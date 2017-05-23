Додано: Пон 04 чер, 2018 08:14

l66 написав: Взгляд украинца на Египет

http://zanoza-news.com/?p=118026 Взгляд украинца на Египет

ще один Акурт, але в ЄбибптіО ценах на жильё– Приличных отелей в Шарме всего порядка 200 штук, все остальное – жилые комплексы разного уровня. Поэтому снять себе жилье, не связываясь с отелями, можно быстро и совершенно не сложно. В этом плане Шарм комфортнее, проще и доступнее, чем Крым, Одесса, Бердянск и Кирилловка, вместе взятые.Да и купить недвижимость можно очень просто, на любой вкус и кошелек. Строится всего очень много . Шарм-эль-Шейх застраивается намного быстрее, чем Киев и даже быстрее, чем Стамбул. При этом плато, на котором расположен город, имеет очень ограниченные размер: с одной стороны города — море, с другой — горы, а с двух других — национальные заповедники Набк и Рас Мохаммед, строительство в которых запрещено. И я в связи с этим думаю, что совсем через немного лет, когда здесь будет застроено все свободное место, — недвижимость взлетит в цене очень сильно.В Шарме сейчас можно купить хорошую квартиру, исходя из цены от 500 до 1000 долларов за квадратный метр. Можно поискать и дешевле, встречаются варианты и дороже. Аренда аналогичного жилья обойдется примерно ~300 в месяц. И это — шикарная квартира в отличном районе, с мебелью и бытовой техникой, рядом с бассейном. Можно поискать и существенно дешевле, но это будет уже далеко не “элит”.Для покупки недвижимости иностранцу вполне достаточно только паспорта (желательно с не просроченной визой), и суммы денег для внесения задатка.Документы при покупке квартиры оформлять в общей сложности минут сорок. За оформление сделки платит, как правило, продавец.