Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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ребе Нок написав:slavek а смысл Турции соглашаться с невыгодными условиями и за бесплатно? В регионе идет война, поддерживаются кланы и снабжаются оружием группировки составляющие территориальную и экономическую угрозу Турции. Это представьте как вдруг вашим пьющим соседям начнут ежемесячно дарить гранатометы, автоматы и подобное. Если процесс и нельзя срочно прекратить то это совсем не значит что ничего и делать не надо. И не сильно там они с США поссорились, не сильнее чем тот же Ким Чен Ын. Последний в возможной будущей сделке с Западом получит гарантии, инвестиции и живые деньги. Тоже неплохо учитывая недавнюю угрозу войны с НАТО на уничтожение. Вернемся. Есть у Турции экономические интересы в регионе и геополитические которые надо отстаивать ради будущего. По крайней мере в такой политике Эрдогана я вижу как минимум создание точек для разговора, торга и выгодных компромиссов. А так время покажет - процессы идут серьезные и за день все не решается, может случится что лишь через сто лет можно будет давать адекватную оценку этим событиям и действиям.
Какие ещё интересы Турции в Израиле с которым до прихода этого деятеля были прекрасные отношения. Да и арабы и без него хорошо убивают друг друга, особенно после того как его другой брат-мусульманин Барак Хусейнович поджёг Ближний Восток. Этот не состоявшийся Паша хочет составить конкуренцию другому террористу-Ирану. Ну так у Ирана экономика уже трещит несмотря на кратковременную помощь уб-людка Обамы. И Турция если продолжит играть в эти игры окажется там же. С политикой Турция стремительно становится изгоем на западе не став ни сейчас, ни в будущем своей на БВ
ребе Нок написав:не сильно там они с США поссорились, не сильнее чем тот же Ким Чен Ын. Последний в возможной будущей сделке с Западом получит гарантии, инвестиции и живые деньги. Тоже неплохо учитывая недавнюю угрозу войны с НАТО на уничтожение.Есть у Турции экономические интересы в регионе и геополитические которые надо отстаивать ради будущего. По крайней мере в такой политике Эрдогана я вижу как минимум создание точек для разговора, торга и выгодных компромиссов.
+100 Я в шоке - что украинцы якобы это "не понимают", скорее делают вид, что не понимают ? Политика - искусство компромисса, грубо говоря - торг всегда уместен - иначе не бывает. И если наши политиканы уступают якобы без торга в большой политике - то они просто прячут торги , торги не гласные и выгодополучателей не афишируют. Международная политика прагматична - иначе в мире начался бы хаос. И никто не занимается "шапкозакидательством" в порывах энтузиазма и "патриотизма". У Турции сильная экономика - они достаточно не зависимы. То есть другими словами они имеют определенное уважение и независимость. С ними будут считаться.
Мне вот смешно , когда говорят и много, и якобы на полном серьезе - постоянно о какой-то независимости в нищей стране с разрушенной экономикой....Понятия синонимы - сильная экономика и независимость.
А вот благополучная экономически страна имеет все шансы на уважение соседей. Что мне в этом раскладе нравится, так то , что воюют не на территории Турции. Может в этом смысл действий Эрдогана ?
русофашистские тролли продолжают вбросы про толерастию и искусство компромиса. Вся толерастия - сразу бить по зубам за малейшее нарушение границ , как было великолепно продемонстрированно турецкими летчиками сбившими рашистский самолет
Что сделали рашисты - побежали помидоры турецкие давить. Потому что расейская гопота понимает не язык компромисса а только язык силы.
Ну и безусловный плюс Турции - членство в НАТО, благодаря которому и "не ведутся боевые действия" на территории Турции. Украина зачем то долгое время играла с русней в братство, добрососедство, несмотря на экономические войны, растрел рыбаков в море попытки захвата Тузлы и тому подобное. Лояльность , добросердечнось незлобивость , поиск "компромисов" обернулась для украины дорогой ценой - потерей территорий, десятки тысяч жертв, миллионы обездоленных, развязанной рашей против Украины войной. Хорошо что нынче многие стали понимать что соседи бывают разные и что есть раша на самом деле. От этого неуклонно растет процент Украинцев ратующих за присоединение к НАТО и росту обороноспособности страны а не поиску бесплотных компромиссов с фашиствующим гопником - рассеей.
Я скажу так: - "мускулами, можна грати, якщо вони є!" А по факту, наша армія, тільки тепер може показати свої "мускули"! Та й шкода, що і "ядерні мускули", ми не можемо показати, а лише, ядерні відходи...
Хороший праздник все-таки Троица! Рашисты одолели все ветки форума-калинывалеры и либо встали в стойку! Кучу новых ников просто перевозбудилось! Перес де Куальер,который решил,что он эксперт по валюте,оказался курским засланцем! Полностью спалил себя Ладу! Праздник прошел не зря-оказалось,что на этом форуме по всем веткам вещают только те,кто тут платно! А Синус таки был прав! Зря я ему не поверил,когда он мне в личку все это и написал! Извини,Синус,что не поверил!
Tekken написав:Я скажу так: - "мускулами, можна грати, якщо вони є!" А по факту, наша армія, тільки тепер може показати свої "мускули"! Та й шкода, що і "ядерні мускули", ми не можемо показати, а лише, ядерні відходи...
Поддерживаю вас и вы точно патриот. Втянуть страну в войну с более сильным врагом - нести постоянные потери , взгромоздить эти потери на плечи украинцев - у которых и так нет работы, доход средний самый низкий в мире и ниже уровня бедности - этого хотят только те - кто наживается на войне и враг нашей страны. Какой олигархрен лезет в войну - не имея стратегии, с перспективой на победу ? Эрдоган прежде чем русских сбивать - обеспечил свой народ высоким доходом, достатком и вступил а НАТО. И имел стратегию. А у нас что ? Наш стратег обещал войну закончить за 3 дня ? Нормальные люди не лезут в бой ослабленные или больные , тем более не бросают в бой ослабленный народ со более сильным противником, нормальные - они тренируются, копят силы и в правильный момент могут себе позволить..... нет - опять таки не войну - а как Эрдоган - торг. Тут пытаются выкрутить некоторые - что это я так хочу , что б так было. Например - что политика - искусство компромисса или что Украина не на пике силы . Но я этого не хочу, так есть - и от меня это не зависит. Так устроена жизнь на планете Земля. Я тут ничего не решаю. Кто прет против реальности - тот проиграет. Скорее всего те, кто нас, украинцев "прет" против реальности - сам живет по нормальному - на компромиссах и не в Украине видит свое будущее и будущее своих детей.