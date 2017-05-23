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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 122123124125 Додано: Пон 30 лип, 2018 14:30 akurt Как всегда интересно пишете ! kalinavalera1

Повідомлень: 4554 З нами з: 07.05.11 Подякував: 647 раз. Подякували: 462 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 14:37 Ні, не так... все реально випадково... просто я закінчив дуже вдало саме сьогодні одну бізнесову роботу та трохи "розслабився". У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!" akurt

Повідомлень: 2389 З нами з: 12.02.09 Подякував: 264 раз. Подякували: 397 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 15:07 akurt

... радий Вас чути/читати! - Ви, як справжній ковбой там на мерсі "скакали"! - Молодці!!!

(... а про Туреччиниу, час-від-часу, треба мені таки трохи буде замислитись...)



п. с.

.... якось ще зайдіть, розкажете щось ще новеньке....

Успіхів Вам!!! ... радий Вас чути/читати! - Ви, як справжній ковбой там на мерсі "скакали"! - Молодці!!!(... а про Туреччиниу, час-від-часу, треба мені таки трохи буде замислитись...)п. с..... якось ще зайдіть, розкажете щось ще новеньке....Успіхів Вам!!! ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 4407 З нами з: 19.10.15 Подякував: 175 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 17:59 Долярчик написав: (... а про Туреччиниу, час-від-часу, треба мені таки трохи буде замислитись...)

п. с.

.... якось ще зайдіть, розкажете щось ще новеньке....

Успіхів Вам!!! (... а про Туреччиниу, час-від-часу, треба мені таки трохи буде замислитись...)п. с..... якось ще зайдіть, розкажете....Успіхів Вам!!!



Дякую. В мене хороший настрій: тому продовжу...



Саме цікаве таке:

1) Вчора відвідав супермаркет "Сільпо" на Науковій... Прі-коль-но!

З"ясував для себе, що теперь львів"яне платять за пиво дорожче, ніж жебраки-німці та збоченці австріяки. Пиво "Жигулівське" з Умані - більше 20 гривень пляшка. Розпродаж зіпсованого (термін придатності - 1 серпня) - мінус 25 відсотків. За кордоном було б не менше 70 відсотків. Звісно не взяв. Стояв і дивувася, що пиво тепер вартує 20 гривень пляшка... Ще не так давно - не більше 2-х років те саме пиво коштувало 10 максімум...

2) здивувала вартість молока, купив пачку за 25 чи 26 гривень. У Туреччині я беру за 12 гривень пачка. І п"ю. В Україні не купую - то купив для жінки - в мене відразу живіт роздувається від того типу "молока" як барабан.

3) до вітрини із йогуртами не підходив - бо в мене починається істеричній сміх від типу йогуртів "питних" по 17,10 гривні за мензурку. Ніде в світі такого немає... То обман...

4) вітрину із рибою в Ашані пройшов не зупиняючись - гидко було дивитися і на "рибу", і на ціни.

5) відвідав заради інтересу магазин "Обнова" на Науковій... Штани, джинси, труси, куртки... Для тих, хто не їздить за кордон - гарний вибір, інтересні бренди... Непогані курточки і джинси... Хто їздить за кордон - купить те саме за кордоном втричі дешевше... Багаті львів"яни - а як відомо - всі львів"яни дуже багаті - дещо купували... європейці трохи з них сміялися б... І нічого б не купили...



Взагалі враження, що в Україні живуть ну дуже-дуже-дуже багаті люде, за всіляке гімно платять втричі дорожче, ніж де інде...

Єдине, що дешевше, стоматологія... зараз якраз займаюся тим питанням. І фахівці реально хороші.

А ще - ковбаса... але якщо купляти не в "Ашані"... а так - непогано...

Горілка подорожчала - ще ж 4 роки тому пляшка коштувала 25 гривень, а сьогодні - 80-90-120 гривень.

Із вина звернув увагу і скоштував брют від ТМ "Коблєво". Не отруївся і навіть купив би ще... 90 гривень... Дорожче, ніж у Туреччині вино серії "Преміум", але пити можна було перед екраном ТВ.



Пан Долярчик! Знайомі сказали, що вартість ремонту квартир у Львові зросла за рік у 2 рази - вам ще скільки чекати на свою прєлєсть?

Разів із три проїжджав повз велетенського будівництва в районі Стрийської - вулиця Трускавецька щось там типу Смарт Парус чи як його там...

