Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:30
Для себе если покупать, то в новострое. Это где-то в среднем около 600 долларов за м2. + ремонт.
fefelova
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Додано: Чет 14 чер, 2018 19:31
Фотоотчет строительства болгарского дома делать будете ?
kash
Повідомлень: 23
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Додано: Чет 14 чер, 2018 19:50
fefelova написав:
Для себе если покупать, то в новострое. Это где-то в среднем около 600 долларов за м2. + ремонт.
Получается что в Евросоюзе строят и продают жильё па 15700 ? Не может быть , наверно старые запасы материалов с советских времен
kash
Повідомлень: 23
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:33
kash написав: fefelova написав:
Для себе если покупать, то в новострое. Это где-то в среднем около 600 долларов за м2. + ремонт.
Получается что в Евросоюзе строят и продают жильё па 15700 ? Не может быть , наверно старые запасы материалов с советских времен
Солнечный Берег от 34 м² от 16 900 €
http://bolgariadom.com/nedvizimost-ot-zastroishika
moniks
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:22
moniks написав: kash написав: fefelova написав:
Для себе если покупать, то в новострое. Это где-то в среднем около 600 долларов за м2. + ремонт.
Получается что в Евросоюзе строят и продают жильё па 15700 ? Не может быть , наверно старые запасы материалов с советских времен
Солнечный Берег от 34 м² от 16 900 €
http://bolgariadom.com/nedvizimost-ot-zastroishika
Шум , гам в сезон почти круглосуточно .Ну нафиг.
Bolt
Повідомлень: 130
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Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:47
Bolt Так там только в сезон. И за такие деньги! У нас даже п0нельки в разы дороже - и "шум-гам" в них круглый год.
moniks
Повідомлень: 925
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Додано: Вів 19 чер, 2018 21:05
Ну если шумно и грязно из-за сильно проезжей части, то не стоит брать, даже за дешевую стоимость, только если в аренду.
fefelova
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Додано: Вів 26 чер, 2018 08:06
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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