|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 лип, 2018 14:37
Ні, не так... все реально випадково... просто я закінчив дуже вдало саме сьогодні одну бізнесову роботу та трохи "розслабився".
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Пон 30 лип, 2018 15:07
akurt
... радий Вас чути/читати! - Ви, як справжній ковбой там на мерсі "скакали"! - Молодці!!!
(... а про Туреччиниу, час-від-часу, треба мені таки трохи буде замислитись...)
п. с.
.... якось ще зайдіть, розкажете щось ще новеньке....
Успіхів Вам!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 30 лип, 2018 17:59
Дякую. В мене хороший настрій: тому продовжу...
Саме цікаве таке:
1) Вчора відвідав супермаркет "Сільпо" на Науковій... Прі-коль-но!
З"ясував для себе, що теперь львів"яне платять за пиво дорожче, ніж жебраки-німці та збоченці австріяки. Пиво "Жигулівське" з Умані - більше 20 гривень пляшка. Розпродаж зіпсованого (термін придатності - 1 серпня) - мінус 25 відсотків. За кордоном було б не менше 70 відсотків. Звісно не взяв. Стояв і дивувася, що пиво тепер вартує 20 гривень пляшка... Ще не так давно - не більше 2-х років те саме пиво коштувало 10 максімум...
2) здивувала вартість молока, купив пачку за 25 чи 26 гривень. У Туреччині я беру за 12 гривень пачка. І п"ю. В Україні не купую - то купив для жінки - в мене відразу живіт роздувається від того типу "молока" як барабан.
3) до вітрини із йогуртами не підходив - бо в мене починається істеричній сміх від типу йогуртів "питних" по 17,10 гривні за мензурку. Ніде в світі такого немає... То обман...
4) вітрину із рибою в Ашані пройшов не зупиняючись - гидко було дивитися і на "рибу", і на ціни.
5) відвідав заради інтересу магазин "Обнова" на Науковій... Штани, джинси, труси, куртки... Для тих, хто не їздить за кордон - гарний вибір, інтересні бренди... Непогані курточки і джинси... Хто їздить за кордон - купить те саме за кордоном втричі дешевше... Багаті львів"яни - а як відомо - всі львів"яни дуже багаті - дещо купували... європейці трохи з них сміялися б... І нічого б не купили...
Взагалі враження, що в Україні живуть ну дуже-дуже-дуже багаті люде, за всіляке гімно платять втричі дорожче, ніж де інде...
Єдине, що дешевше, стоматологія... зараз якраз займаюся тим питанням. І фахівці реально хороші.
А ще - ковбаса... але якщо купляти не в "Ашані"... а так - непогано...
Горілка подорожчала - ще ж 4 роки тому пляшка коштувала 25 гривень, а сьогодні - 80-90-120 гривень.
Із вина звернув увагу і скоштував брют від ТМ "Коблєво". Не отруївся і навіть купив би ще... 90 гривень... Дорожче, ніж у Туреччині вино серії "Преміум", але пити можна було перед екраном ТВ.
Пан Долярчик! Знайомі сказали, що вартість ремонту квартир у Львові зросла за рік у 2 рази - вам ще скільки чекати на свою прєлєсть?
Разів із три проїжджав повз велетенського будівництва в районі Стрийської - вулиця Трускавецька щось там типу Смарт Парус чи як його там...
Аби в Туреччині так і з такого гімна будували би - ніхто б нічого не купив би... Гидко дивитися на цегляну кладку... Жах... І ще враження, що будівництво зупинилося... Нема ніде ніхто...
Може, я не так дивився...
Знайомі вигідно вклалися у 2016 році - купили для продажу трикімнатну квартиру площею 85 квадратів у новобудові по 700 чи 750 долярів. Третій поверх, вікна на парк в на південь. Зробили ремонт. Непоганий. Виставили на продаж в ці дні квартиру - трикімнатну із ремонтом під ключ за 90 000 долярів - ніц ніхто... Зараз говорять 85 000... Ніц ніхто...
Ніхто...
Ніц...
Інші знайомі - навпаки - викупили за Договором переуступки недобудовану у новобудові квартиру біля Вікторії Гарденс по 800 долярів за квадрат - там щось 75 чи щось так квадратів...
Вирішили зробити невеличкий дешевенький ремонт (там будівельна готовність - тобто немає нічого геть) під здачу... на сьогодні і розвалили всі перегородки... Хочуть дешево зробити... Для студентів...
Ну, допомoгай Бог...
Пропоную форумчанам подивится, який і де я міст відвідував...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
|