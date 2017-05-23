Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:34

Для оживления ветки - вернулся с Турции. Был не по отдыху, а по работе, с кучей фирм встречался, по промзонам мотался, в основном Стамбул и города спутники.

Общие впечатления - зарплаты ниже чем у нас, образование хуже. Бизнесмены, у которых дела идут хорошо, пытаются детей из Турции в более перспективные места выпихнуть. О недвижимости говорят что медленно падает и еще падать будет. О качестве строительства - строят ж/б каркасик и дальше вокруг него пустотелым кирпичиком. Основное впечатление - минимизируют себестоимость насколько можно. Кирпич настолько пустотелый, что кажется пальцем проткнешь. Про мраморные подоконники - видел их даже в промзоне, в цехах ставят. Присмотрелся - что-то вроде склеенной мраморной крошки, сверху заполированное. Может им некуда мраморное сырье девать...Стамбул наполовину стоит на Мраморном море.

Стоимость еды +- как у нас. Мясо например дороже, а оливки сильно дешевле. Выбор продуктов у нас побольше будет. Фрукты - ягоды приблизительно как у нас по цене, только там свежее. Топливо дороже, автомобили сами по себе сильно дороже, особенно престижных марок типа БМВ. Но дороги намного лучше.

Местные шмотки дешевле раза в два. Международные бренды совсем не дешевле.

Вообще жить можно. Народ в принципе дружелюбный. Большой + что нет алкоголиков и просто пьяных. В ресторанах алкоголя нет, в магазинах алкогольный отдел обычно отсутствует.

Про Эрдогана говорят что недовольны, но терпеть пока можно.

Весь город увешан растяжками с флажками правящей партии, развеваются огромные полотнища с молодым Эрдоганом, ездят бусы с громкоговорителями, валит музыка в мажорных тонах. Жалуются, что он внедряет МГМ. При Кемале от этого отошли.

Бизнесмены жалуются что от государства вся поддержка идет в строй отрасль, экспорт не стимулируется. Строится слишком много всего, даже пригороды утыканы 40этажными свечками. Довольно много рекламы того, о чем рассказывал акурт. По некоторым телеканалам заряжают рекламу недвижимости на всю ночь. Чувствуется, что продать нелегко.

Проценты в банках, о которых я пытался добиться ответа у акурта - оказались не лучше чем в Украине. Самые высокие давал денизбанк, еще недавно принадлежавший сбербанку России.

Может в Анталии все не так, больше заточенно под экспатов...