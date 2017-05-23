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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:30
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Для себе если покупать, то в новострое. Это где-то в среднем около 600 долларов за м2. + ремонт.
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:31
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Фотоотчет строительства болгарского дома делать будете ?
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:50
Додано: П'ят 15 чер, 2018 07:33
Солнечный Берег от 34 м² от 16 900 €
Додано: П'ят 15 чер, 2018 13:22
Шум , гам в сезон почти круглосуточно .Ну нафиг.
Додано: П'ят 15 чер, 2018 14:47
Bolt
Так там только в сезон. И за такие деньги! У нас даже п0нельки в разы дороже - и "шум-гам" в них круглый год.
Додано: Вів 19 чер, 2018 21:05
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ну если шумно и грязно из-за сильно проезжей части, то не стоит брать, даже за дешевую стоимость, только если в аренду.
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:06
О наваливают рекламой. Ну а когдаж это все продавать как не в сезон
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Сер 27 чер, 2018 19:55
Чи ви вже всі купили для себе закордонну нерухомість???!)))
... акуєтььь!
- як писав Акурт, то тут заходило багато різних форумчан...... щось писали від себе, щось запитували, про щось сперечались, щось повчали, щось доказували....... - ДЕ, ДЕ ЗАРАЗ ВСІ ТІ ЛЮДИ???!
ПОЗАБУВАЛИ БУКВИ, ЯК ПИШУТЬСЯ?
ЧИ РАПТОМ ПЕРЕСТАЛИСЬ ЦІКАВИТИСЬ ВСІМ І ВСЯ?!
Агов, люди! - де ви всі?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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