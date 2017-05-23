RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 122123124125
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:30

akurt Как всегда интересно пишете !
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4553
З нами з: 07.05.11
Подякував: 647 раз.
Подякували: 462 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 14:37

Ні, не так... все реально випадково... просто я закінчив дуже вдало саме сьогодні одну бізнесову роботу та трохи "розслабився".
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2386
З нами з: 12.02.09
Подякував: 263 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 15:07

akurt
... радий Вас чути/читати! - Ви, як справжній ковбой там на мерсі "скакали"! - Молодці!!!
(... а про Туреччиниу, час-від-часу, треба мені таки трохи буде замислитись...)

п. с.
.... якось ще зайдіть, розкажете щось ще новеньке.... :D
Успіхів Вам!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4403
З нами з: 19.10.15
Подякував: 173 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 122123124125
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: speedsx і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нерухомість у Львові 1 ... 281, 282, 283
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2829 406081
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лип, 2018 13:26
Долярчик
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 238, 239, 240
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
2393 190671
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лип, 2018 16:01
Долярчик
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 18242
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (8211)
30.07.2018 16:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.