Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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...як всі "іпеней" бояться! ....а от дійсно, що зараз більшість людей схильна до маленької тісної однушки в "нормальному" райончику, ніж ШИРОКІЙ-ПРОСТОРІЙ трьошці в іпенях, чи, то, навіть, двох-поверховому приватному будинку в іпенющих-іпенях!
Я скорее поверю в жизнь на Марсе чем нормальную в епеняхъ
Surfer написав:Ипотека это еще не "могут себе позволить". Это всего лишь ипотека. Как же здесь любят путать теплое с мягким. Много ума чтобы влезть в кредит не надо, даже наоборот. Вот когда они его выплатят теоретически можно будет сказать "могут себе позволить". Но как показывает практика, даже на примерах даной темы, мудрость приходит раньше сроков выплат , а кредит остается, что сильно уменьшает "радость" и привносит кардинальную переоценку ценности подобных приобретений.
Ипотеку канешна банки США дают только прийди, да что там, сами на улице ловят и дают, бо коренные не берут её ибо дорого и безрадостно... )))
Surfer написав:Ипотека это еще не "могут себе позволить". Это всего лишь ипотека. Как же здесь любят путать теплое с мягким. Много ума чтобы влезть в кредит не надо, даже наоборот. Вот когда они его выплатят теоретически можно будет сказать "могут себе позволить". Но как показывает практика, даже на примерах даной темы, мудрость приходит раньше сроков выплат , а кредит остается, что сильно уменьшает "радость" и привносит кардинальную переоценку ценности подобных приобретений.
Ипотеку канешна банки США дают только прийди, да что там, сами на улице ловят и дают, бо коренные не берут её ибо дорого и безрадостно... )))
Все нормально. Просто человек пребывает на этапе своего развития, открыл сейчас какой он суперразум во вселенной. Всех раскусил - ох неправильно дураки в США живут, непонятно как они вообще до сих пор выжили. И на форуме непорядок. Срочно все к нему за советом.
Borr написав:Немного своего опыта. В 2005 покатался по побережью Испании и югу Франции - очень понравилось и задумался о покупке чего-нибудь там на побережье на пенсию (и это в 34 года - ужоооос!) Подумал,приценился, нет - дорого и неудобно. А в голове мысль застряла про недвижимость у моря с теплым климатом. Начал думать про наши моря, а это Черное. И так Черное море, следовательно Крым, а там интересна только Ялта. После выбора места, просто поехал с женой в Ялту и за 2 (два!!!!!!) дня нашли в относительно новом Консолевском доме однокомнатную квартиру. Квартира (по памяти)- 43 кв.м. и большая лоджия около 8-9 метров. Дом панельный - где то 5 лет как построен был, последний 9 этаж, есть тех этаж, вид на горы, жильцы - 50% местные, 30% таких как я и 20% русские. Цена - 55 000 зеленых. Ремонт - совок, лифт один на 45 квартир. Но - климат, море, отсутствие мороза и снега, природа все нравилось и самое главное МОЕ, так как почувствовал себя частью этого праздника. Но потом начались будни: Ялтинцы - в основном ненавидящие отдыхающих пенсионеры, которым приехавшие мешают жить, про политическую ментальность даже писать не хочу - уровень 70-80 годов и нытье за совком. Пляжи - маленький городской, где после 10 утра найти место нереально (летом), море - довольно грязное и медузы. Набережную тогда сделали красиво - все в граните, красивые деревья, зелень, отремонтированная Вилла София, симпатичные магазинчики, кафешки и рестораны, но количество людей и цены это как в метро в час пик, а цены вводили в ступор даже москвичей, при мне такая парочка, прилично одетая и холеная после ознакомления с меню заказали только кофе (наверное что бы не упасть в своих глазах). За первый год я приезжал в Ялту раза 4, по недельке и то старался весной и осенью. Потом сделал ремонт, около 10-15000 и все - надоело. Приезжаешь, надо быстро оплатить все коммунальные, поверить счетчики на газ или воду, какие то контролеры, мелкий ремонт, везде очереди во общем два дня уходило только на это, ты приезжаешь отдохнуть от суматохи, но погружаешся в другую. Потом начал приезжать все меньше и меньше в 2012 году продал (успел ) москвичам. Причем продавал долго с 10года выставил на продажу за 90000 в 12 году ушла за 75. Как итог для себя решил, что покупка для себя а не в аренду дополнительное жилье это ГЕМОРОЙ!!!!! все равно хочется чего то нового, без беготни по комунальщикам и ремонтов, без ночных звонков соседей (и хорошо что позвонили) что вашу квартиру кто то вскрыл и дверь открыта, заходи кто хочет и ты садишься бегом в машину и 800км несешься, а потом на месте ищешь слесаря, ставишь замки и опять 800км обратно. Если вам в жизни не хватает адреналина или в кругу друзей хочется похвастаться СВОЕЙ!!!! недвижимостью у моря, то покупайте. Если хотите полноценно отдыхать и узнавать новое - лучше вложите деньги во что то и на проценты живите и путешествуйте. Удачи!!!!
