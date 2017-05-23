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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 лип, 2018 12:08
Вы можете сколько угодно хамить в своей привычной манере потомственного базарного торговца. Но в сухом остатке ваших инвестиций в Турции имеем просадка депозита в лире минимум на 10% (Это если капитализация % а без неё на все 20%) и просадку стоимости недвижимости на 20% . Это по самым скромным подсчетам в случае входа при лире 3,9 а год назад можно было войти в лиру и по 3,5 и по 3,25 если сильно не повезло. Золотые вышли халявные йогурты. Аффтар пеши истчо.о
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jabba
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Додано: Вів 31 лип, 2018 14:39
Есть шикарное предложение для jabba:
А) меньше МНЕ рассказывать, что я дурак. Я свою позицию объясняю с калькуляторам в руках и реальными цифрами. Просто мне лень объяснять: что самый смак был в сентябре 2017, когда внезапно доллар скакнул до цифры 3,51 и народ ВНЕЗАПНО и удивительно быстро выкупил квартиры в Анталии по цене в 170 000 лир (двушки), которые внезапно стали ДЕШЕВЛЕ для ПОКУПАТЕЛЯ на очень очень много много долларов.
Квартиры исчезли из продажи так быстро, что впору было удивляться.
Люди купили и стали БОГАЧЕ.
БОГАЧЕ.
А форумчанин jabba квалифицированно рассказывает разбогатевшим, что они стали беднее. Это дорого стоит, поставлю еще раз "+"!
Меня особо забавляют индивидуумы, которые едут в офис на трамвае в Днепре или в Кропивницком, или там на маршрутке из Ирпеня к ближайшей станции метро в Киеве и очень ну просто очень КВАЛИФИЦИРОВАННО рассуждают об ужасах внутреннего долга США или о жуткой инфляции в Турции.
Мне это даже и приятно. Вот так сидишь на берегу залива в Сан Франциско в какую-никакую пятницу в курортном Саусалито, пьешь Черный ром со льдом, сидя на каменных теплых ступеньках у воды, слушая джазовую музыку (каждую пятницу - фестиваль джазовой музыки в Саусалито) и читаешь на iPhone как плохо плохо плохо живется пересичному американцу.
А akurt - так тот вАще - олицетворение глупости!
Надо быть полным дураком чтобы потратить деньги на бензин и на собственном авто проехать вдоль берега Тихого океана от Сан Франциско до San Diego - поселиться в номере отеля-казино Viejas Hotel, а потом купить аж за 60 бакинских билет на вход в парк развлечений Sea World и там глупо раглядывать настоящих пингвинов и любоваться шоу настоящих китов...
jabba сказал - я ему верю!
Еще хуже пожарить рыбку Дораду, купленную в Метро в Анталии за 17 лир или 95 гривен, на оливковом маслице, купленном в супермаркете Migros за 36 лир (198 гривен за ДВУХЛИТРОВУЮ банку), открыть бутылку белого сухого, выйти на балкон моей квартиры в Анталии - у меня балкон с видом на горы у моря - и слушать нежный рокот слов об инфляции и просадке лиры...
Ах она такая... Лира ваша балувана!
Потом нырнешь в свой бассейн (у меня в доме 19 квартир - на 19 квартир - свой бассейн. Реально у бассейна более двух человек ни разу не видел) и прямо по воде эхо идет:
"Спасайся, кто может! Лира упала!"
б) взять jabba и просто без спеси и менторского уверенного тона рассказать, как простому украинцу заработать на зубную пасту.
Уважаемый jabba!
Получится?
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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akurt
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Додано: Вів 31 лип, 2018 15:33
Местным ботам, которые изо всех сил стараются загнобить эту тему, посвящаю свой первый комментарий- копипасту статьи. Аренда за десять тысяч рублей, высокое качество жизни и стереотипы о местных: жизнь в Турции
Я работаю редактором vc.ru. Недавно переехала жить в Турцию — теперь хочу рассказать о ценах на жильё, уровне зарплат, культурных особенностях и получении вида на жительство.
