Долярчик написав:alex77 написав:Для оживления ветки - вернулся с Турции. Был не по отдыху, а по работе, с кучей фирм встречался, по промзонам мотался, в основном Стамбул и города спутники.
Общие впечатления - зарплаты ниже чем у нас, образование хуже. Бизнесмены, у которых дела идут хорошо, пытаются детей из Турции в более перспективные места выпихнуть. О недвижимости говорят что медленно падает и еще падать будет. О качестве строительства - строят ж/б каркасик и дальше вокруг него пустотелым кирпичиком. Основное впечатление - минимизируют себестоимость насколько можно. Кирпич настолько пустотелый, что кажется пальцем проткнешь. Про мраморные подоконники - видел их даже в промзоне, в цехах ставят. Присмотрелся - что-то вроде склеенной мраморной крошки, сверху заполированное. Может им некуда мраморное сырье девать...Стамбул наполовину стоит на Мраморном море.
Стоимость еды +- как у нас. Мясо например дороже, а оливки сильно дешевле. Выбор продуктов у нас побольше будет. Фрукты - ягоды приблизительно как у нас по цене, только там свежее. Топливо дороже, автомобили сами по себе сильно дороже, особенно престижных марок типа БМВ. Но дороги намного лучше.
Местные шмотки дешевле раза в два. Международные бренды совсем не дешевле.
Вообще жить можно. Народ в принципе дружелюбный. Большой + что нет алкоголиков и просто пьяных. В ресторанах алкоголя нет, в магазинах алкогольный отдел обычно отсутствует.
Про Эрдогана говорят что недовольны, но терпеть пока можно.
Весь город увешан растяжками с флажками правящей партии, развеваются огромные полотнища с молодым Эрдоганом, ездят бусы с громкоговорителями, валит музыка в мажорных тонах. Жалуются, что он внедряет МГМ. При Кемале от этого отошли.
Бизнесмены жалуются что от государства вся поддержка идет в строй отрасль, экспорт не стимулируется. Строится слишком много всего, даже пригороды утыканы 40этажными свечками. Довольно много рекламы того, о чем рассказывал акурт. По некоторым телеканалам заряжают рекламу недвижимости на всю ночь. Чувствуется, что продать нелегко.
Проценты в банках, о которых я пытался добиться ответа у акурта - оказались не лучше чем в Украине. Самые высокие давал денизбанк, еще недавно принадлежавший сбербанку России.
Может в Анталии все не так, больше заточенно под экспатов...
.... ще було б добре, підкріпити це все світлинами....
...от, як Я, наприклад: що бачу у своєму місті Лева, те і "клацаю"
...от наш найвищий будинок будують!(покищо - найвищий(20пов), бо буде ще на Сихові на 27пов!)
...а це наші маршрутки(правда, не всі такі, а так %30-40!)
....звісно, є й нові, такі як "Електрони"(46-й номер, яким Я часто їзджу на роботу), але часто бувають настільки брудні, ніби їх в середині не мили/протирали по пів року!!!
... а так, дійсно, як на сусідній(київській) гілці іноді жартують, а іноді і всерйоз кажуть: "почни з себе"!
.... то от Я думаю, мені що, завтра, їдучи на роботу, брати з собою швабру, тряпку і відро в маршрутку і ........"почати з себе"?
Думаєте, що цю гілку читає Садовий, чи розраховуєте на тутешніх "свідомих" громадян, які передадуть оці світлини в мерію Львова?