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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 120121122123
Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 14:43

  swan forever написав:Bolt
вот интересно, кто-нибудь из эуропейцев в Болгарию ездит на море?

Конечно. В основном поляки, чехи , немцы. Больше из них - это молодежь , студенты. Или семьи с детьми. Пенсы европейские - реже. Кстати - немцы и французы там строили отели на побережье для отдыха.

" Большинство пляжей Болгарии может похвастаться знаком экологической чистоты – Голубым флагом Евросоюза. Самым длинным является пляж Солнечного Берега, а самым широким – Албены. Последний, также считается лучшим местом для занятий водными видами спорта.

Пляж под названием Золотая Рыбка стал излюбленным местом посещения поклонников катания на досках, также популярны водные лыжи и серфинг."
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 30 чер, 2018 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 14:50

  Bolt написав:Отдыхаем сейчас в Албании. Звонят одни знакомые и предлагают отдохнуть(не за бесплатно)в апартаментах "типа их знакомых" в Болгарии. Грю :„Не , спасиба, та ну нафиг."

А как в Албании отдых :shock: ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 22:06

Кста про Акурта:
Посмотрел на акции Turkish Airlines доходностью которых он так хвалился:
С середнины весны цена просела с 19 до 12 лир за акцию.
К этому добавьте просадку лиры к доллару.
Нихрена себе выгодная инвестиция.

А как хорошо все звучало: "пока скушал йогурт с круассаном на счёт капнуло еще 3куе"

Но все равно, без него скучно.
Такой стиль письма...

Акурт вернись !!!
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 22:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

....ото то!(і не важливо "хто" він був! - було ж ЦІКАВО!!!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 30 чер, 2018 23:08

Долярчик У вас такие ассоциации с Аккуртом? Я думал вы с ним ладили. Риск есть всегда. Бычков из мультика ждет мясокомбинат завтра. Без вариантов. И хозяин мясокомбината считает крокодила своим конкурентом, посягнувшим на его добычу.

Начнем с того, что нормальный чел - не доверит свои кровные не пойми кому, не взвесив все "за и против". Что касается сохранения и преумножения нажитого непосильны трудом - то риск есть всегда. Мы живем в стране, где деньги обнулились и сдохли за 27 лет 2 раза совсем. И возможность дефолта сверх-новой валюты часто обсуждается как вариант нашими политиками. Я уж не говорю, что она за несколько лет упала более чем на 1000%. Как рискуют украинцы- туркам и не снилось. Возможность потерь финансовых всегда присутствует. Без риска вообще нет жизни. Важно научиться с этим жить. А не избегать - якобы это возможно- совсем без риска.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 08:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

... напевно, не зовсім правильно мене зрозуміли....
... хтось думає, що Акурт - обманював, а хтось, що правду писав......
...якось так....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 11:15

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Долярчик написав:... напевно, не зовсім правильно мене зрозуміли....
... хтось думає, що Акурт - обманював, а хтось, що правду писав......
...якось так....
І те і те разом
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 15:02

  Долярчик написав:... напевно, не зовсім правильно мене зрозуміли....
... хтось думає, що Акурт - обманював, а хтось, що правду писав......
...якось так....


Можливо трошки обманював. Так не буваэ, що людина бреше на 100%, чи навпаки на 100% каже правду. То треба визначати долю правди - там її 90% чи тільки 5% ? Якщо людина дурна , та готова віддати гроші будь кому - вона до форума не дійде - знайде собі дурну справу. Пояснувати потрібно,що ви вважаєте збитковим таке придбання, а ось забороняти "обдурювати" - не можна, якщо це не кримінал, а просто можливість ризикнути. Якщо б Аккурт грабував гроші в покупців, то тоді - портібно заборонити заманювання. тут я згоден. А як що просто торгує квартирами - то викажіть свою точку зору. Але не паплюжте гілку руганиною, є тут такі. У всьому повинно бути почуття міри.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 01 лип, 2018 16:33

kalinavalera1
Грецьке море по Болгарськім цінам.Гляньте на Автоуа гілку подорожі за кордон там тема про Албанію є.
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