Аби в Туреччині так і з такого гімна будували би - ніхто б нічого не купив би... Гидко дивитися на цегляну кладку... Жах... І ще враження, що будівництво зупинилося... Нема ніде ніхто...

Може, я не так дивився...

Знайомі вигідно вклалися у 2016 році - купили для продажу трикімнатну квартиру площею 85 квадратів у новобудові по 700 чи 750 долярів. Третій поверх, вікна на парк в на південь. Зробили ремонт. Непоганий. Виставили на продаж в ці дні квартиру - трикімнатну із ремонтом під ключ за 90 000 долярів - ніц ніхто... Зараз говорять 85 000... Ніц ніхто...

Ніхто...

Ніц...



Інші знайомі - навпаки - викупили за Договором переуступки недобудовану у новобудові квартиру біля Вікторії Гарденс по 800 долярів за квадрат - там щось 75 чи щось так квадратів...

Вирішили зробити невеличкий дешевенький ремонт (там будівельна готовність - тобто немає нічого геть) під здачу... на сьогодні і розвалили всі перегородки... Хочуть дешево зробити... Для студентів...

Ну, допомoгай Бог...



Пропоную форумчанам подивится, який і де я міст відвідував...

Дякую. В мене хороший настрій: тому продовжу...Саме цікаве таке:1) Вчора відвідав супермаркет "Сільпо" на Науковій...З"ясував для себе, що теперь львів"яне платять за пиво дорожче, ніж жебраки-німці та збоченці австріяки. Пиво "Жигулівське" з Умані - більше 20 гривень пляшка. Розпродаж зіпсованого (термін придатності - 1 серпня) - мінус 25 відсотків. За кордоном було б не менше 70 відсотків. Звісно не взяв. Стояв і дивувася, що пиво тепер вартує 20 гривень пляшка... Ще не так давно - не більше 2-х років те саме пиво коштувало 10 максімум...2) здивувала вартість молока, купив пачку за 25 чи 26 гривень. У Туреччині я беру за 12 гривень пачка. І п"ю. В Україні- то купив для жінки - в мене відразу живіт роздувається від того типу "молока" як барабан.3) до вітрини із йогуртами не підходив - бо в мене починається істеричній сміх від типу йогуртів "питних" по 17,10 гривні за мензурку. Ніде в світі такого немає... То обман...4) вітрину із рибою в Ашані пройшов- гидко було дивитися і на "рибу", і на ціни.5) відвідав заради інтересу магазин "Обнова" на Науковій... Штани, джинси, труси, куртки... Для тих, хто не їздить за кордон - гарний вибір, інтересні бренди... Непогані курточки і джинси... Хто їздить за кордон -Багаті львів"яни - а як відомо -- дещо купували... європейці трохи з них сміялися б... І нічого б не купили...Взагалі враження, щоза всіляке гімно платять втричі дорожче, ніж де інде...Єдине, що дешевше, стоматологія... зараз якраз займаюся тим питанням. І фахівці реально хороші.А ще - ковбаса... але якщо купляти не в "Ашані"... а так - непогано...Горілка подорожчала - ще ж 4 роки тому пляшка коштувала 25 гривень, а сьогодні - 80-90-120 гривень.Із вина звернув увагу і скоштував брют від ТМ "Коблєво". Не отруївся і навіть купив би ще... 90 гривень... Дорожче, ніж у Туреччині вино серії "Преміум", але пити можна було перед екраном ТВ.ПанЗнайомі сказали, що вартість ремонту квартир у Львові зросла за рік у 2 рази - вам ще скільки чекати на свою прєлєсть?Разів із три проїжджав повз велетенського будівництва в районі Стрийської - вулиця Трускавецька щось там типу Смарт Парус чи як його там...Аби в Туреччині- ніхто б нічого не купив би... Гидко дивитися на цегляну кладку... Жах... І ще враження, що будівництво зупинилося... Нема ніде ніхто...Може, я не так дивився...Знайомі вигідно вклалися у 2016 році - купили для продажу трикімнатну квартиру площею 85 квадратів у новобудові по 700 чи 750 долярів. Третій поверх, вікна на парк в на південь. Зробили ремонт. Непоганий. Виставили на продаж в ці дні квартиру - трикімнатнуза 90 000 долярів - ніц ніхто... Зараз говорять 85 000... Ніц ніхто...Ніхто...Ніц...Інші знайомі - навпаки - викупили за Договором переуступки недобудовану у новобудові квартиру біля Вікторії Гарденс по 800 долярів за квадрат - там щось 75 чи щось так квадратів...Вирішили зробити невеличкий дешевенький ремонт (там будівельна готовність - тобто немає нічого геть) під здачу... на сьогодні і розвалили всі перегородки... Хочуть дешево зробити... Для студентів...Ну, допомoгай Бог...Пропоную форумчанам подивится, який і де я міст відвідував... У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!" akurt

