Додано: Суб 30 чер, 2018 23:08

Долярчик У вас такие ассоциации с Аккуртом? Я думал вы с ним ладили. Риск есть всегда. Бычков из мультика ждет мясокомбинат завтра. Без вариантов. И хозяин мясокомбината считает крокодила своим конкурентом, посягнувшим на его добычу.



Начнем с того, что нормальный чел - не доверит свои кровные не пойми кому, не взвесив все "за и против". Что касается сохранения и преумножения нажитого непосильны трудом - то риск есть всегда. Мы живем в стране, где деньги обнулились и сдохли за 27 лет 2 раза совсем. И возможность дефолта сверх-новой валюты часто обсуждается как вариант нашими политиками. Я уж не говорю, что она за несколько лет упала более чем на 1000%. Как рискуют украинцы- туркам и не снилось. Возможность потерь финансовых всегда присутствует. Без риска вообще нет жизни. Важно научиться с этим жить. А не избегать - якобы это возможно- совсем без риска.