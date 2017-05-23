В Стамбуле понятие «высокая зарплата» применимо к суммам от 70 тысяч рублей. На эти деньги можно снять себе квартиру, есть, развлекаться и даже немного откладывать. В Алании средняя зарплата составляет 28 тысяч рублей.



Если в Стамбуле экспату по рабочей визе доступны многие профессии — от работы в креативном агентстве до управления отделом маркетинга на заводе, то в Алании ситуация обстоит иначе. Здесь процветает туризм, поэтому многие россияне заняты в сфере обслуживания — например, работают продавцами-консультантами в магазинах по продаже чемоданов или устраиваются в салоны красоты. Это касается чаще всего девушек, которые замужем за турками.



Известный мне пример зарплаты в креативной индустрии — 84 тысячи рублей за управление контентом развлекательного сайта о путешествиях, лайфхаках, еде и прочем.



На мой взгляд, Турция — удобная для фрилансеров страна, и я пока не понимаю, почему не так много людей выбирают её для удалённой работы. Я пробовала работать из полюбившегося фрилансерам Бали, но остаться там не захотела — далеко от Европы, неудобные часовые пояса, если сотрудничаешь с Москвой, а ещё круглый год одинаковый климат и вечно пережаренная еда. Кому-то это подходит, остров прекрасный, но мне было сложно. Турция сопоставима с Бали по расходам, но мне здесь нравится больше.

Рабочий день и выходные



До переезда в Турцию я всего год работала удалённо и не знала, смогу ли дисциплинировать себя, оказавшись в новых условиях. В прошлом году я часто меняла страны, и это создавало динамику, а здесь мне предстояло заземлиться в одной стране и попробовать построить ежедневную рутину.



Но всё оказалось не так страшно, как я себе представляла. Каждый день в редакции наполнен огромным количеством разных событий — от общения с агентствами до подготовки материалов, поэтому дни непохожи друг на друга, и скучать не приходится.



Я начинаю рабочий день около 9 часов утра и заканчиваю по-разному — когда в 7, когда в 10 часов вечера. Обед провожу на балконе или могу выйти прогуляться вдоль линии моря. После сдачи материала, если ничего нет на очереди, устраиваю пятиминутный перерыв на кофе.



Часто мой тихий рабочий день — я просто сижу за компьютером и вокруг буквально ничего не происходит — прерывается весёлыми криками аниматора из соседнего отеля. Это длится два часа каждый день и сопровождается попсовой музыкой, так что я закрываю уши наушниками и продолжаю работать дальше. Я пробовала закрывать окна и балконные двери, но спустя две минуты становится жарко, так что это бесполезно.



Раз в неделю мы созваниваемся на редакционной планёрке и обсуждаем планы на неделю, а в остальное время я решаю с коллегами рабочие вопросы в онлайне. Это удобно.



Друзья спрашивают, комфортно ли мне работать удалённо и без команды за плечами, и я отвечаю, что да. Это не проектная работа и не ивент-менеджмент, где лучше решать многие вопросы лично и для оперативности находиться рядом. Я много пишу и мне нужна тишина, поэтому для этого вида деятельности лучше, когда ничего не отвлекает. Кроме разнузданных воплей аниматора и его подруги из соседнего отеля, конечно.

На выходных я хожу на море. Ко мне постоянно приезжают друзья, так что вечера и выходные заняты расслаблением на пляже, путешествиями по стране или вылазками в новые кафе за неспешными турецкими завтраками, лучшие из которых длятся весь день.



Складывается интересное впечатление — я каждую неделю будто выезжаю на курорт. За полгода я так и не привыкла, что до моря рукой подать, и я всегда могу его увидеть, дотронуться до воды, посидеть рядом.



Часто бывает так, что мне неожиданно приходит идея уехать в Стамбул или в путешествие, тогда я быстро бронирую билет и улетаю следующим днём. Минимум раз в месяц я и мой рюкзак оказываемся в самолёте. Чаще всего я езжу в Стамбул — там живут друзья, и я очень люблю этот город.



Сейчас я в Москве, куда тоже приехала неожиданно для себя. Удалённая работа развязывает руки, но накладывает ответственность — нужно заботиться о качестве рабочего места, комфортном сне в новых местах, адаптации к другой еде.



Напоследок нужно отметить, что отдыхать на море и работать в квартире на море — это разные концепции. Я не выхожу на море в течение дня, потому что не успеваю и не хочу отвлекаться, и не провожу время как турист — заседая в будние дни в кафе и праздно распивая лимонад. Мой рабочий день в Алании выглядит так же, как когда я приезжаю в офис и работаю из московской редакции.



Климат



В разных источниках пишут, что климат Алании — субтропический. Расскажу, что это значит, и легко ли перенести его, если не привык к жаре.



Зимой в самые холодные дни температура падает до 10°C, что неприятно, поскольку дома нет системы центрального отопления, а если целый день включать кондиционер на обогрев, можно разориться. Летом температура под солнцем иногда доходит до 60°C, а в тени 40°C. Я не знаю, что поможет мне пережить это лето. Такой экстрим длится неделю-две, а остальное время температура 40°C. Днём лучше не гулять без головного убора, потому что можно заработать солнечный удар.



Купаться можно начинать с середины мая — вода становится не такой прохладной, а если замёрзли, то можно быстро согреться под солнцем. Местные часто проводят лето в горах, которые окружают Аланию со всех сторон — там по вечерам прохладно и температура опускается примерно до 16°C, свитер лишним не будет.



Если вы работаете удалённо, то лучший способ пережить летнюю жару — это рано утром ходить на море, днём работать из кафе c кондиционером, а около десяти вечера выходить на улицу.