Повідомлень: 2389 З нами з: 12.02.09 Подякував: 264 раз. Подякували: 397 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 21:19 Львівський БатяР написав: Stringer написав: Ну так теперь akurt ещё дешевле будет рыбу покупать в метро с гривневой карты...

правда квартирка подешевела малехо Ну так теперьещё дешевле будет рыбу покупать в метро с гривневой карты...правда квартирка подешевела малехо



Якщо кажуть, що інфляція прискорилась значить рибка мала б подорожчати і квартирка доречі теж. Але це в теорії... Як воно є на практиці- це вже інша справа. А от депозит пана Акурта в лірах це є повний фейл, і в теоріїї і на практиці))) Якщо кажуть, що інфляція прискорилась значить рибка мала б подорожчати і квартирка доречі теж. Але це в теорії... Як воно є на практиці- це вже інша справа.і в теоріїї і на практиці)))



Шановні пани, звичайно, в деяких питаннях мають рацію, а вдеяких трохи помиляються.

Так ось, чисто заради хорошого мого настрою розказую - даю такий собі "лікбез".



1. Шановні пани [b]не помиляється в тому, що риба для мене реально ПОДЕШЕВШАЛА - а для них - подорожчала - в Ашані вже по 310 гривень кіло, а форель річкова була по 129 гривень рік тому, а зараз по 170 гривень кіло...



2. Шановні пани помиляються в моєму депозиті. А є знаменита фраза: "Зрі в корінь". Так ось. Щоби оформити ВНЖ в Турції, потрібно мати на власному рахунку не менше 6 000 долярів. А ще бажано мати рух грошей. І такі документи показати під час оформлення того Виду на проживання.

Таким чином, відкриваючи у 2017 році депозит у турецькому банку під 14,5 відсотка річних по лірі, я взяв і просто так даром убивав двох зайців:

Заєць 1. 6 000 долярівх3,90= 23 400 лір. Процента ставка - 14,5 відсотка річних. У місяць банк нараховує на картку (23 400х14,5/100)/12=282 ліри. Куді ідуть ці гроші, що падають із неба?

Квартплата за квартиру - 70 лір, інтернет - 60 лір, мобільний зв"язок - 25 лір, електрика - 46 лір, вода - 40 лір, зубна паста 2х3=6 лір, зубні щітки 2х3=6 лір, туалетний папір 3х2=6 лір, засоби для миття квартири - 7 лір, засоби для пральної машини - 7 лір, засоби для посудомийки - 9 лір, Разом 282 ліри на місяць. Тобто депозит в 6 000 долярів покриває всі витрати на забезпечення проживання. Нехай пани дають свої розрахунки. Крім того, не забудуть вказати, що за обслуговування їх картки банк - Приват чи Альфа - знімає по 10-20 гривень на місяць, а турецкий банк не знімає. Дрібничка а 240 гривень на рік - але зекономили.

Заєць 2. Є рух по рахунку конкретної особи. Тобто мене. Мені є що показати у компетентних органах.

Вчити та вчити цих хлопців треба...



2. Які б кумедні катаклізми не писали горе-фахівці про крах економіки Туреччини, поки Туреччина впаде, то вже всі забудуть де була економіка України, я перепрошую за такі слова..., але правда є правдою: НІЧОГО у Туреччині для пересічного громадянина не подорожчало за останній рік. НІ_ЧО_ГО. Пани можуть таке сказати про себе? Чекаємо? Скажуть?

Трохи брешу. В меню кафе в Туреччині ціни змінили. Якщо друга страва коштувала 13 лір, то виправили на 15 лір. І тут я навіть підтримую турків: турист приїхав - міняє гроші - за 100 долярів рік тому давали 350 лір, а тут дають 490 лір. Звісно, туристу все здається даром, нехай трохи поділиться. Що таке різниця в 490-350 = 140 лір?

