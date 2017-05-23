RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:03

  Долярчик написав:
  ребе Нок написав:и не в самых епенях

...як всі "іпеней" бояться! :mrgreen:
....а от дійсно, що зараз більшість людей схильна до маленької тісної однушки в "нормальному" райончику, ніж ШИРОКІЙ-ПРОСТОРІЙ трьошці в іпенях, чи, то, навіть, двох-поверховому приватному будинку в іпенющих-іпенях! :mrgreen:

Я скорее поверю в жизнь на Марсе чем нормальную в епеняхъ
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 02.03.15
Подякував: 165 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 19:10

топикстартер выходи
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 02.03.15
Подякував: 165 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 23:24

  Surfer написав:Ипотека это еще не "могут себе позволить". Это всего лишь ипотека. Как же здесь любят путать теплое с мягким. Много ума чтобы влезть в кредит не надо, даже наоборот. Вот когда они его выплатят теоретически можно будет сказать "могут себе позволить". Но как показывает практика, даже на примерах даной темы, мудрость приходит раньше сроков выплат , а кредит остается, что сильно уменьшает "радость" и привносит кардинальную переоценку ценности подобных приобретений.

Ипотеку канешна банки США дают только прийди, да что там, сами на улице ловят и дают, бо коренные не берут её ибо дорого и безрадостно... )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1460
З нами з: 04.03.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 08:06

  stm написав:
  Surfer написав:Ипотека это еще не "могут себе позволить". Это всего лишь ипотека. Как же здесь любят путать теплое с мягким. Много ума чтобы влезть в кредит не надо, даже наоборот. Вот когда они его выплатят теоретически можно будет сказать "могут себе позволить". Но как показывает практика, даже на примерах даной темы, мудрость приходит раньше сроков выплат , а кредит остается, что сильно уменьшает "радость" и привносит кардинальную переоценку ценности подобных приобретений.

Ипотеку канешна банки США дают только прийди, да что там, сами на улице ловят и дают, бо коренные не берут её ибо дорого и безрадостно... )))

Все нормально. Просто человек пребывает на этапе своего развития, открыл сейчас какой он суперразум во вселенной. Всех раскусил - ох неправильно дураки в США живут, непонятно как они вообще до сих пор выжили. И на форуме непорядок. Срочно все к нему за советом.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 02.03.15
Подякував: 165 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 117118119120
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 229, 230, 231
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2308 171096
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 19:21
Долярчик
Нерухомість у Львові 1 ... 280, 281, 282
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2815 399031
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 чер, 2018 22:53
Львівський БатяР
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 17614
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.