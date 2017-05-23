...Я кажу, що раніше було багато якраз ПИСАТЕЛІВ!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:28
...Я кажу, що раніше було багато якраз ПИСАТЕЛІВ!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:45
Все писатели давно сошлись на мысли,что тему надо закрывать,так как нет смысла покупать недвижимость за рубежом,если там не живешь постоянно.
О чем тут тогда писать?
Додано: Сер 27 чер, 2018 20:52
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+50грн !
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Додано: Сер 27 чер, 2018 21:11
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... зрозуміло (трохи)
Акурт, мабуть, зараз в США (писав, що поїде туди вгості)
...то ніхто ніде по ішших гілках його не бачили?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:02
Зрозумів , що нікому не вдасця впарити турецькі бетонометри і самовипилявся з форуму.
Додано: Сер 27 чер, 2018 22:24
Єдино-правильне вірне рішення
здесь вам не тут, лошаріків хай шукає в інших стодолях
+50грн !
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Додано: Суб 30 чер, 2018 12:29
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Да, долгими разговорами все пришли к выводу, что покупать для себя жильё за рубежом глупо и непрактично.
Если покупать для собственного отдыха, то помимо геморроя с коммунальными услугами, сам себя ограничиваешь - мир так велик, жизнь такая короткая, а тебе как нищеброду придётся ездить на отдых в одно и тоже место.
Если покупать на старость и там постоянно жить - ну это вообще тупость несусветная, заработать столько денег, и вложить их не в себя - не в собственное здоровье, не для поездок по миру, а в турецкий бетон...
В общем ограничивать себя за собственные деньги какой то там турецкой недвижимостью смысла нет
Додано: Суб 30 чер, 2018 14:03
Отдыхаем сейчас в Албании. Звонят одни знакомые и предлагают отдохнуть(не за бесплатно)в апартаментах "типа их знакомых" в Болгарии. Грю :„Не , спасиба, та ну нафиг."
Додано: Суб 30 чер, 2018 14:15
Bolt
вот интересно, кто-нибудь из эуропейцев в Болгарию ездит на море?
РОШЕН
ФУФЛО
Додано: Суб 30 чер, 2018 14:22
Это вообще - В ГРАНИТ !!!
к аналогичным выводам я пришёл понаблюдав за переселенцами на Адриатике)))
РОШЕН
ФУФЛО
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