Почему переехала
В прошлом году после нескольких лет жизни в Москве я оставила работу в ивент-менеджменте, уехала с одним рюкзаком в большое путешествие по Юго-Восточной Азии и ушла в новую сферу деятельности — работу со словом.
Вернувшись в Россию, я провела три месяца дома в личных делах и проектах, а летом 2017 года впервые приехала в Стамбул. Особых целей не было — я уже работала удалённо, поэтому менять города было несложно. О Стамбуле рассказывали друзья, я прочитала пару книг и решила пожить в городе пару месяцев, но готовилась уехать спустя неделю, если что-то пойдёт не так. Скорее мне хотелось проверить себя на прочность и понять, смогу ли я организовать жизнь в другой стране.
Я заранее забронировала комнату в трёхкомнатной квартире на Airbnb в районе Кадыкёй в азиатской части города — в отличие от центральных европейских районов в этом ещё не успели плотно обосноваться арабы, и находиться там приятнее и спокойнее, особенно если ты иностранка.
Аренда комнаты в месяц обошлась мне в 15 тысяч рублей, а перелёт в один конец — 4500 рублей. Комната была некрасивая и неустроенная, но у меня было мало денег, и я рассчитывала не проводить дома много времени и работать из кафе, чтобы большую часть дня впитывать в себя атмосферу города.
Кадыкёй — район на побережье Босфора, густонаполненный кафе, галереями, концепт-сторами. Здесь приятно жить и безопасно гулять по вечерам. Я постоянно перемещалась по городу и посмотрела почти все районы — многие из них интересные, но жить удобнее в Кадыкёй.
Спустя две недели после приезда я поняла, что хочу остаться в городе и пожить столько, сколько возможно для граждан России — 60 дней безвыездно. Мне понравилась еда, энергичная атмосфера города, виды на Босфор и доступные горожанам развлечения — например, прогулки по Босфору или созерцание национальных танцев прямо на портовой площади.
За эти два месяца я успела объездить город, подружиться с местными, выучить разговорные фразы на турецком и посетить два города — Аланию и Измир.
Когда два месяца подошли к концу, я решила, что обязательно вернусь в Турцию, но на этот раз надолго и уже не в Стамбул, а в Аланию — на побережье Средиземного моря. Я всегда мечтала пожить на море, и впервые за год путешествий решила заземлиться на время в одной стране. В Азии мне было некомфортно из-за менталитета и разницы в часовых поясах, а Турция оказалась ближе.
До переезда в Турцию моё представление о стране складывалось в солянку из отелей, аниматоров и пляжей. Как и любые стереотипы, у этих есть обратная сторона медали. Сейчас Турция для меня — второй дом и уж точно шире, чем всё, что я себе представляла.
Расскажу по порядку о переезде и о прощании с милыми иллюзиями о стране.
vc.ru/40517-arenda-za-desyat-tysyach-rubley-vysokoe-kachestvo-zhizni-i-stereotipy-o-mestnyh-zhizn-v-turcii
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angar18
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Додано: Вів 31 лип, 2018 15:48
Умоляю, не давайте это читать jabba!
Удалите. Тем более - там россиянка и цены в рублях (часто почему-то преувеличенные. Например кофе по-турецки не может стоить 1 доллар - обычная цена - 1,5-2 лиры в ресторане, а это менее пол-доллара.
А то еще напишет, что афатар жжет и пропустит тот абзац, что мне очень понравился:
"...За полгода я так и не привыкла, что до моря рукой подать, и я всегда могу его увидеть, дотронуться до воды, посидеть рядом."
От моего дома до кромки моря - 200 000 сантиметров.
Иду по аллее с апельсиновыми деревьями 20-25 минут.
Ждем совет от jabba.
Долго готовит ответ, наверное, что-то будет ОЧЕНЬ интересное...
Я даже анонсировал его рассказ своему приятелю - тот только что вернулся из "заробітків" из Польши.
Спрашиваю, сколько на этот раз за 6 месяцев работы дипломированного в украинском национальном университете специалиста привез?
- Голяк!
- Что так?
