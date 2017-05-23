.... шось то ваші закордонні ціни нагадують наші тутешні
- це там так дешево, чи тут так дорого?
(бо в нас, в Лазурному де Я замовив номер "економ"(просто до душу треба йти на вулицю), знайомі замовили "стандарт"(не ЛЮКС!) - за 1200грн/доба!)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 лип, 2018 08:19
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
.... шось то ваші закордонні ціни нагадують наші тутешні
- це там так дешево, чи тут так дорого?
(бо в нас, в Лазурному де Я замовив номер "економ"(просто до душу треба йти на вулицю), знайомі замовили "стандарт"(не ЛЮКС!) - за 1200грн/доба!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:04
В Лазурном сезон короче, чем в Греции. А кушать отельерам хочется одинаково.
ПС. 6 ночей в августе на Эгейском море - 9 с чем-то тыс. грн. (не 5 и не 4 звезды, конечно, но с душем в номере).
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:19
... ну то в мене без душа в номері, але за 600+грн/доба а в знайомих з душом 1200грн/доба
... але всеодно, від цін Я акуєваю!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 15 лип, 2018 15:38
Дешевле уже на месяц там брать в аренду квартиры, так как те же 600 грн/день получаются со всеми нужными удобствами.
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:49
... По Турции. Цитирую уважаемого Фунтика с соседнего форума.
Центральный банк Турции вопреки ожиданиям рынка сохранил процентные ставки без изменений в своем первом решении о денежно-кредитной политике после выборов президента страны, поскольку вновь избранный президент Реджеп Тайип Эрдоган назначил своего зятя «новым экономическим царем страны». Акции и лира обрушились. Банк удержал недельную ставку репо на уровне 17.75%, на целый процент ниже, чем гласила медианная оценка аналитиков в опросе Bloomberg. Лира упала на 4.2% до 4.9384 доллара. «Это шокирующее решение, учитывая, что инфляция резко ускорилась, а лира ослабла до рекордного минимума в начале этого месяца», — сказал Петр Матис, валютный стратег в Rabobank в Лондоне.Решение во вторник было под пристальным вниманием инвесторов, которые искали указания на курс денежно-кредитной и фискальной политики после назначения Берата Албайрака министром финансов в начале этого месяца. В прошлом Албайрак широко высказывался в поддержку неортодоксальных экономических взглядов Эрдогана, который настаивает на том, что инфляция будет замедляться, если затраты по займам для компаний и домашних хозяйств будут снижены.Без прямого опровержения подобных взглядов Альбайрак использовал свое первое интервью в своей новой роли, чтобы заявить, что поддерживает в целом политику независимости и невмешательства в работу центрального банка, что политические решения будут соответствовать экономическим реалиям и требованиям рынков.
Додано: Сер 25 лип, 2018 01:43
POSToronnim V
Причем тут фунтик и соседний форум?
Додано: Сер 25 лип, 2018 12:02
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ну так теперь akurt ещё дешевле будет рыбу покупать в метро с гривневой карты...
правда квартирка подешевела малехо
Додано: Чет 26 лип, 2018 01:01
Якщо кажуть, що інфляція прискорилась значить рибка мала б подорожчати і квартирка доречі теж. Але це в теорії... Як воно є на практиці- це вже інша справа. А от депозит пана Акурта в лірах це є повний фейл, і в теоріїї і на практиці)))
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