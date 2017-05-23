Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
alex77 написав:Для оживления ветки - вернулся с Турции. Был не по отдыху, а по работе, с кучей фирм встречался, по промзонам мотался, в основном Стамбул и города спутники. Общие впечатления - зарплаты ниже чем у нас, образование хуже. Бизнесмены, у которых дела идут хорошо, пытаются детей из Турции в более перспективные места выпихнуть. О недвижимости говорят что медленно падает и еще падать будет. О качестве строительства - строят ж/б каркасик и дальше вокруг него пустотелым кирпичиком. Основное впечатление - минимизируют себестоимость насколько можно. Кирпич настолько пустотелый, что кажется пальцем проткнешь. Про мраморные подоконники - видел их даже в промзоне, в цехах ставят. Присмотрелся - что-то вроде склеенной мраморной крошки, сверху заполированное. Может им некуда мраморное сырье девать...Стамбул наполовину стоит на Мраморном море. Стоимость еды +- как у нас. Мясо например дороже, а оливки сильно дешевле. Выбор продуктов у нас побольше будет. Фрукты - ягоды приблизительно как у нас по цене, только там свежее. Топливо дороже, автомобили сами по себе сильно дороже, особенно престижных марок типа БМВ. Но дороги намного лучше. Местные шмотки дешевле раза в два. Международные бренды совсем не дешевле. Вообще жить можно. Народ в принципе дружелюбный. Большой + что нет алкоголиков и просто пьяных. В ресторанах алкоголя нет, в магазинах алкогольный отдел обычно отсутствует. Про Эрдогана говорят что недовольны, но терпеть пока можно. Весь город увешан растяжками с флажками правящей партии, развеваются огромные полотнища с молодым Эрдоганом, ездят бусы с громкоговорителями, валит музыка в мажорных тонах. Жалуются, что он внедряет МГМ. При Кемале от этого отошли. Бизнесмены жалуются что от государства вся поддержка идет в строй отрасль, экспорт не стимулируется. Строится слишком много всего, даже пригороды утыканы 40этажными свечками. Довольно много рекламы того, о чем рассказывал акурт. По некоторым телеканалам заряжают рекламу недвижимости на всю ночь. Чувствуется, что продать нелегко. Проценты в банках, о которых я пытался добиться ответа у акурта - оказались не лучше чем в Украине. Самые высокие давал денизбанк, еще недавно принадлежавший сбербанку России. Может в Анталии все не так, больше заточенно под экспатов...
.... ще було б добре, підкріпити це все світлинами.... ...от, як Я, наприклад: що бачу у своєму місті Лева, те і "клацаю" ...от наш найвищий будинок будують!(покищо - найвищий(20пов), бо буде ще на Сихові на 27пов!)
...а це наші маршрутки(правда, не всі такі, а так %30-40!) ....звісно, є й нові, такі як "Електрони"(46-й номер, яким Я часто їзджу на роботу), але часто бувають настільки брудні, ніби їх в середині не мили/протирали по пів року!!!
... а так, дійсно, як на сусідній(київській) гілці іноді жартують, а іноді і всерйоз кажуть: "почни з себе"! .... то от Я думаю, мені що, завтра, їдучи на роботу, брати з собою швабру, тряпку і відро в маршрутку і ........"почати з себе"?
Думаєте, що цю гілку читає Садовий, чи розраховуєте на тутешніх "свідомих" громадян, які передадуть оці світлини в мерію Львова?
alex77 написав:.... то от Я думаю, мені що, завтра, їдучи на роботу, брати з собою швабру, тряпку і відро в маршрутку і ........"почати з себе"?
Думаєте, що цю гілку читає Садовий, чи розраховуєте на тутешніх "свідомих" громадян, які передадуть оці світлини в мерію Львова?
Львовские маршрутки, а также другой транспорт - это отображение того, что происходит и везде в стране. Вчера или позавчера был сюжет по ТиВи про львовский мусор. Показали Садового, который 12 лет назад обещал Львову мусороперерабатывающий завод. Прошло 12 лет, завода нет, транспорт ..овно и т.д. А Садовой все еще мер и думаю, планирует и дальше там оставаться.
Вопрос ко всем нам, что мы готовы сделать, чтобы вруны во власти ушли и были наказаны? Что нам нужно сделать, чтобы больше таких не избирать? И что лично каждый из нас готов и может сделать для достижения этих целей? После честного ответа окажется, что все очень плохо и глобальных изменений нам не увидеть, до серьезных внешних и внутренних потрясений! ИМХО...
Немного своего опыта. В 2005 покатался по побережью Испании и югу Франции - очень понравилось и задумался о покупке чего-нибудь там на побережье на пенсию (и это в 34 года - ужоооос!) Подумал,приценился, нет - дорого и неудобно. А в голове мысль застряла про недвижимость у моря с теплым климатом. Начал думать про наши моря, а это Черное. И так Черное море, следовательно Крым, а там интересна только Ялта. После выбора места, просто поехал с женой в Ялту и за 2 (два!!!!!!) дня нашли в относительно новом Консолевском доме однокомнатную квартиру. Квартира (по памяти)- 43 кв.м. и большая лоджия около 8-9 метров. Дом панельный - где то 5 лет как построен был, последний 9 этаж, есть тех этаж, вид на горы, жильцы - 50% местные, 30% таких как я и 20% русские. Цена - 55 000 зеленых. Ремонт - совок, лифт один на 45 квартир. Но - климат, море, отсутствие мороза и снега, природа все нравилось и самое главное МОЕ, так как почувствовал себя частью этого праздника. Но потом начались будни: Ялтинцы - в основном ненавидящие отдыхающих пенсионеры, которым приехавшие мешают жить, про политическую ментальность даже писать не хочу - уровень 70-80 годов и нытье за совком. Пляжи - маленький городской, где после 10 утра найти место нереально (летом), море - довольно грязное и медузы. Набережную тогда сделали красиво - все в граните, красивые деревья, зелень, отремонтированная Вилла София, симпатичные магазинчики, кафешки и рестораны, но количество людей и цены это как в метро в час пик, а цены вводили в ступор даже москвичей, при мне такая парочка, прилично одетая и холеная после ознакомления с меню заказали только кофе (наверное что бы не упасть в своих глазах). За первый год я приезжал в Ялту раза 4, по недельке и то старался весной и осенью. Потом сделал ремонт, около 10-15000 и все - надоело. Приезжаешь, надо быстро оплатить все коммунальные, поверить счетчики на газ или воду, какие то контролеры, мелкий ремонт, везде очереди во общем два дня уходило только на это, ты приезжаешь отдохнуть от суматохи, но погружаешся в другую. Потом начал приезжать все меньше и меньше в 2012 году продал (успел ) москвичам. Причем продавал долго с 10года выставил на продажу за 90000 в 12 году ушла за 75. Как итог для себя решил, что покупка для себя а не в аренду дополнительное жилье это ГЕМОРОЙ!!!!! все равно хочется чего то нового, без беготни по комунальщикам и ремонтов, без ночных звонков соседей (и хорошо что позвонили) что вашу квартиру кто то вскрыл и дверь открыта, заходи кто хочет и ты садишься бегом в машину и 800км несешься, а потом на месте ищешь слесаря, ставишь замки и опять 800км обратно. Если вам в жизни не хватает адреналина или в кругу друзей хочется похвастаться СВОЕЙ!!!! недвижимостью у моря, то покупайте. Если хотите полноценно отдыхать и узнавать новое - лучше вложите деньги во что то и на проценты живите и путешествуйте. Удачи!!!!