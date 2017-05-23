Конечно. В основном поляки, чехи , немцы. Больше из них - это молодежь , студенты. Или семьи с детьми. Пенсы европейские - реже. Кстати - немцы и французы там строили отели на побережье для отдыха.
" Большинство пляжей Болгарии может похвастаться знаком экологической чистоты – Голубым флагом Евросоюза. Самым длинным является пляж Солнечного Берега, а самым широким – Албены. Последний, также считается лучшим местом для занятий водными видами спорта.
Пляж под названием Золотая Рыбка стал излюбленным местом посещения поклонников катания на досках, также популярны водные лыжи и серфинг."