- джинси нові - 45 лір

- футболка нова - 5 -10-15 лір

- кросівки - 40 лір

- курточка на осінь - 120 лір.

- шорти плавальні - 25 -40 лір.

- пачка молока - 2,25 ліри

- банка варення з вишні 0,5 кіло (смакота) 5,5 лір

- кіло інжиру (ще немає) - 3 ліри

- кіло помаранчів - (не такі присохші, як лежать у нас) - 1- 1,5 -2 ліри

- кіло гранатів - 1-1,5 -2 ліри

- банка в 2 літра (!!!) олії оливкової - 35 лір

- банка 1 кг оливок чорних копчених - 12- 20 лір

- риба Кефаль - 1 кг - 14 лір

- риба Дорада або Сібас - 17-25 лір (в залежності від розміру).

- пляшка СПРАВЖНЬОГО вина 13-35 лір (подається до риби та до жінки)

Це все ви отмуєте БЕЗКОШТОВНО, тобто даром просто при обміні 1 купюри в 100 долярів.

І не просто при обміні - а це все купуєте НА РІЗНИЦЮ!!!!

Нехай пани нам розкажуть, що вони можуть купити, обмінявши купюру в 100 долярів сьогодні у порівняні з роком назад; че-ка-ємо. На різницю - що можете купити?

100 долярів рік тому і 100 долярів сьогодні?



3. За рідким виключенням в Туреччині всі товари Made in Turkey. Я побачив не турецького виробництва ТІЛЬКИ презервативи (Велика Британія). В такому випадку на що впливає курс доляра до ліри? На вартість персиків? На вартість інжиру? Не впливає.

Частково і до речі дуже дуже реально впливає на вартість пального. І не так, як у нас, а досить жорстко відслідковується, ліра посилилася - пальне дешевшає, ліра послабла - пальне здорожчало. І це помітно раз на 3-4 дня. У Вас так само? Газ по якій ціні для авто купуєте?

Я тоді зрозумію слова: "є повний фейл".

Щоб мене не звинуватили у брехні, в кіоску, мимо якого я йду із безкоштовного пляжу, батон хліба коштував 0,75 ліри. Тепер коштує 0,80 ліри - подорожчав на 5 (п"ять) корушей. Це на 26 копійок.



4. Я завжди пишу правду і тому підтверджую те, що написав: я додатково в останній місяць - в липні - в інет-банкінгу конвертував доляри на ліру і відкрив ще депозити в лірах, тепер під 17,5 процента річних.

Нехай нам пани розкажуть, на яку суму та в якому банку в Україні вони відкрили депозити. А ми послухаємо. І напишуть, що вони за те можуть купити. І що з того мають.

А ще розкажуть нам, за якою ціною вони купують "Хліб Львівский на заквасці" вагою в 450 грамів.



5. Дурних немає. А якщо є, то мало. Це з приводу того, що квартири в Туреччині подешевшали.

Це не так. В лірах вони подорожчали, бо вумні продавани та ріелтори перерахували все через курс долара. Але немає прямої пропорційності. Там не виставляють - крім росіян-ріелторів - ціну у валюті, виставляють у турецьких лірах. Не попадайте на росіянина-ріелтора.

Якщо у 2015 році двокімнатну квартиру можна було купити за 150 000 лір, то тепер не купите менше, ніж за 210 000 лір. Нагадую, квартири за стандартами Туреччини здаються із повним дизайнерским ремонтом. Вам залишається купити килим, диван, двоспальне ліжко та матрац. Все інше вже є. А - ледь не забув - кобіту приводити свою.



6. Я помітив майже неможливу тенденцію у нас, де люде прикіпили до своїх замизганих хрущовок або панельок 1975 року та занедбаних гидомирних дворів. Так ось тенденція така: виставляють сміливо на продаж квартири у будинках, яким 10-15 років, та в тому ж районі купують НОВІ квартири за сучасними проектами та системами "Вумний дім".

Таким чином підвищують якість свого житта. Я_КІСТЬ_ЖИТ_ТЯ!!!



7. У мене в голові працює калькулятор таким чином:

- наскирдували в Україні 150 000 - 300 000 долярів? Чудово (думаю, у багатьох є).

- Згадуєте знамениту фразу.



- берете три корзини (краще купити недалеко від Жовкви на трасі).

