.... шось то ваші закордонні ціни нагадують наші тутешні
- це там так дешево, чи тут так дорого?
(бо в нас, в Лазурному де Я замовив номер "економ"(просто до душу треба йти на вулицю), знайомі замовили "стандарт"(не ЛЮКС!) - за 1200грн/доба!)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 лип, 2018 08:19
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
.... шось то ваші закордонні ціни нагадують наші тутешні
- це там так дешево, чи тут так дорого?
(бо в нас, в Лазурному де Я замовив номер "економ"(просто до душу треба йти на вулицю), знайомі замовили "стандарт"(не ЛЮКС!) - за 1200грн/доба!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:04
В Лазурном сезон короче, чем в Греции. А кушать отельерам хочется одинаково.
ПС. 6 ночей в августе на Эгейском море - 9 с чем-то тыс. грн. (не 5 и не 4 звезды, конечно, но с душем в номере).
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:19
... ну то в мене без душа в номері, але за 600+грн/доба а в знайомих з душом 1200грн/доба
... але всеодно, від цін Я акуєваю!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 15 лип, 2018 15:38
Дешевле уже на месяц там брать в аренду квартиры, так как те же 600 грн/день получаются со всеми нужными удобствами.
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