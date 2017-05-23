Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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swan forever написав:Bolt вот интересно, кто-нибудь из эуропейцев в Болгарию ездит на море?
Конечно. В основном поляки, чехи , немцы. Больше из них - это молодежь , студенты. Или семьи с детьми. Пенсы европейские - реже. Кстати - немцы и французы там строили отели на побережье для отдыха.
" Большинство пляжей Болгарии может похвастаться знаком экологической чистоты – Голубым флагом Евросоюза. Самым длинным является пляж Солнечного Берега, а самым широким – Албены. Последний, также считается лучшим местом для занятий водными видами спорта.
Пляж под названием Золотая Рыбка стал излюбленным местом посещения поклонников катания на досках, также популярны водные лыжи и серфинг."
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Суб 30 чер, 2018 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Кста про Акурта: Посмотрел на акции Turkish Airlines доходностью которых он так хвалился: С середнины весны цена просела с 19 до 12 лир за акцию. К этому добавьте просадку лиры к доллару. Нихрена себе выгодная инвестиция.
А как хорошо все звучало: "пока скушал йогурт с круассаном на счёт капнуло еще 3куе"
Но все равно, без него скучно. Такой стиль письма...
Долярчик У вас такие ассоциации с Аккуртом? Я думал вы с ним ладили. Риск есть всегда. Бычков из мультика ждет мясокомбинат завтра. Без вариантов. И хозяин мясокомбината считает крокодила своим конкурентом, посягнувшим на его добычу.
Начнем с того, что нормальный чел - не доверит свои кровные не пойми кому, не взвесив все "за и против". Что касается сохранения и преумножения нажитого непосильны трудом - то риск есть всегда. Мы живем в стране, где деньги обнулились и сдохли за 27 лет 2 раза совсем. И возможность дефолта сверх-новой валюты часто обсуждается как вариант нашими политиками. Я уж не говорю, что она за несколько лет упала более чем на 1000%. Как рискуют украинцы- туркам и не снилось. Возможность потерь финансовых всегда присутствует. Без риска вообще нет жизни. Важно научиться с этим жить. А не избегать - якобы это возможно- совсем без риска.
Долярчик написав:... напевно, не зовсім правильно мене зрозуміли.... ... хтось думає, що Акурт - обманював, а хтось, що правду писав...... ...якось так....
Можливо трошки обманював. Так не буваэ, що людина бреше на 100%, чи навпаки на 100% каже правду. То треба визначати долю правди - там її 90% чи тільки 5% ? Якщо людина дурна , та готова віддати гроші будь кому - вона до форума не дійде - знайде собі дурну справу. Пояснувати потрібно,що ви вважаєте збитковим таке придбання, а ось забороняти "обдурювати" - не можна, якщо це не кримінал, а просто можливість ризикнути. Якщо б Аккурт грабував гроші в покупців, то тоді - портібно заборонити заманювання. тут я згоден. А як що просто торгує квартирами - то викажіть свою точку зору. Але не паплюжте гілку руганиною, є тут такі. У всьому повинно бути почуття міри.