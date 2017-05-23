Додано: Пон 30 лип, 2018 14:37

Ні, не так... все реально випадково... просто я закінчив дуже вдало саме сьогодні одну бізнесову роботу та трохи "розслабився".

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"