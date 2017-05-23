Додано: Суб 30 чер, 2018 12:29

Да, долгими разговорами все пришли к выводу, что покупать для себя жильё за рубежом глупо и непрактично.

Если покупать для собственного отдыха, то помимо геморроя с коммунальными услугами, сам себя ограничиваешь - мир так велик, жизнь такая короткая, а тебе как нищеброду придётся ездить на отдых в одно и тоже место.

Если покупать на старость и там постоянно жить - ну это вообще тупость несусветная, заработать столько денег, и вложить их не в себя - не в собственное здоровье, не для поездок по миру, а в турецкий бетон...

В общем ограничивать себя за собственные деньги какой то там турецкой недвижимостью смысла нет