- Этот раз получилось ОЧЕНЬ плохо, приехал без денег... обещают дослать на карту какие-то копейки...
- Видишь оно как. Прошлый раз за полгода привез чистыми 5 000 евро и по приезду домой накупил неработающей жене (в селе нет никакой работы) побрякушек. Потом нанял Цыганский хор и посетил 10 (десять) дней рождения одноклассников, раздаривая и цыганкам, и одноклассникам купюры в 100 евро...
- Было дело... год назад...
- А что так? На чем кинули?
- Прошлый раз платили 15 злотых в час. За 10 часов адской работе на высоте в Гданьске - 150 злотых - это хорошо.
- Ну, отлично...
- Этот раз ехал на 14 злотых...
- Ну, тоже хорошо... 15... 14... Как говорил мой брат - неопытная девушка такую разницу и то не заметит...
- Ага... я заметил, не 14 злотых в час, а 14 злотых за квадратный метро готового...
- Ну тут я не очень силен, но знаю, что НЕПРАПВИЛЬНО кладку стен заказчику оплачивать по кубам кладки. Правильно - за уложенный в стену кирпич...
- Дальше больше, оказалось, что нас нанял не менеджер стройки, а РАБОЧИЙ на строке...
- А это как?
- А вот так, поляк нанял поляка - рабочего, а тот нанял нас - лохов!
- Да уж...
- Буква "ж" вами неправильно применена, полная ж...
- Короче, не печалься, тут один классный специалист - его по фамилии жены зовут jabba - сейчас расскажет, какой я дурак и как тебе стать богатым!
- А вы точно - дурак?
- Точно! Вот достаю из холодильника лед, укладывают в бокал, заливаю ромом и ложусь на дивану ТВ...
- Слушать jabba?
- Именно!
- Тогда и я наливаю, отец самогон как раз выгнал.
- Давай! Ждем-с!
Эй, jabba! От Вас реально зависит жизнь семьи из трех человек в Днепропетровской области, Васильковский район! Сынишке моего сегодняшнего собеседника - 6 лет.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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akurt
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Додано: Вів 31 лип, 2018 16:04
Аренда за десять тысяч рублей, высокое качество жизни и стереотипы о местных: жизнь в Турции.
(Продолжение 2. )Жильё
Мне повезло — я переехала в Аланию, где у меня уже была русскоязычная подруга, которая познакомила меня со своим риелтором. Она за три дня нашла мне квартиру на одном этаже с подругой. Снимать долгосрочно через Airbnb или группы в Facebook не стоит — есть риск нарваться на мошенников, которые не смогут сделать нотариальный договор на квартиру.
В Алании аренда недвижимости дешевле, чем в Стамбуле. Студия в 20 км от центра Стамбула может стоить около 15 тысяч рублей. Я снимаю трёхкомнатную квартиру в двух минутах пешком от моря за 10 тысяч рублей. Живу одна. Квартира чем-то напоминает аэропорт, а коридор — взлётную полосу, такая она просторная. Внутри спальня, гостиная, комната для гостей, два просторных балкона, на одном из которых стол и стулья для трапез, отдельная кухня, совмещённый санузел с джакузи.
Низкая стоимость оправдана долгосрочной арендой и тем, что дом не новый — в нём нет бассейна и фитнес-клуба, типичных для новых комплексов. Мне эти блага ни к чему — я регулярно хожу на море, а фитнес-клуб нашла за углом за 1120 рублей в месяц.
Каждый месяц я оплачиваю три вида коммунальных платежей: интернет, воду и электричество. Интернет от провайдера Turk Telekom обходится мне в 910 рублей, вода — около 140 рублей. Самое дорогое — это электричество. Без использования кондиционера на обогрев или охлаждение оно стоит 700 рублей, а с нерегулярным включением — около 2 тысяч рублей.
Из окна на рабочем месте видно море, и это здорово — всегда можно немного отвлечься и посмотреть на воду. В квартире неидеальный ремонт, но есть посудомоечная машина и светлые стены — поэтому я готова примириться с небольшими недостатками. На минимальное обустройство дома и покупку бытовых предметов вроде швабры и сковородок я потратила около 10 тысяч рублей. Также регулярно заказываю чистку ковра — на это уходит 430 рублей. С улицы постоянно летит пыль и песок.
