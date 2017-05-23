Додано: Суб 02 чер, 2018 14:36

Немного своего опыта. В 2005 покатался по побережью Испании и югу Франции - очень понравилось и задумался о покупке чего-нибудь там на побережье на пенсию (и это в 34 года - ужоооос!) Подумал,приценился, нет - дорого и неудобно. А в голове мысль застряла про недвижимость у моря с теплым климатом. Начал думать про наши моря, а это Черное. И так Черное море, следовательно Крым, а там интересна только Ялта. После выбора места, просто поехал с женой в Ялту и за 2 (два!!!!!!) дня нашли в относительно новом Консолевском доме однокомнатную квартиру. Квартира (по памяти)- 43 кв.м. и большая лоджия около 8-9 метров. Дом панельный - где то 5 лет как построен был, последний 9 этаж, есть тех этаж, вид на горы, жильцы - 50% местные, 30% таких как я и 20% русские. Цена - 55 000 зеленых. Ремонт - совок, лифт один на 45 квартир. Но - климат, море, отсутствие мороза и снега, природа все нравилось и самое главное МОЕ, так как почувствовал себя частью этого праздника. Но потом начались будни: Ялтинцы - в основном ненавидящие отдыхающих пенсионеры, которым приехавшие мешают жить, про политическую ментальность даже писать не хочу - уровень 70-80 годов и нытье за совком. Пляжи - маленький городской, где после 10 утра найти место нереально (летом), море - довольно грязное и медузы. Набережную тогда сделали красиво - все в граните, красивые деревья, зелень, отремонтированная Вилла София, симпатичные магазинчики, кафешки и рестораны, но количество людей и цены это как в метро в час пик, а цены вводили в ступор даже москвичей, при мне такая парочка, прилично одетая и холеная после ознакомления с меню заказали только кофе (наверное что бы не упасть в своих глазах). За первый год я приезжал в Ялту раза 4, по недельке и то старался весной и осенью. Потом сделал ремонт, около 10-15000 и все - надоело. Приезжаешь, надо быстро оплатить все коммунальные, поверить счетчики на газ или воду, какие то контролеры, мелкий ремонт, везде очереди во общем два дня уходило только на это, ты приезжаешь отдохнуть от суматохи, но погружаешся в другую. Потом начал приезжать все меньше и меньше в 2012 году продал (успел) москвичам. Причем продавал долго с 10года выставил на продажу за 90000 в 12 году ушла за 75.Как итог для себя решил, что покупка для себя а не в аренду дополнительное жилье это ГЕМОРОЙ!!!!! все равно хочется чего то нового, без беготни по комунальщикам и ремонтов, без ночных звонков соседей (и хорошо что позвонили) что вашу квартиру кто то вскрыл и дверь открыта, заходи кто хочет и ты садишься бегом в машину и 800км несешься, а потом на месте ищешь слесаря, ставишь замки и опять 800км обратно. Если вам в жизни не хватает адреналина или в кругу друзей хочется похвастаться СВОЕЙ!!!! недвижимостью у моря, то покупайте. Если хотите полноценно отдыхать и узнавать новое - лучше вложите деньги во что то и на проценты живите и путешествуйте. Удачи!!!!