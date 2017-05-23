|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 чер, 2018 09:40
ціна на нерухомість за кордоном
Додано: Нед 03 чер, 2018 17:57
...то типу середня ціна? (як температура по палаті)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 03 чер, 2018 18:08
Тоже не понял как сориентироваться сколько новострой и сколько там вторичка будет стоить. Единственное что наверно точно по этим ценам можно будет взять чтото из вторички и не в самых епенях.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Нед 03 чер, 2018 19:33
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
...як всі "іпеней" бояться!
....а от дійсно, що зараз більшість людей схильна до маленької тісної однушки в "нормальному" райончику, ніж ШИРОКІЙ-ПРОСТОРІЙ трьошці в іпенях, чи, то, навіть, двох-поверховому приватному будинку в іпенющих-іпенях!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:14
ще один Акурт, але в Єбибпті
О ценах на жильё
– Приличных отелей в Шарме всего порядка 200 штук, все остальное – жилые комплексы разного уровня. Поэтому снять себе жилье, не связываясь с отелями, можно быстро и совершенно не сложно. В этом плане Шарм комфортнее, проще и доступнее, чем Крым, Одесса, Бердянск и Кирилловка, вместе взятые.
Да и купить недвижимость можно очень просто, на любой вкус и кошелек. Строится всего очень много . Шарм-эль-Шейх застраивается намного быстрее, чем Киев и даже быстрее, чем Стамбул. При этом плато, на котором расположен город, имеет очень ограниченные размер: с одной стороны города — море, с другой — горы, а с двух других — национальные заповедники Набк и Рас Мохаммед, строительство в которых запрещено. И я в связи с этим думаю, что совсем через немного лет, когда здесь будет застроено все свободное место, — недвижимость взлетит в цене очень сильно.
В Шарме сейчас можно купить хорошую квартиру, исходя из цены от 500 до 1000 долларов за квадратный метр. Можно поискать и дешевле, встречаются варианты и дороже. Аренда аналогичного жилья обойдется примерно ~300 в месяц. И это — шикарная квартира в отличном районе, с мебелью и бытовой техникой, рядом с бассейном. Можно поискать и существенно дешевле, но это будет уже далеко не “элит”.
Для покупки недвижимости иностранцу вполне достаточно только паспорта (желательно с не просроченной визой), и суммы денег для внесения задатка.
Документы при покупке квартиры оформлять в общей сложности минут сорок. За оформление сделки платит, как правило, продавец.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:15
то типу середня ціна на Хрещатику
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:20
я взяв цоколь на краю Бучі, поки що мене це влаштовує, через 20 метрів поле, а черз 100м лісопосадка, по дорозі із електрички нащипав щавля на борщ.... кайф... хочеш цивілізації - на електричку або на маршрутку - і вуаля, за годину насолоджуєшся смогом Куйова і щуриними бігами підземними переходами...
це поки літо....а там побачим...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 04 чер, 2018 13:27
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Надо все писать в прошедшем времени. Лет 10 назад. Много строиЛОСЬ. И сейчас это рогатый такой лось, с недостроями, замороженными стройками и встрявшими там инвесторами
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:26
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
По теме: пригород Вашингтона, дом 1450 кв.футов гараж на 2 машины (40 минут езды от Белого дома). Стоимость 450тыс.$, 50тыс.$ - первый взнос, остальное - ипотека 3,5% годовых. Приятно, что такое могут позволить себе иммигранты после 4 лет проживания в съемном
|