.... шось то ваші закордонні ціни нагадують наші тутешні
- це там так дешево, чи тут так дорого?
(бо в нас, в Лазурному де Я замовив номер "економ"(просто до душу треба йти на вулицю), знайомі замовили "стандарт"(не ЛЮКС!) - за 1200грн/доба!)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 02 лип, 2018 08:19
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
.... шось то ваші закордонні ціни нагадують наші тутешні
- це там так дешево, чи тут так дорого?
(бо в нас, в Лазурному де Я замовив номер "економ"(просто до душу треба йти на вулицю), знайомі замовили "стандарт"(не ЛЮКС!) - за 1200грн/доба!)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:04
В Лазурном сезон короче, чем в Греции. А кушать отельерам хочется одинаково.
ПС. 6 ночей в августе на Эгейском море - 9 с чем-то тыс. грн. (не 5 и не 4 звезды, конечно, но с душем в номере).
Додано: Пон 02 лип, 2018 11:19
... ну то в мене без душа в номері, але за 600+грн/доба а в знайомих з душом 1200грн/доба
... але всеодно, від цін Я акуєваю!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 15 лип, 2018 15:38
Дешевле уже на месяц там брать в аренду квартиры, так как те же 600 грн/день получаются со всеми нужными удобствами.
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:49
... По Турции. Цитирую уважаемого Фунтика с соседнего форума.
Центральный банк Турции вопреки ожиданиям рынка сохранил процентные ставки без изменений в своем первом решении о денежно-кредитной политике после выборов президента страны, поскольку вновь избранный президент Реджеп Тайип Эрдоган назначил своего зятя «новым экономическим царем страны». Акции и лира обрушились. Банк удержал недельную ставку репо на уровне 17.75%, на целый процент ниже, чем гласила медианная оценка аналитиков в опросе Bloomberg. Лира упала на 4.2% до 4.9384 доллара. «Это шокирующее решение, учитывая, что инфляция резко ускорилась, а лира ослабла до рекордного минимума в начале этого месяца», — сказал Петр Матис, валютный стратег в Rabobank в Лондоне.Решение во вторник было под пристальным вниманием инвесторов, которые искали указания на курс денежно-кредитной и фискальной политики после назначения Берата Албайрака министром финансов в начале этого месяца. В прошлом Албайрак широко высказывался в поддержку неортодоксальных экономических взглядов Эрдогана, который настаивает на том, что инфляция будет замедляться, если затраты по займам для компаний и домашних хозяйств будут снижены.Без прямого опровержения подобных взглядов Альбайрак использовал свое первое интервью в своей новой роли, чтобы заявить, что поддерживает в целом политику независимости и невмешательства в работу центрального банка, что политические решения будут соответствовать экономическим реалиям и требованиям рынков.
Додано: Сер 25 лип, 2018 01:43
POSToronnim V
Причем тут фунтик и соседний форум?
Додано: Сер 25 лип, 2018 12:02
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Ну так теперь akurt ещё дешевле будет рыбу покупать в метро с гривневой карты...
правда квартирка подешевела малехо
Додано: Чет 26 лип, 2018 01:01
Якщо кажуть, що інфляція прискорилась значить рибка мала б подорожчати і квартирка доречі теж. Але це в теорії... Як воно є на практиці- це вже інша справа. А от депозит пана Акурта в лірах це є повний фейл, і в теоріїї і на практиці)))
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:12
Шкода, що блазень кинув гілку і втік. Мабуть, обставини примусили.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Нед 29 лип, 2018 18:28
В Ольгіно - скорочення штату. Найпримітивніших звільнили. Ви й досі вірите, що Акурт, прости Господи, не перед сном буде згаданий, дійсно перебував у Туреччині і звідти постив з ріелторського інтересу ??? Йому було запропоновано простий тест: придбати сьогоднішню анталійську газету і сфотографувати своє "тіло без писка" на її фоні бажано із собакою, світлину якого блазень попередньо викладав на цій гілці. Ну що може бути простіше, щоб затулити роти зневіреним ??? Але не склалося, всіх обматюкав і зник. Ольгінські може і дістали б турецьку ньюспейпу, але де ж спіймати у санкт-петербурзі схожого собаку ???
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