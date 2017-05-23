Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Аренда за десять тысяч рублей, высокое качество жизни и стереотипы о местных: жизнь в Турции. (Продолжение 5.)
Зарплаты
В Стамбуле понятие «высокая зарплата» применимо к суммам от 70 тысяч рублей. На эти деньги можно снять себе квартиру, есть, развлекаться и даже немного откладывать. В Алании средняя зарплата составляет 28 тысяч рублей.
Если в Стамбуле экспату по рабочей визе доступны многие профессии — от работы в креативном агентстве до управления отделом маркетинга на заводе, то в Алании ситуация обстоит иначе. Здесь процветает туризм, поэтому многие россияне заняты в сфере обслуживания — например, работают продавцами-консультантами в магазинах по продаже чемоданов или устраиваются в салоны красоты. Это касается чаще всего девушек, которые замужем за турками.
Известный мне пример зарплаты в креативной индустрии — 84 тысячи рублей за управление контентом развлекательного сайта о путешествиях, лайфхаках, еде и прочем.
На мой взгляд, Турция — удобная для фрилансеров страна, и я пока не понимаю, почему не так много людей выбирают её для удалённой работы. Я пробовала работать из полюбившегося фрилансерам Бали, но остаться там не захотела — далеко от Европы, неудобные часовые пояса, если сотрудничаешь с Москвой, а ещё круглый год одинаковый климат и вечно пережаренная еда. Кому-то это подходит, остров прекрасный, но мне было сложно. Турция сопоставима с Бали по расходам, но мне здесь нравится больше. Рабочий день и выходные
До переезда в Турцию я всего год работала удалённо и не знала, смогу ли дисциплинировать себя, оказавшись в новых условиях. В прошлом году я часто меняла страны, и это создавало динамику, а здесь мне предстояло заземлиться в одной стране и попробовать построить ежедневную рутину.
Но всё оказалось не так страшно, как я себе представляла. Каждый день в редакции наполнен огромным количеством разных событий — от общения с агентствами до подготовки материалов, поэтому дни непохожи друг на друга, и скучать не приходится.
Я начинаю рабочий день около 9 часов утра и заканчиваю по-разному — когда в 7, когда в 10 часов вечера. Обед провожу на балконе или могу выйти прогуляться вдоль линии моря. После сдачи материала, если ничего нет на очереди, устраиваю пятиминутный перерыв на кофе.
Часто мой тихий рабочий день — я просто сижу за компьютером и вокруг буквально ничего не происходит — прерывается весёлыми криками аниматора из соседнего отеля. Это длится два часа каждый день и сопровождается попсовой музыкой, так что я закрываю уши наушниками и продолжаю работать дальше. Я пробовала закрывать окна и балконные двери, но спустя две минуты становится жарко, так что это бесполезно.
Раз в неделю мы созваниваемся на редакционной планёрке и обсуждаем планы на неделю, а в остальное время я решаю с коллегами рабочие вопросы в онлайне. Это удобно.
Друзья спрашивают, комфортно ли мне работать удалённо и без команды за плечами, и я отвечаю, что да. Это не проектная работа и не ивент-менеджмент, где лучше решать многие вопросы лично и для оперативности находиться рядом. Я много пишу и мне нужна тишина, поэтому для этого вида деятельности лучше, когда ничего не отвлекает. Кроме разнузданных воплей аниматора и его подруги из соседнего отеля, конечно. На выходных я хожу на море. Ко мне постоянно приезжают друзья, так что вечера и выходные заняты расслаблением на пляже, путешествиями по стране или вылазками в новые кафе за неспешными турецкими завтраками, лучшие из которых длятся весь день.
Складывается интересное впечатление — я каждую неделю будто выезжаю на курорт. За полгода я так и не привыкла, что до моря рукой подать, и я всегда могу его увидеть, дотронуться до воды, посидеть рядом.
Часто бывает так, что мне неожиданно приходит идея уехать в Стамбул или в путешествие, тогда я быстро бронирую билет и улетаю следующим днём. Минимум раз в месяц я и мой рюкзак оказываемся в самолёте. Чаще всего я езжу в Стамбул — там живут друзья, и я очень люблю этот город.
Сейчас я в Москве, куда тоже приехала неожиданно для себя. Удалённая работа развязывает руки, но накладывает ответственность — нужно заботиться о качестве рабочего места, комфортном сне в новых местах, адаптации к другой еде.
Напоследок нужно отметить, что отдыхать на море и работать в квартире на море — это разные концепции. Я не выхожу на море в течение дня, потому что не успеваю и не хочу отвлекаться, и не провожу время как турист — заседая в будние дни в кафе и праздно распивая лимонад. Мой рабочий день в Алании выглядит так же, как когда я приезжаю в офис и работаю из московской редакции.
Климат
В разных источниках пишут, что климат Алании — субтропический. Расскажу, что это значит, и легко ли перенести его, если не привык к жаре.
