Додано: Вів 24 лип, 2018 14:49

... По Турции. Цитирую уважаемого Фунтика с соседнего форума.



Центральный банк Турции вопреки ожиданиям рынка сохранил процентные ставки без изменений в своем первом решении о денежно-кредитной политике после выборов президента страны, поскольку вновь избранный президент Реджеп Тайип Эрдоган назначил своего зятя «новым экономическим царем страны». Акции и лира обрушились. Банк удержал недельную ставку репо на уровне 17.75%, на целый процент ниже, чем гласила медианная оценка аналитиков в опросе Bloomberg. Лира упала на 4.2% до 4.9384 доллара. «Это шокирующее решение, учитывая, что инфляция резко ускорилась, а лира ослабла до рекордного минимума в начале этого месяца», — сказал Петр Матис, валютный стратег в Rabobank в Лондоне.Решение во вторник было под пристальным вниманием инвесторов, которые искали указания на курс денежно-кредитной и фискальной политики после назначения Берата Албайрака министром финансов в начале этого месяца. В прошлом Албайрак широко высказывался в поддержку неортодоксальных экономических взглядов Эрдогана, который настаивает на том, что инфляция будет замедляться, если затраты по займам для компаний и домашних хозяйств будут снижены.Без прямого опровержения подобных взглядов Альбайрак использовал свое первое интервью в своей новой роли, чтобы заявить, что поддерживает в целом политику независимости и невмешательства в работу центрального банка, что политические решения будут соответствовать экономическим реалиям и требованиям рынков.