Корзина 1: квартира в Анталії на світового рівня курорті із чудовим кліматом - 55 000 долярів. Живите як вареник у маслі. Разом із кобітою. Можна із жінкою.

Корзина 2. Депозит в турецькому банку на суму 40 000 долярів США в лірах під 17,5 відсотка річних - прибуток приблизно 3 000 лір на місяць - це зарплата в Анталії кваліфікованого працівника сфери бізнесу або ІТ. Це стільки він на руки отримує ЧИСТИМИ. Грязними отримує десь 7 000. Тобто, Ви себе відчуваєте реально крутим та забезпеченим.

Корзина 3. В Україні маєте під здачу 2-3-4 квартири, отримуючи на картку Привату 14 000 - 45 000 гривень на місяць. Саме цією карткою і розраховуєтеся у магазинах Туреччини.



Примітка 1: Можливо, не вистачило грошви на корзину3. Ну, не біда... Для щасливого життя достатньо корзинок 1 та 2.



Примітка 2. Купили на лютий авіаквитки на гірськолижний курорт Кайсері - квиток "туди" - 36 долярів. Квиток назад - 25 долярів (виліт та повернення з Анталії, пересадка в Анкарі). Після катання на лижах помилися в душі номера готелю за 35 долярів на добу на двох, відкоркували пляшечку Червоного сухого турецького врожаю 2014 за 30 лір та з балкона дивитеся на москалів, що змерзли як мавпи, та співаєте, глузуючи із них:

