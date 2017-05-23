Россиянам не нужна виза — можно находиться в стране 90 дней за полгода, из них — 60 безвыездно. Это значит, что по истечении срока в два месяца нужно выехать из страны и можно снова вернуться на 30 дней. Получать визу не требуется, если нет задачи устроиться на работу — тогда понадобится рабочая виза, которую будет готовить работодатель.



За превышение срока нахождения в стране предполагается штраф и депортация — если у вас попросят документы, а вы уже остались больше, чем можно. На границе лучше без скандалов оплатить штраф, иначе оставят в базе пометку о неблагонадёжности и могут отказать во въезде на несколько лет.



Я неправильно посчитала дни до отъезда и превысила срок пребывания на один день, но на паспортном контроле ничего не заметили. Это исключено в маленьких курортных городах — например, в Алании, где сотрудники цепляются к проверке дат, как будто в каждом пассажире видят международного преступника. В таких городах мне бы точно не повезло и пришлось бы платить штраф, а что самое неприятное — объяснять потом в миграционной службе для подготовки документов ВНЖ, почему я превысила срок пребывания.



В Турции можно легко получить вид на жительство — это называется «икамет». Для получения икамета есть несколько оснований — например, покупка недвижимости, туризм или замужество. Мне нужен был туристический икамет. Он выдаётся ровно на год, затем нужно готовить новый. Если делать ВНЖ пять лет подряд, то можно получить гражданство. Не советую читать инструкции по получению ВНЖ в интернете — пишут чушь. Например, что икамет можно получить на три месяца. Лучше всего спросить того, кто уже прошёл процедуру и получил карточку.



Я сознательно выбрала Аланию в качестве первого города для получения ВНЖ, потому что подруга, которая шесть лет живёт в Турции, рассказала, что снять квартиру в Стамбуле — это квест и большая удача. Иностранцам практически ничего не сдают, по-английски мало кто говорит, а сделать нотариальный договор, необходимый для икамета, тоже может не каждый хозяин квартиры.



Для туристического ВНЖ необходимы следующие документы в порядке изготовления:



Заявление на икамет с подписью — сделать можно на сайте.

Квитанция об оплате заявления на икамет.

Копия загранпаспорта, заверенная у нотариуса, а также оригинал паспорта.

Подтверждение доходов — из расчёта не менее 30 тысяч рублей в месяц на человека.

Четыре биометрические фотографии, сделанные не позже, чем за шесть месяцев до подачи документов.

Страховка.

Нотариально заверенная копия договора аренды квартиры.

Копия паспорта владельца квартиры.

Копия «Тапу» — документ, подтверждающий, что хозяин владеет квартирой.



Моя страховка стоит 2100 рублей (так дёшево благодаря знакомствам моего риелтора) и покрывает только экстренные ситуации. Это значит, что если у меня заболит зуб, — я буду лечить его за свой счёт.



Все расходы по документам и оплата за аренду и услуги риелтора составили 50 341 рублей по курсу 15 рублей за лиру. Но стоит закладывать большую сумму — переезжая в новую страну, неизбежно тратишь больше, потому что не ориентируешься в ценах и постоянно переплачиваешь.



На сайте, где вы создаёте заявку на ВНЖ, вам покажут дату встречи в миграционной службе — как правило, встреча произойдёт через два-три месяца после подачи заявки.



В назначенный день и время нужно прийти в управление с документами. Если чего-то не хватит, не волнуйтесь — сотрудники дают две недели, чтобы принести необходимое. Если всё приняли, дадут документ, который подтверждает, что заявка одобрена и ожидает рассмотрения. Вид на жительство придёт в ближайшее по месту регистрации отделение почты — при первом получении стоит рассчитывать на два-три месяца.



Удивительно, но мне прислали его за две недели, а на встрече в миграционной службе спросили только, где я работаю и зачем приехала в Турцию, и не попросили документы, подтверждающие платёжеспособность. Сотрудник, который принимал у меня документы, сказал: «Я тебе доверяю».