...Я кажу, що раніше було багато якраз ПИСАТЕЛІВ!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:28
...Я кажу, що раніше було багато якраз ПИСАТЕЛІВ!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:45
Все писатели давно сошлись на мысли,что тему надо закрывать,так как нет смысла покупать недвижимость за рубежом,если там не живешь постоянно.
О чем тут тогда писать?
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:52
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+50грн !
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:11
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... зрозуміло (трохи)
Акурт, мабуть, зараз в США (писав, що поїде туди вгості)
...то ніхто ніде по ішших гілках його не бачили?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:02
Зрозумів , що нікому не вдасця впарити турецькі бетонометри і самовипилявся з форуму.
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:24
Єдино-правильне вірне рішення
здесь вам не тут, лошаріків хай шукає в інших стодолях
+50грн !
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