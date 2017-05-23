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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:08

Вы можете сколько угодно хамить в своей привычной манере потомственного базарного торговца. Но в сухом остатке ваших инвестиций в Турции имеем просадка депозита в лире минимум на 10% (Это если капитализация % а без неё на все 20%) и просадку стоимости недвижимости на 20% . Это по самым скромным подсчетам в случае входа при лире 3,9 а год назад можно было войти в лиру и по 3,5 и по 3,25 если сильно не повезло. Золотые вышли халявные йогурты. Аффтар пеши истчо.о
jabba
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