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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 123124125126
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 12:08

Вы можете сколько угодно хамить в своей привычной манере потомственного базарного торговца. Но в сухом остатке ваших инвестиций в Турции имеем просадка депозита в лире минимум на 10% (Это если капитализация % а без неё на все 20%) и просадку стоимости недвижимости на 20% . Это по самым скромным подсчетам в случае входа при лире 3,9 а год назад можно было войти в лиру и по 3,5 и по 3,25 если сильно не повезло. Золотые вышли халявные йогурты. Аффтар пеши истчо.о
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:39

Есть шикарное предложение для jabba:
А) меньше МНЕ рассказывать, что я дурак. Я свою позицию объясняю с калькуляторам в руках и реальными цифрами. Просто мне лень объяснять: что самый смак был в сентябре 2017, когда внезапно доллар скакнул до цифры 3,51 и народ ВНЕЗАПНО и удивительно быстро выкупил квартиры в Анталии по цене в 170 000 лир (двушки), которые внезапно стали ДЕШЕВЛЕ для ПОКУПАТЕЛЯ на очень очень много много долларов.
Квартиры исчезли из продажи так быстро, что впору было удивляться.
Люди купили и стали БОГАЧЕ.
БОГАЧЕ.
А форумчанин jabba квалифицированно рассказывает разбогатевшим, что они стали беднее. Это дорого стоит, поставлю еще раз "+"!

Меня особо забавляют индивидуумы, которые едут в офис на трамвае в Днепре или в Кропивницком, или там на маршрутке из Ирпеня к ближайшей станции метро в Киеве и очень ну просто очень КВАЛИФИЦИРОВАННО рассуждают об ужасах внутреннего долга США или о жуткой инфляции в Турции.
Мне это даже и приятно. Вот так сидишь на берегу залива в Сан Франциско в какую-никакую пятницу в курортном Саусалито, пьешь Черный ром со льдом, сидя на каменных теплых ступеньках у воды, слушая джазовую музыку (каждую пятницу - фестиваль джазовой музыки в Саусалито) и читаешь на iPhone как плохо плохо плохо живется пересичному американцу.
А akurt - так тот вАще - олицетворение глупости!
Надо быть полным дураком чтобы потратить деньги на бензин и на собственном авто проехать вдоль берега Тихого океана от Сан Франциско до San Diego - поселиться в номере отеля-казино Viejas Hotel, а потом купить аж за 60 бакинских билет на вход в парк развлечений Sea World и там глупо раглядывать настоящих пингвинов и любоваться шоу настоящих китов...
jabba сказал - я ему верю!
Еще хуже пожарить рыбку Дораду, купленную в Метро в Анталии за 17 лир или 95 гривен, на оливковом маслице, купленном в супермаркете Migros за 36 лир (198 гривен за ДВУХЛИТРОВУЮ банку), открыть бутылку белого сухого, выйти на балкон моей квартиры в Анталии - у меня балкон с видом на горы у моря - и слушать нежный рокот слов об инфляции и просадке лиры...
Ах она такая... Лира ваша балувана!
Потом нырнешь в свой бассейн (у меня в доме 19 квартир - на 19 квартир - свой бассейн. Реально у бассейна более двух человек ни разу не видел) и прямо по воде эхо идет:
"Спасайся, кто может! Лира упала!"

б) взять jabba и просто без спеси и менторского уверенного тона рассказать, как простому украинцу заработать на зубную пасту.

Уважаемый jabba!
Получится?
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 15:33

Местным ботам, которые изо всех сил стараются загнобить эту тему, посвящаю свой первый комментарий- копипасту статьи.
Аренда за десять тысяч рублей, высокое качество жизни и стереотипы о местных: жизнь в Турции
Я работаю редактором vc.ru. Недавно переехала жить в Турцию — теперь хочу рассказать о ценах на жильё, уровне зарплат, культурных особенностях и получении вида на жительство.
Почему переехала

В прошлом году после нескольких лет жизни в Москве я оставила работу в ивент-менеджменте, уехала с одним рюкзаком в большое путешествие по Юго-Восточной Азии и ушла в новую сферу деятельности — работу со словом.

Вернувшись в Россию, я провела три месяца дома в личных делах и проектах, а летом 2017 года впервые приехала в Стамбул. Особых целей не было — я уже работала удалённо, поэтому менять города было несложно. О Стамбуле рассказывали друзья, я прочитала пару книг и решила пожить в городе пару месяцев, но готовилась уехать спустя неделю, если что-то пойдёт не так. Скорее мне хотелось проверить себя на прочность и понять, смогу ли я организовать жизнь в другой стране.
Я заранее забронировала комнату в трёхкомнатной квартире на Airbnb в районе Кадыкёй в азиатской части города — в отличие от центральных европейских районов в этом ещё не успели плотно обосноваться арабы, и находиться там приятнее и спокойнее, особенно если ты иностранка.
Аренда комнаты в месяц обошлась мне в 15 тысяч рублей, а перелёт в один конец — 4500 рублей. Комната была некрасивая и неустроенная, но у меня было мало денег, и я рассчитывала не проводить дома много времени и работать из кафе, чтобы большую часть дня впитывать в себя атмосферу города.
Кадыкёй — район на побережье Босфора, густонаполненный кафе, галереями, концепт-сторами. Здесь приятно жить и безопасно гулять по вечерам. Я постоянно перемещалась по городу и посмотрела почти все районы — многие из них интересные, но жить удобнее в Кадыкёй.

Спустя две недели после приезда я поняла, что хочу остаться в городе и пожить столько, сколько возможно для граждан России — 60 дней безвыездно. Мне понравилась еда, энергичная атмосфера города, виды на Босфор и доступные горожанам развлечения — например, прогулки по Босфору или созерцание национальных танцев прямо на портовой площади.

За эти два месяца я успела объездить город, подружиться с местными, выучить разговорные фразы на турецком и посетить два города — Аланию и Измир.
Когда два месяца подошли к концу, я решила, что обязательно вернусь в Турцию, но на этот раз надолго и уже не в Стамбул, а в Аланию — на побережье Средиземного моря. Я всегда мечтала пожить на море, и впервые за год путешествий решила заземлиться на время в одной стране. В Азии мне было некомфортно из-за менталитета и разницы в часовых поясах, а Турция оказалась ближе.
До переезда в Турцию моё представление о стране складывалось в солянку из отелей, аниматоров и пляжей. Как и любые стереотипы, у этих есть обратная сторона медали. Сейчас Турция для меня — второй дом и уж точно шире, чем всё, что я себе представляла.
Расскажу по порядку о переезде и о прощании с милыми иллюзиями о стране.


vc.ru/40517-arenda-za-desyat-tysyach-rubley-vysokoe-kachestvo-zhizni-i-stereotipy-o-mestnyh-zhizn-v-turcii
angar18
 
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