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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 лип, 2018 14:37
Ні, не так... все реально випадково... просто я закінчив дуже вдало саме сьогодні одну бізнесову роботу та трохи "розслабився".
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:07
akurt
... радий Вас чути/читати! - Ви, як справжній ковбой там на мерсі "скакали"! - Молодці!!!
(... а про Туреччиниу, час-від-часу, треба мені таки трохи буде замислитись...)
п. с.
.... якось ще зайдіть, розкажете щось ще новеньке....
Успіхів Вам!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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