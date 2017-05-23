Додано: Вів 31 лип, 2018 14:39

Есть шикарное предложение для jabba:

А) меньше МНЕ рассказывать, что я дурак. Я свою позицию объясняю с калькуляторам в руках и реальными цифрами. Просто мне лень объяснять: что самый смак был в сентябре 2017, когда внезапно доллар скакнул до цифры 3,51 и народ ВНЕЗАПНО и удивительно быстро выкупил квартиры в Анталии по цене в 170 000 лир (двушки), которые внезапно стали ДЕШЕВЛЕ для ПОКУПАТЕЛЯ на очень очень много много долларов.

Квартиры исчезли из продажи так быстро, что впору было удивляться.

Люди купили и стали БОГАЧЕ.

БОГАЧЕ.

А форумчанин jabba квалифицированно рассказывает разбогатевшим, что они стали беднее. Это дорого стоит, поставлю еще раз "+"!



Меня особо забавляют индивидуумы, которые едут в офис на трамвае в Днепре или в Кропивницком, или там на маршрутке из Ирпеня к ближайшей станции метро в Киеве и очень ну просто очень КВАЛИФИЦИРОВАННО рассуждают об ужасах внутреннего долга США или о жуткой инфляции в Турции.

Мне это даже и приятно. Вот так сидишь на берегу залива в Сан Франциско в какую-никакую пятницу в курортном Саусалито, пьешь Черный ром со льдом, сидя на каменных теплых ступеньках у воды, слушая джазовую музыку (каждую пятницу - фестиваль джазовой музыки в Саусалито) и читаешь на iPhone как плохо плохо плохо живется пересичному американцу.

А akurt - так тот вАще - олицетворение глупости!

Надо быть полным дураком чтобы потратить деньги на бензин и на собственном авто проехать вдоль берега Тихого океана от Сан Франциско до San Diego - поселиться в номере отеля-казино Viejas Hotel, а потом купить аж за 60 бакинских билет на вход в парк развлечений Sea World и там глупо раглядывать настоящих пингвинов и любоваться шоу настоящих китов...

jabba сказал - я ему верю!

Еще хуже пожарить рыбку Дораду, купленную в Метро в Анталии за 17 лир или 95 гривен, на оливковом маслице, купленном в супермаркете Migros за 36 лир (198 гривен за ДВУХЛИТРОВУЮ банку), открыть бутылку белого сухого, выйти на балкон моей квартиры в Анталии - у меня балкон с видом на горы у моря - и слушать нежный рокот слов об инфляции и просадке лиры...

Ах она такая... Лира ваша балувана!

Потом нырнешь в свой бассейн (у меня в доме 19 квартир - на 19 квартир - свой бассейн. Реально у бассейна более двух человек ни разу не видел) и прямо по воде эхо идет:

"Спасайся, кто может! Лира упала!"



б) взять jabba и просто без спеси и менторского уверенного тона рассказать, как простому украинцу заработать на зубную пасту.



Уважаемый jabba!

Получится?

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"