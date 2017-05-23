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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:30

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Для себе если покупать, то в новострое. Это где-то в среднем около 600 долларов за м2. + ремонт.
fefelova
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:31

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Фотоотчет строительства болгарского дома делать будете ?
kash
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 19:50

  fefelova написав:Для себе если покупать, то в новострое. Это где-то в среднем около 600 долларов за м2. + ремонт.

Получается что в Евросоюзе строят и продают жильё па 15700 ? Не может быть , наверно старые запасы материалов с советских времен
kash
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:33

  kash написав:
  fefelova написав:Для себе если покупать, то в новострое. Это где-то в среднем около 600 долларов за м2. + ремонт.

Получается что в Евросоюзе строят и продают жильё па 15700 ? Не может быть , наверно старые запасы материалов с советских времен


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moniks
 
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