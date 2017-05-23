Додано: Пон 30 лип, 2018 17:59

Долярчик написав: (... а про Туреччиниу, час-від-часу, треба мені таки трохи буде замислитись...)

п. с.

.... якось ще зайдіть, розкажете щось ще новеньке....

Успіхів Вам!!! (... а про Туреччиниу, час-від-часу, треба мені таки трохи буде замислитись...)п. с..... якось ще зайдіть, розкажете....Успіхів Вам!!!

Дякую. В мене хороший настрій: тому продовжу...Саме цікаве таке:1) Вчора відвідав супермаркет "Сільпо" на Науковій...З"ясував для себе, що теперь львів"яне платять за пиво дорожче, ніж жебраки-німці та збоченці австріяки. Пиво "Жигулівське" з Умані - більше 20 гривень пляшка. Розпродаж зіпсованого (термін придатності - 1 серпня) - мінус 25 відсотків. За кордоном було б не менше 70 відсотків. Звісно не взяв. Стояв і дивувася, що пиво тепер вартує 20 гривень пляшка... Ще не так давно - не більше 2-х років те саме пиво коштувало 10 максімум...2) здивувала вартість молока, купив пачку за 25 чи 26 гривень. У Туреччині я беру за 12 гривень пачка. І п"ю. В Україні- то купив для жінки - в мене відразу живіт роздувається від того типу "молока" як барабан.3) до вітрини із йогуртами не підходив - бо в мене починається істеричній сміх від типу йогуртів "питних" по 17,10 гривні за мензурку. Ніде в світі такого немає... То обман...4) вітрину із рибою в Ашані пройшов- гидко було дивитися і на "рибу", і на ціни.5) відвідав заради інтересу магазин "Обнова" на Науковій... Штани, джинси, труси, куртки... Для тих, хто не їздить за кордон - гарний вибір, інтересні бренди... Непогані курточки і джинси... Хто їздить за кордон -Багаті львів"яни - а як відомо -- дещо купували... європейці трохи з них сміялися б... І нічого б не купили...Взагалі враження, щоза всіляке гімно платять втричі дорожче, ніж де інде...Єдине, що дешевше, стоматологія... зараз якраз займаюся тим питанням. І фахівці реально хороші.А ще - ковбаса... але якщо купляти не в "Ашані"... а так - непогано...Горілка подорожчала - ще ж 4 роки тому пляшка коштувала 25 гривень, а сьогодні - 80-90-120 гривень.Із вина звернув увагу і скоштував брют від ТМ "Коблєво". Не отруївся і навіть купив би ще... 90 гривень... Дорожче, ніж у Туреччині вино серії "Преміум", але пити можна було перед екраном ТВ.ПанЗнайомі сказали, що вартість ремонту квартир у Львові зросла за рік у 2 рази - вам ще скільки чекати на свою прєлєсть?Разів із три проїжджав повз велетенського будівництва в районі Стрийської - вулиця Трускавецька щось там типу Смарт Парус чи як його там...Аби в Туреччині- ніхто б нічого не купив би... Гидко дивитися на цегляну кладку... Жах... І ще враження, що будівництво зупинилося... Нема ніде ніхто...Може, я не так дивився...Знайомі вигідно вклалися у 2016 році - купили для продажу трикімнатну квартиру площею 85 квадратів у новобудові по 700 чи 750 долярів. Третій поверх, вікна на парк в на південь. Зробили ремонт. Непоганий. Виставили на продаж в ці дні квартиру - трикімнатнуза 90 000 долярів - ніц ніхто... Зараз говорять 85 000... Ніц ніхто...Ніхто...Ніц...Інші знайомі - навпаки - викупили за Договором переуступки недобудовану у новобудові квартиру біля Вікторії Гарденс по 800 долярів за квадрат - там щось 75 чи щось так квадратів...Вирішили зробити невеличкий дешевенький ремонт (там будівельна готовність - тобто немає нічого геть) під здачу... на сьогодні і розвалили всі перегородки... Хочуть дешево зробити... Для студентів...Ну, допомoгай Бог...Пропоную форумчанам подивится, який і де я міст відвідував...