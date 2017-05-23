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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:28

  swan forever написав:Долярчик
а если просто читатели, но не писатели?

...Я кажу, що раніше було багато якраз ПИСАТЕЛІВ! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:45

  Долярчик написав:
  swan forever написав:Долярчик
а если просто читатели, но не писатели?

...Я кажу, що раніше було багато якраз ПИСАТЕЛІВ! :mrgreen:

Все писатели давно сошлись на мысли,что тему надо закрывать,так как нет смысла покупать недвижимость за рубежом,если там не живешь постоянно.
О чем тут тогда писать?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Долярчик написав:як писав Акурт,

до речі де цей турецкоподданий подівсі?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:11

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

... зрозуміло (трохи)
Акурт, мабуть, зараз в США (писав, що поїде туди вгості)

...то ніхто ніде по ішших гілках його не бачили?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:02

Зрозумів , що нікому не вдасця впарити турецькі бетонометри і самовипилявся з форуму.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:24

Єдино-правильне вірне рішення
здесь вам не тут, лошаріків хай шукає в інших стодолях :)
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Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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