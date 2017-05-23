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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 116117118119
Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 09:40

ціна на нерухомість за кордоном

https://meduza.io/image/attachments/ima ... Ky8utw.jpg
stepler
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 17:57

  stepler написав:https://meduza.io/image/attachments/images/003/002/447/large/iLxndOXLrVPGFRbGKy8utw.jpg

...то типу середня ціна? (як температура по палаті) :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 18:08

  Долярчик написав:
  stepler написав:https://meduza.io/image/attachments/images/003/002/447/large/iLxndOXLrVPGFRbGKy8utw.jpg

...то типу середня ціна? (як температура по палаті) :D

Тоже не понял как сориентироваться сколько новострой и сколько там вторичка будет стоить. Единственное что наверно точно по этим ценам можно будет взять чтото из вторички и не в самых епенях.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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