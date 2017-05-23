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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 чер, 2018 17:03
Долярчик написав: ребе Нок написав:
и не в самых епенях
...як всі "іпеней" бояться!
....а от дійсно, що зараз більшість людей схильна до маленької тісної однушки в "нормальному" райончику, ніж ШИРОКІЙ-ПРОСТОРІЙ трьошці в іпенях, чи, то, навіть, двох-поверховому приватному будинку в іпенющих-іпенях!
Я скорее поверю в жизнь на Марсе чем нормальную в епеняхъ
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Сер 06 чер, 2018 19:10
топикстартер выходи
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ребе Нок
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Додано: Сер 06 чер, 2018 23:24
Surfer написав:
Ипотека это еще не "могут себе позволить". Это всего лишь ипотека. Как же здесь любят путать теплое с мягким. Много ума чтобы влезть в кредит не надо, даже наоборот. Вот когда они его выплатят теоретически можно будет сказать "могут себе позволить". Но как показывает практика, даже на примерах даной темы, мудрость приходит раньше сроков выплат , а кредит остается, что сильно уменьшает "радость" и привносит кардинальную переоценку ценности подобных приобретений.
Ипотеку канешна банки США дают только прийди, да что там, сами на улице ловят и дают, бо коренные не берут её ибо дорого и безрадостно... )))
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stm
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Додано: Чет 07 чер, 2018 08:06
stm написав: Surfer написав:
Ипотека это еще не "могут себе позволить". Это всего лишь ипотека. Как же здесь любят путать теплое с мягким. Много ума чтобы влезть в кредит не надо, даже наоборот. Вот когда они его выплатят теоретически можно будет сказать "могут себе позволить". Но как показывает практика, даже на примерах даной темы, мудрость приходит раньше сроков выплат , а кредит остается, что сильно уменьшает "радость" и привносит кардинальную переоценку ценности подобных приобретений.
Ипотеку канешна банки США дают только прийди, да что там, сами на улице ловят и дают, бо коренные не берут её ибо дорого и безрадостно... )))
Все нормально. Просто человек пребывает на этапе своего развития, открыл сейчас какой он суперразум во вселенной. Всех раскусил - ох неправильно дураки в США живут, непонятно как они вообще до сих пор выжили. И на форуме непорядок. Срочно все к нему за советом.
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: Суб 09 чер, 2018 18:10
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