Шановні пани, звичайно, в деяких питаннях мають рацію, а вдеяких трохи помиляються.в тому, що- а для них - подорожчала - в Ашані вже по 310 гривень кіло, а форель річкова була по 129 гривень рік тому, а зараз по 170 гривень кіло...2. Шановні пани помиляються в моєму депозиті. А є знаменита фраза: "Зрі в корінь". Так ось. Щоби оформити ВНЖ в Турції,А ще бажано мати рух грошей.Таким чином, відкриваючи у 2017 році депозит у турецькому банку під 14,5 відсотка річних по лірі, я взяв і просто так даром убивав двох зайців:6 000 долярівх3,90= 23 400 лір. Процента ставка - 14,5 відсотка річних. У місяць банк нараховує на картку (23 400х14,5/100)/12=. Куді ідуть ці гроші, що падають із неба?Квартплата за квартиру - 70 лір, інтернет - 60 лір, мобільний зв"язок - 25 лір, електрика - 46 лір, вода - 40 лір, зубна паста 2х3=6 лір, зубні щітки 2х3=6 лір, туалетний папір 3х2=6 лір, засоби для миття квартири - 7 лір, засоби для пральної машини - 7 лір, засоби для посудомийки - 9 лір, РазомНехай пани дають свої розрахунки. Крім того, не забудуть вказати, що за обслуговування їх картки банк - Приват чи Альфа - знімає по 10-20 гривень на місяць, а турецкий банк не знімає. Дрібничка а 240 гривень на рік - але зекономили.Є рух по рахунку конкретної особи. Тобто мене. Мені є що показати у компетентних органах.Вчити та вчити цих хлопців треба...2. Які б кумедні катаклізми не писали горе-фахівці про крах економіки Туреччини, поки Туреччина впаде, то вже всі забудуть де була економіка України, я перепрошую за такі слова..., але правда є правдою: НІЧОГО у Туреччині для пересічного громадянина не подорожчало за останній рік. НІ_ЧО_ГО. Пани можуть таке сказати про себе? Чекаємо? Скажуть?Трохи брешу. В меню кафе в Туреччині ціни змінили. Якщо друга страва коштувала 13 лір, то виправили на 15 лір. І тут я навіть підтримую турків: турист приїхав - міняє гроші - за 100 долярів рік тому давали 350 лір, а тут дають 490 лір. Звісно, туристу все здається даром,Що таке різниця в 490-350 = 140 лір?- джинси нові - 45 лір- футболка нова - 5 -10-15 лір- кросівки - 40 лір- курточка на осінь - 120 лір.- шорти плавальні - 25 -40 лір.- пачка молока - 2,25 ліри- банка варення з вишні 0,5 кіло (смакота) 5,5 лір- кіло інжиру (ще немає) - 3 ліри- кіло помаранчів - (не такі присохші, як лежать у нас) - 1- 1,5 -2 ліри- кіло гранатів - 1-1,5 -2 ліри- банка в 2 літра (!!!) олії оливкової - 35 лір- банка 1 кг оливок чорних копчених - 12- 20 лір- риба Кефаль - 1 кг - 14 лір- риба Дорада або Сібас - 17-25 лір (в залежності від розміру).- пляшка СПРАВЖНЬОГО вина 13-35 лір (подається до риби та до жінки)Це все ви отмуєте БЕЗКОШТОВНО, тобто даром просто при обміні 1 купюри в 100 долярів.І не просто при обміні - а це все купуєте НА РІЗНИЦЮ!!!!Нехай пани нам розкажуть, що вони можуть купити, обмінявши купюру в 100 долярів сьогодні у порівняні з роком назад; че-ка-ємо. На різницю - що можете купити?100 долярів рік тому і 100 долярів сьогодні?3. За рідким виключенням в Туреччині всі товариЯ побачив не турецького виробництва ТІЛЬКИ презервативи (Велика Британія). В такому випадку на що впливає курс доляра до ліри? На вартість персиків? На вартість інжиру? Не впливає.Частково і до речі дуже дуже реально впливає на вартість пального. І не так, як у нас, а досить жорстко відслідковується, ліра посилилася - пальне дешевшає, ліра послабла - пальне здорожчало. І це помітно раз на 3-4 дня. У Вас так само? Газ по якій ціні для авто купуєте?Я тоді зрозумію слова: "Щоб мене не звинуватили у брехні, в кіоску, мимо якого я йду із безкоштовного пляжу, батон хліба коштував 0,75 ліри. Тепер коштує 0,80 ліри - подорожчав на 5 () корушей. Це на 26 копійок.4. Я завжди пишу правду і тому підтверджую те, що написав: я додатково в останній місяць - в липні - в інет-банкінгу конвертував доляри на ліру і відкрив ще депозити в лірах, тепер під 17,5 процента річних.Нехай нам пани розкажуть, на яку суму та в якому банку в Україні вони відкрили депозити. А ми послухаємо. І напишуть, що вони за те можуть купити. І що з того мають.А ще розкажуть нам, за якою ціною вони купують "Хліб Львівский на заквасці" вагою в 450 грамів.5. Дурних немає. А якщо є, то мало. Це з приводу того, що квартири в Туреччині подешевшали.Це не так. В лірах вони подорожчали, бо вумні продавани та ріелтори перерахували все через курс долара. Але немає прямої пропорційності. Там не виставляють - крім росіян-ріелторів - ціну у валюті, виставляють у турецьких лірах. Не попадайте на росіянина-ріелтора.Якщо у 2015 році двокімнатну квартиру можна було купити за 150 000 лір, то тепер не купите менше, ніж за 210 000 лір. Нагадую, квартири за стандартами Туреччини здаються із повним дизайнерским ремонтом. Вам залишається купити килим, диван, двоспальне ліжко та матрац. Все інше вже є. А - ледь не забув - кобіту приводити свою.6. Я помітив майже неможливу тенденцію у нас, де люде прикіпили до своїх замизганих хрущовок або панельок 1975 року та занедбаних гидомирних дворів. Так ось тенденція така: виставляють сміливо на продаж квартири у будинках, яким 10-15 років, та в тому ж районі купують НОВІ квартири за сучасними проектами та системами "Вумний дім".Таким чином підвищують якість свого житта.7. У мене в голові працює калькулятор таким чином:- наскирдували в Україні 150 000 - 300 000 долярів? Чудово (думаю, у багатьох є).- Згадуєте знамениту фразу.- берете три корзини (краще купити недалеко від Жовкви на трасі).Корзина 1: квартира в Анталії на світового рівня курорті із чудовим кліматом - 55 000 долярів. Живите як вареник у маслі. Разом із кобітою. Можна із жінкою.Корзина 2. Депозит в турецькому банку на суму 40 000 долярів США в лірах під 17,5 відсотка річних - прибуток приблизно 3 000 лір на місяць - це зарплата в Анталії кваліфікованого працівника сфери бізнесу або ІТ. Це стільки він на руки отримує ЧИСТИМИ. Грязними отримує десь 7 000. Тобто, Ви себе відчуваєте реально крутим та забезпеченим.Корзина 3. В Україні маєте під здачу 2-3-4 квартири, отримуючи на картку Привату 14 000 - 45 000 гривень на місяць. Саме цією карткою і розраховуєтеся у магазинах Туреччини.Примітка 1: Можливо, не вистачило грошви на корзину3. Ну, не біда... Для щасливого життяПримітка 2. Купили на лютий авіаквитки на гірськолижний курорт Кайсері - квиток "туди" - 36 долярів. Квиток назад - 25 долярів (виліт та повернення з Анталії, пересадка в Анкарі). Після катання на лижах помилися в душі номера готелю за 35 долярів на добу на двох, відкоркували пляшечку Червоного сухого турецького врожаю 2014 за 30 лір та з балкона дивитеся на москалів,та співаєте, глузуючи із них: Востаннє редагувалось akurt в Пон 30 лип, 2018 21:50, всього редагувалось 1 раз. У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!" akurt

