ну і яка погана екологія в українському селі на Полтавщині чи Чернігівщині? без радіації та шкідливих підприємств рядом???
і домашні продукти без хімії та ГМО
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Додано: Нед 27 тра, 2018 21:34
ну і яка погана екологія в українському селі на Полтавщині чи Чернігівщині? без радіації та шкідливих підприємств рядом???
і домашні продукти без хімії та ГМО
Додано: Нед 27 тра, 2018 21:38
т.е. Вася2 в новой стране будет питаться исключительно качественными продуктами питания, экологическая обстановка будет идеальной, климат будет на 100% подходящий и никаких стрессов? не говоря уже про "и т.д."?
желаю удачи в поисках.
когда найдёте - обязательно отпишитесь.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 27 тра, 2018 21:52
С учетом того, что сейчас многие выезжают из Украины - кто на заработки, кто на ПМЖ, то не удивительно, что ветка о покупке зарубежной недвижимости такая популярная. У нас как раз сестра с мужем подумывают о переезде. Думают купить недвижимость в Италии или Испании. Не скажу, что я в восторге от этой идеи, но решать им. Если я не ошибаюсь, Первый в курсе цен на недвижимость в Италии. Может, подскажете, насколько адекватные цены на этом портале
Додано: Нед 27 тра, 2018 22:05
Не с пустого же места есть средняя продолжительность жизни по странам.
Васенька вот вы же сами только писали как в Киев ездили. Вот и подышали выбросами, вот и поели синтетики. Да и сомнительно что все что вы потребляете выращиваете себе сами на огородике из семян прошлого века без покупных химикатов, и мяско лишь свое, а не соседское на гормонах и покупном корме обработанном химией. И тд.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 27 тра, 2018 22:20
Дешево
Щось згадались червоні цінники в АТБ
Додано: Нед 27 тра, 2018 22:40
На первой странице открылся элитный эксклюзив. Продается наверное вместе с землей. Заграничная недвига есть с землей - есть без земли - даже квартира в высотке. Цена отличается. Если вас интересует недвига обычная типовая - то тоже дорого, но не миллионы. Вы эти цены имели в виду ? Предположительно от 100 или 200 тысяч евро скромная квартира. В маленьких деревнях - есть старинные сооружения - которые нужно восстанавливать - то цена может быть очень скромной. Но потребует вложений.
Додано: Нед 27 тра, 2018 23:10
есть, конечно. но наш репатриант эту статистику им изрядно подрежет.
потому что привычки и наследственность.
как в известном анекдоте про похожего на Маркса дворника, утверждавшего: бороду сбрить можно, а мысли куда девать?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:34
Для оживления ветки - вернулся с Турции. Был не по отдыху, а по работе, с кучей фирм встречался, по промзонам мотался, в основном Стамбул и города спутники.
Общие впечатления - зарплаты ниже чем у нас, образование хуже. Бизнесмены, у которых дела идут хорошо, пытаются детей из Турции в более перспективные места выпихнуть. О недвижимости говорят что медленно падает и еще падать будет. О качестве строительства - строят ж/б каркасик и дальше вокруг него пустотелым кирпичиком. Основное впечатление - минимизируют себестоимость насколько можно. Кирпич настолько пустотелый, что кажется пальцем проткнешь. Про мраморные подоконники - видел их даже в промзоне, в цехах ставят. Присмотрелся - что-то вроде склеенной мраморной крошки, сверху заполированное. Может им некуда мраморное сырье девать...Стамбул наполовину стоит на Мраморном море.
Стоимость еды +- как у нас. Мясо например дороже, а оливки сильно дешевле. Выбор продуктов у нас побольше будет. Фрукты - ягоды приблизительно как у нас по цене, только там свежее. Топливо дороже, автомобили сами по себе сильно дороже, особенно престижных марок типа БМВ. Но дороги намного лучше.
Местные шмотки дешевле раза в два. Международные бренды совсем не дешевле.
Вообще жить можно. Народ в принципе дружелюбный. Большой + что нет алкоголиков и просто пьяных. В ресторанах алкоголя нет, в магазинах алкогольный отдел обычно отсутствует.
Про Эрдогана говорят что недовольны, но терпеть пока можно.
Весь город увешан растяжками с флажками правящей партии, развеваются огромные полотнища с молодым Эрдоганом, ездят бусы с громкоговорителями, валит музыка в мажорных тонах. Жалуются, что он внедряет МГМ. При Кемале от этого отошли.
Бизнесмены жалуются что от государства вся поддержка идет в строй отрасль, экспорт не стимулируется. Строится слишком много всего, даже пригороды утыканы 40этажными свечками. Довольно много рекламы того, о чем рассказывал акурт. По некоторым телеканалам заряжают рекламу недвижимости на всю ночь. Чувствуется, что продать нелегко.
Проценты в банках, о которых я пытался добиться ответа у акурта - оказались не лучше чем в Украине. Самые высокие давал денизбанк, еще недавно принадлежавший сбербанку России.
Может в Анталии все не так, больше заточенно под экспатов...
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