Снять квартиру на краткосрочной основе — до года — запрещено, если это не апарт-отель. Многие так делают, но есть риск нарваться на полицейских, которые могут прийти домой и попросить документы.
Купить квартиру в Алании можно начиная от €25 тысяч.
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angar18
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Додано: Вів 31 лип, 2018 16:20
Аренда за десять тысяч рублей, высокое качество жизни и стереотипы о местных: жизнь в Турции
.(Продолжение 3. )Транспорт и мобильная связь
Дешевле передвигаться по Алании на общественном транспорте — маршрутках и автобусах.
Стоимость одной поездки по транспортной карте составит 29 рублей, без неё — 42 рубля.Бензин стоит около 84 рублей за литр. Много красивых мест находятся за пределами города или вне досягаемости общественного транспорта, поэтому можно арендовать машину на несколько дней. В среднем это обойдётся в 1120 в день без учёта бензина.Маршрутки и автобусы ходят с интервалом в 20 минут примерно до полуночи, другого общественного транспорта нет.
Мобильная связь недешёвая и не такая крутая, как в России, — пакет на 5 ГБ стоит 504 рубля в месяц. Работает без перебоев и нет междугороднего роуминга.
Спустя четыре месяца непрерывного пребывания в Турции SIM-карта блокируется в телефоне, и её нужно регистрировать в налоговой. А здесь самое интересное — сделать это можно только при наличии ВНЖ, который не всегда бывает готов спустя четыре месяца пребывания в Турции. Приходится менять телефон,
SIM-карту при этом менять необязательно — она отказывается работать только в старом смартфоне, который и нужно регистрировать в налоговой.
Если выехать из страны в этот период, то он обнуляется, и засчитывается вновь с момента последующего въезда.
Еда и кафе
В Турции дешёвая еда. Цены отличаются от города к городу, но незначительно. Стоимость скорее разнится в зависимости от сезона — летом дешевле, зимой — дороже.
Приведу «летние» цены на овощи и круглогодичные — на всё остальное.
Помидоры — 42 рубля за кг.
Огурцы — 21 рубль за кг.
Молодой картофель — 42 рубля за кг.
Пучок кинзы — 70 рублей.
Здоровенный пучок шпината — 70 рублей.
Кочан цветной капусты — 70 рублей.
Черешня — 70 рублей за кг.
Клубника — 56 рублей за кг.
Четверть арбуза — 42 рубля.
Апельсины — 28 рублей за кг.
Яблоки — 28 рублей за кг.
Бананы «королевские» — 70 рублей за кг.
Фермерский козий сыр — 420 рублей за кг.
Оливки или маслины — 280 рублей за кг.
Овсянка — 70 рублей за 0,5 кг.
Чечевица — 70 рублей за кг.
Яйца — 84 рубля за 15 штук.
Средняя стоимость блюда в кафе — 280 рублей. Чашка кофе по-турецки — 70 рублей.
Стоит отметить, что в Турции запрещены некоторые добавки, поэтому по большей части еда «чистая». Спустя несколько месяцев безвыездной жизни в Турции обостряются вкусовые рецепторы — начинаешь моментально чувствовать «химию».
Я не знаю, сколько стоит алкоголь, но могу рассказать о кальяне — средняя стоимость составляет около 250 рублей. Так дёшево, потому что турки как правило берут себе каждый по кальяну, а не делят его на компанию.
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angar18
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Додано: Вів 31 лип, 2018 16:20
angar18
чтобы скопипастить чью-то писанину в поддержку мыслей топик стартера понадобилось регистрировать новую учётку?
писали бы со своей обычной, смысл прятаться...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 31 лип, 2018 16:23
Yuri_T Дежурный ?
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angar18
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Додано: Вів 31 лип, 2018 16:24
Аренда за десять тысяч рублей, высокое качество жизни и стереотипы о местных: жизнь в Турции.
