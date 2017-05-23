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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 120121122123
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 14:43

  swan forever написав:Bolt
вот интересно, кто-нибудь из эуропейцев в Болгарию ездит на море?

Конечно. В основном поляки, чехи , немцы. Больше из них - это молодежь , студенты. Или семьи с детьми. Пенсы европейские - реже. Кстати - немцы и французы там строили отели на побережье для отдыха.

" Большинство пляжей Болгарии может похвастаться знаком экологической чистоты – Голубым флагом Евросоюза. Самым длинным является пляж Солнечного Берега, а самым широким – Албены. Последний, также считается лучшим местом для занятий водными видами спорта.

Пляж под названием Золотая Рыбка стал излюбленным местом посещения поклонников катания на досках, также популярны водные лыжи и серфинг."
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 30 чер, 2018 15:25, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 14:50

  Bolt написав:Отдыхаем сейчас в Албании. Звонят одни знакомые и предлагают отдохнуть(не за бесплатно)в апартаментах "типа их знакомых" в Болгарии. Грю :„Не , спасиба, та ну нафиг."

А как в Албании отдых :shock: ?
kalinavalera1
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