Повідомлень: 2389 З нами з: 12.02.09 Подякував: 264 раз. Подякували: 397 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 21:40 akurt

Дякую Вам! - Ви мої "стандартні" думки зіштовхуєте з їхньої осі

....а то, Я, як той потяг, рухаюсь ТІЛЬКИ по рейках, неусвідомлюючи того, що є життя і по-за тими "рейками"! Дякую Вам! - Ви мої "стандартні" думки зіштовхуєте з їхньої осі....а то, Я, як той потяг, рухаюсь ТІЛЬКИ по рейках, неусвідомлюючи того, що є життя і по-за тими "рейками"! ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 4407 З нами з: 19.10.15 Подякував: 175 раз. Подякували: 206 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 21:50 Вчора був в Жешові полядвиця в Теско на акцію по 9злотих.Купив 12 кг, щоб тим баригам з Ашану по 130 грн/кг не платити. Bolt Повідомлень: 143 З нами з: 09.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 9 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 30 лип, 2018 22:04 Класно сказано... дійсно - є життя і поза рейками...

Я багато чого написав би з цього приводу... але й так щось занадто пишу...



Ну добре. Останнє.



Перебуваючи у місті під навзою Seattle (північний захід США) спілкувався із випускником американського університету 2018 року.

Дуже пізнавально.

- Хлопець, 21 рік, американський громадянин.

- закінчив університет в штаті Каліфорнія, мешканцем якого і був (це дуже важливо - платить як всі мешканці штату пільгову ціну за навчання 6 000 долярів на рік, а не жителі штата платять 36 000 долярів на рік.) Взагалі в університеті 5/6 - мешканці штату.

- витрати на навчання: 6000х4+12х500х4 (харчування)+10х850х4 (оренда квартири)+2500х4 (медичне страхування) = 61 400 тобто 50 відсотків від доходу одного із батьків за ОДИН рік. ПОЛОВИНАЗАРПЛАТИОДНОГОІЗБАТЬКІВЗАОДИНРІКЦЕВСІВИТРАТИНАСИНАУБАТЬКІВ!

- з 25 червня перший раз вийшов на роботу (вручення диплома Баклавра - 15 червня 2018. Запрошення на роботу отримав ще у вересні 2017 року).

- заробітна платня: 120 000 долярів на рік+одноразова допомога щорічно (але тільки перші 2 роки) в першу зарплату нового року роботи 25 000 долярів+ акції компанії на суму 65 000 долярів без права продати на протязі 3-х років (щоби не втік).

- за тиждень до виходу на роботу - тобто в період з 17 по 24 червня 2018 року - купив собі авто у кредит - оплата щомісячно 450 долярів під 0.75 відсотка річних - Мерседес Бенц С300 новий та орендував НОВУ квартиру у НОВОМУ СВІЖЕНЬКОМУ будинку за 2 000 долярів на місяць. Витрати на 1-к квартиру будуть становити 2 000х12=24 000 на рік із зарплати в 120 000 на рік. Парковка - підземна - входить у вартість оренди.

- купив у нову квартиру: двоспальне ліжко приймати відвідувачок у віці більше 18 років, дещо із меблів, крісло, стіл та табуретки. Все інше в квартирі вже є.

- режим роботи - п"ять днів на тиждень з 9-00 до 17-00. До роботи пішки - 180 секунд. Секунд.



Приймає відвідувачок тільки у час, вільний від роботи.

Абзац. У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!" akurt

Повідомлень: 2389 З нами з: 12.02.09 Подякував: 264 раз. Подякували: 397 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 122123124125 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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