Как Вас угораздило выбрать Крым, с отсутствием инфраструктуры, заоблачными ценами не только на жизнь, но и на коммунальные? Рассмотрите Болгарию. Ширина прибрежной полосы 50-100 м, длинна - 5 км (Солнечный Берег). Все говорят по-русски, стоимость продуктов - как в Крыму, только выбор больше. Стоимость обслуживания 5-10 евро / 1 кв.м. в год. Т.е. квартира 43 кв. как у Вас была - 430 евро в год. Квартиры сдаются с ремонтом, только мебель надо купить. Гарантия на строительство - 5 лет. Любые недочеты устраняются бесплатно. Подъезды моют, травку стригут, детские площадки, озера с рыбками, бассейны, тренажерный зал, суана, группы йога, аэробика и пр. - все входит с стоимость обслуживания. Мотаться оплачивать счета не надо. Все делается удалённо, через инет. За 50 евро за вашей квартирой будет следить УК - после Вашего отъезда подготовият к зиме (откроют все шкафы, сольют бойлер и пр.) будут проветривать каждую неделю и отправлять Вам фотооотчет. К Вашему приезду сделают генеральною уборку и включат бойлер, холодильник, все постирают(включая шторы), погладят и даже заправят постель. Крым - это другой мир, который живет в 90-х и совершено не желает оттуда выходить. Туда едут люди которые пожилого возраста, у которых ностальгия и таких людей более чем достаточно. они обеспечивают крымчанам доход и не сильно парятся комфортом.
Teamo написав:Викурили Акурта нема що читати по вечорах. Може якусь нову гілку організуєте?
Всі гілки на цьому форумі це ти да я ,да ми з тобою..Всі давно вже знають і Сашка і Миколу, як почитать Сашка с зеленими буквами,то пролітають по евро! А як почитать Миколу(собиратель ый образ всех,загонял),то все пиши-пропало.
Вы бы всякую чушь не читали, которую переписывают уже не первый год в разных интерпретациях. 1) То что они купили возле свинофермы - кто им доктор? Там вонища день, через день. Может они через интернет покупали. 2) Все эти статьи уже не не первый год переписывают т.к. это единственный вариант давления на болгар, чтобы изменить ситуацию и закрыть свиноферму. 3) Вы взрослый человек, включите мозги - кто даст накапливать долги за электроэнергию? Не оплатил за месяц до 10 числа - отключили и вопрос закрыт. Счетчики находятся не в квартирах,как у нас, а возле подъезда, в специальном щитке, доступ к которому имеет только энергетическая компания. Даже в долг 3 лева (2$) отключают без разговоров и предупреждений, хозяин об этом даже не знает. Чтобы включить - надо оплатить долг и штраф за включение. 4) Никто не может выставить счет за бассейн, т.к. нет такого счета по определению. Нет счета за лифт, за стрижку травы, за сануны и бассейны - это все входит в таксу поддержки, которая прописана в договоре до (!) покупке квартиры и уж тем более при покупке.Такса поддержки зависит от площади квартиры и уровня комплекса (от 5 до 12 евро в год за метр). Если такса не оплачивается, то управляющая компания подает в суд, квартира арестовывается и продается с аукциона. Так во всех странах и Болгария не исключение. Не уподобляйтесь старой бабке на лавочке возле подъезда.