(Продолжение 4.)Виза и вид на жительство
Россиянам не нужна виза — можно находиться в стране 90 дней за полгода, из них — 60 безвыездно. Это значит, что по истечении срока в два месяца нужно выехать из страны и можно снова вернуться на 30 дней. Получать визу не требуется, если нет задачи устроиться на работу — тогда понадобится рабочая виза, которую будет готовить работодатель.
За превышение срока нахождения в стране предполагается штраф и депортация — если у вас попросят документы, а вы уже остались больше, чем можно. На границе лучше без скандалов оплатить штраф, иначе оставят в базе пометку о неблагонадёжности и могут отказать во въезде на несколько лет.
Я неправильно посчитала дни до отъезда и превысила срок пребывания на один день, но на паспортном контроле ничего не заметили. Это исключено в маленьких курортных городах — например, в Алании, где сотрудники цепляются к проверке дат, как будто в каждом пассажире видят международного преступника. В таких городах мне бы точно не повезло и пришлось бы платить штраф, а что самое неприятное — объяснять потом в миграционной службе для подготовки документов ВНЖ, почему я превысила срок пребывания.
В Турции можно легко получить вид на жительство — это называется «икамет». Для получения икамета есть несколько оснований — например, покупка недвижимости, туризм или замужество. Мне нужен был туристический икамет. Он выдаётся ровно на год, затем нужно готовить новый. Если делать ВНЖ пять лет подряд, то можно получить гражданство. Не советую читать инструкции по получению ВНЖ в интернете — пишут чушь. Например, что икамет можно получить на три месяца. Лучше всего спросить того, кто уже прошёл процедуру и получил карточку.
Я сознательно выбрала Аланию в качестве первого города для получения ВНЖ, потому что подруга, которая шесть лет живёт в Турции, рассказала, что снять квартиру в Стамбуле — это квест и большая удача. Иностранцам практически ничего не сдают, по-английски мало кто говорит, а сделать нотариальный договор, необходимый для икамета, тоже может не каждый хозяин квартиры.
Для туристического ВНЖ необходимы следующие документы в порядке изготовления:
Заявление на икамет с подписью — сделать можно на сайте.
Квитанция об оплате заявления на икамет.
Копия загранпаспорта, заверенная у нотариуса, а также оригинал паспорта.
Подтверждение доходов — из расчёта не менее 30 тысяч рублей в месяц на человека.
Четыре биометрические фотографии, сделанные не позже, чем за шесть месяцев до подачи документов.
Страховка.
Нотариально заверенная копия договора аренды квартиры.
Копия паспорта владельца квартиры.
Копия «Тапу» — документ, подтверждающий, что хозяин владеет квартирой.
Моя страховка стоит 2100 рублей (так дёшево благодаря знакомствам моего риелтора) и покрывает только экстренные ситуации. Это значит, что если у меня заболит зуб, — я буду лечить его за свой счёт.
Все расходы по документам и оплата за аренду и услуги риелтора составили 50 341 рублей по курсу 15 рублей за лиру. Но стоит закладывать большую сумму — переезжая в новую страну, неизбежно тратишь больше, потому что не ориентируешься в ценах и постоянно переплачиваешь.
На сайте, где вы создаёте заявку на ВНЖ, вам покажут дату встречи в миграционной службе — как правило, встреча произойдёт через два-три месяца после подачи заявки.
В назначенный день и время нужно прийти в управление с документами. Если чего-то не хватит, не волнуйтесь — сотрудники дают две недели, чтобы принести необходимое. Если всё приняли, дадут документ, который подтверждает, что заявка одобрена и ожидает рассмотрения. Вид на жительство придёт в ближайшее по месту регистрации отделение почты — при первом получении стоит рассчитывать на два-три месяца.
Удивительно, но мне прислали его за две недели, а на встрече в миграционной службе спросили только, где я работаю и зачем приехала в Турцию, и не попросили документы, подтверждающие платёжеспособность. Сотрудник, который принимал у меня документы, сказал: «Я тебе доверяю».
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angar18
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Додано: Вів 31 лип, 2018 16:29
angar18
ты смешной.
пиши дальше.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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