RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 120121122123>
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:28

  swan forever написав:Долярчик
а если просто читатели, но не писатели?

...Я кажу, що раніше було багато якраз ПИСАТЕЛІВ! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4268
З нами з: 19.10.15
Подякував: 146 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:45

  Долярчик написав:
  swan forever написав:Долярчик
а если просто читатели, но не писатели?

...Я кажу, що раніше було багато якраз ПИСАТЕЛІВ! :mrgreen:

Все писатели давно сошлись на мысли,что тему надо закрывать,так как нет смысла покупать недвижимость за рубежом,если там не живешь постоянно.
О чем тут тогда писать?
Trast
 
Заблокований
Повідомлень: 76
З нами з: 10.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 20:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Долярчик написав:як писав Акурт,

до речі де цей турецкоподданий подівсі?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2356
З нами з: 01.06.14
Подякував: 166 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 21:11

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

... зрозуміло (трохи)
Акурт, мабуть, зараз в США (писав, що поїде туди вгості)

...то ніхто ніде по ішших гілках його не бачили?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4268
З нами з: 19.10.15
Подякував: 146 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:02

Зрозумів , що нікому не вдасця впарити турецькі бетонометри і самовипилявся з форуму.
Bolt
 
Повідомлень: 133
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 22:24

Єдино-правильне вірне рішення
здесь вам не тут, лошаріків хай шукає в інших стодолях :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2356
З нами з: 01.06.14
Подякував: 166 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 12:29

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Да, долгими разговорами все пришли к выводу, что покупать для себя жильё за рубежом глупо и непрактично.
Если покупать для собственного отдыха, то помимо геморроя с коммунальными услугами, сам себя ограничиваешь - мир так велик, жизнь такая короткая, а тебе как нищеброду придётся ездить на отдых в одно и тоже место.
Если покупать на старость и там постоянно жить - ну это вообще тупость несусветная, заработать столько денег, и вложить их не в себя - не в собственное здоровье, не для поездок по миру, а в турецкий бетон...
В общем ограничивать себя за собственные деньги какой то там турецкой недвижимостью смысла нет
Stringer
 
Повідомлень: 7735
З нами з: 23.01.13
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1064 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 14:03

Отдыхаем сейчас в Албании. Звонят одни знакомые и предлагают отдохнуть(не за бесплатно)в апартаментах "типа их знакомых" в Болгарии. Грю :„Не , спасиба, та ну нафиг."
Bolt
 
Повідомлень: 133
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 14:15

Bolt
вот интересно, кто-нибудь из эуропейцев в Болгарию ездит на море?
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 360
З нами з: 27.05.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 14:22

  Stringer написав:Да, долгими разговорами все пришли к выводу, что покупать для себя жильё за рубежом глупо и непрактично.
Если покупать для собственного отдыха, то помимо геморроя с коммунальными услугами, сам себя ограничиваешь - мир так велик, жизнь такая короткая, а тебе как нищеброду придётся ездить на отдых в одно и тоже место.
Если покупать на старость и там постоянно жить - ну это вообще тупость несусветная, заработать столько денег, и вложить их не в себя - не в собственное здоровье, не для поездок по миру, а в турецкий бетон...
В общем ограничивать себя за собственные деньги какой то там турецкой недвижимостью смысла нет

Это вообще - В ГРАНИТ !!!
к аналогичным выводам я пришёл понаблюдав за переселенцами на Адриатике)))
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 360
З нами з: 27.05.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 120121122123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 231, 232, 233
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2322 179142
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 08:09
Долярчик
Нерухомість у Львові 1 ... 281, 282, 283
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2821 402984
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 чер, 2018 23:55
Львівський БатяР
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 18059
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.