и ниже уровня бедности - этого хотят только те - кто наживается на войне и враг нашей страны. Какой олигархрен лезет в войну - не имея стратегии, с перспективой на победу ?Эрдоган прежде чем русских сбивать - обеспечил свой народ высоким доходом, достатком и вступил а НАТО. И имел стратегию. А у нас что ? Наш стратег обещал войну закончить за 3 дня ? Нормальные люди не лезут в бой ослабленные или больные , тем более не бросают в бой ослабленный народ со более сильным противником, нормальные - они тренируются, копят силы и в правильный момент могут себе позволить..... нет - опять таки не войну - а как Эрдоган - торг.Тут пытаются выкрутить некоторые - что это я так хочу , что б так было. Например - что политика - искусство компромисса или что Украина не на пике силы . Но я этого не хочу, так есть - и от меня это не зависит. Так устроена жизнь на планете Земля. Я тут ничего не решаю. Кто прет против реальности - тот проиграет. Скорее всего те, кто нас, украинцев "прет" против реальности - сам живет по нормальному - на компромиссах и не в Украине видит свое будущее и будущее своих детей.