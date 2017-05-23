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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:40
ціна на нерухомість за кордоном
Додано: Нед 03 чер, 2018 17:57
...то типу середня ціна? (як температура по палаті)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 03 чер, 2018 18:08
Тоже не понял как сориентироваться сколько новострой и сколько там вторичка будет стоить. Единственное что наверно точно по этим ценам можно будет взять чтото из вторички и не в самых епенях.
ДС мне друг, но истина дороже
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