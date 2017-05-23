Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:30
Для себе если покупать, то в новострое. Это где-то в среднем около 600 долларов за м2. + ремонт.
fefelova
Повідомлень: 29
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Подякували: 0 раз.
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Додано: Чет 14 чер, 2018 19:31
Фотоотчет строительства болгарского дома делать будете ?
kash
Повідомлень: 19
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Додано: Чет 14 чер, 2018 19:50
fefelova написав:
Для себе если покупать, то в новострое. Это где-то в среднем около 600 долларов за м2. + ремонт.
Получается что в Евросоюзе строят и продают жильё па 15700 ? Не может быть , наверно старые запасы материалов с советских времен
kash
Повідомлень: 19
З нами з: 15.05.18
Подякував: 0 раз.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:33
kash написав: fefelova написав:
Для себе если покупать, то в новострое. Это где-то в среднем около 600 долларов за м2. + ремонт.
Получается что в Евросоюзе строят и продают жильё па 15700 ? Не может быть , наверно старые запасы материалов с советских времен
Солнечный Берег от 34 м² от 16 900 €
http://bolgariadom.com/nedvizimost-ot-zastroishika
moniks
Повідомлень: 922
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Подякували: 148 раз.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:22
moniks написав: kash написав: fefelova написав:
Для себе если покупать, то в новострое. Это где-то в среднем около 600 долларов за м2. + ремонт.
Получается что в Евросоюзе строят и продают жильё па 15700 ? Не может быть , наверно старые запасы материалов с советских времен
Солнечный Берег от 34 м² от 16 900 €
http://bolgariadom.com/nedvizimost-ot-zastroishika
Шум , гам в сезон почти круглосуточно .Ну нафиг.
Bolt
Повідомлень: 128
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:47
Bolt Так там только в сезон. И за такие деньги! У нас даже п0нельки в разы дороже - и "шум-гам" в них круглый год.
moniks
Повідомлень: 922
З нами з: 27.08.14
Подякував: 539 раз.
Подякували: 148 раз.
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