Зимой в самые холодные дни температура падает до 10°C, что неприятно, поскольку дома нет системы центрального отопления, а если целый день включать кондиционер на обогрев, можно разориться. Летом температура под солнцем иногда доходит до 60°C, а в тени 40°C. Я не знаю, что поможет мне пережить это лето. Такой экстрим длится неделю-две, а остальное время температура 40°C. Днём лучше не гулять без головного убора, потому что можно заработать солнечный удар.
Купаться можно начинать с середины мая — вода становится не такой прохладной, а если замёрзли, то можно быстро согреться под солнцем. Местные часто проводят лето в горах, которые окружают Аланию со всех сторон — там по вечерам прохладно и температура опускается примерно до 16°C, свитер лишним не будет.
Если вы работаете удалённо, то лучший способ пережить летнюю жару — это рано утром ходить на море, днём работать из кафе c кондиционером, а около десяти вечера выходить на улицу.
jabba написав:Но в сухом остатке ваших инвестиций в Турции имеем просадка депозита в лире минимум на 10% (Это если капитализация % а без неё на все 20%)
если ради ВНЖ кто-то готов немного потерять, то такая игра стоит свеч. имхо, в этом суть. мои партнёры ради ВНЖ в Польше несут еще большие потери, но это их осознанный выбор. а всё остальное - особенности характера. бороду сбрить можно, но вот куда девать умище? (с)
akurt написав:Прощайте. Мне Вас жалко. Я выхожу из аккаунта. Спасибо.
Если можно, расшифруйте, кого Вы имеете ввиду под ником "angar18" я как-то маленько отстал и не слежу за клонами... И еще - честное слово - не понял про бороду...
P.S.
akurt написав:Прощайте. Мне Вас жалко. Я выхожу из аккаунта. Спасибо.
Я вроде понятно написал: у меня хорошее настроение, закончил один стартап очень удачно... Взял и зашел... Не надолго... Возможно, сегодня вечером начну новый... работы будет много.... Тем более, 9 буду в Днепре по делам, 10 - в Киеве, 11 в Ровно... а 13 - уже в Бухаресте... Сейчас дали на рецензию ну очень интересную монографию . Солидный коллектив авторов. Фінансові важелі подолання бідності в Україні: Монографія Авторы: Кириленко О.П., Письменний В.В., Кравчук Н.Я., Ткачук Н.М., Карпишин Н.І., Русін В.М., Малиняк Б.С., Горин В.П., Кізима Т.О., Петрушка О.В. , Шаманська Н.В., Сидорчук А.А., Квасниця О.В. Солидный коллектив авторов. Читаю и будущее - как на ладони, читайте медленно! То есть главная идея, раздавать милостыню на выходах из метро... Это - перспектива...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 31 лип, 2018 18:09, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Аренда за десять тысяч рублей, высокое качество жизни и стереотипы о местных: жизнь в Турции. (Продолжение 6.)
Язык и менталитет
Несмотря на большой поток туристов, большинство местных плохо говорят по-английски. Скорее с вами поговорят по-русски. Поэтому мне пришлось выучить бытовой турецкий, чтобы, например, спросить, где находится автобусная остановка, и попросить счёт в кафе. Язык лёгкий, а когда постоянно находишься в этой среде, новые слова прирастают сами собой. Я пока не могу сообщить всё, что думаю, но всё чаще понимаю, что мне говорят. Чтобы выучить язык, можно пойти на языковые курсы. Чаще всего рекомендуют курсы Tomer от университета Анкары. Стоимость разнится от города — например, в Стамбуле такие курсы стоят 15 400 рублей в месяц, а в Алании — 7000 рублей в месяц. Длятся курсы по-разному, это зависит от уровня интенсивности. Моя подруга занимается на годичном интенсивном курсе — каждый будний день с 9 утра до 13 дня, перерыв между языковыми модулями составляет один день.
Я не хожу на языковые курсы — их расписание не совпадает с редакционным графиком. Но я постоянно спрашиваю у друзей новые слова и обороты, слушаю турецкий рэп, чтобы приучить слух к звучанию. Пока ничего не понимаю, но я не тороплюсь.
Стоит отметить, что язык не всегда был лёгким — в прошлом веке правитель Мустафа Кемаль Ататюрк собрал группу лингвистов, чтобы те превратили язык в нечто, что способно объединить разрозненную нацию, где каждый регион говорил на своём диалекте. Поэтому вся грамматика строится на суффиксах — к корню слова просто добавляются аппендиксы, которые обозначают всё, что угодно — от принадлежности к определённой национальности до местонахождения.
К слову, язык по-прежнему отличается от региона к региону. В Алании многие коренные местные говорят на аланийском турецком, понять который я не в силах, потому что они сильно упрощают грамматические конструкции и говорят с отличным от привычного мне акцентом. Менталитет предсказуемо отличается от российского. Расскажу по порядку.
Уважение и почитание старших. Многие мужчины советуются с матерями, даже в их взрослой жизни те остаются компасами, которые всегда чётко знают, кому и что делать. В деревнях до сих пор сохранились кровные браки — это когда двоюродный брат и сестра могут пожениться, и никто не удивится. Здесь принято знакомиться с соседями и продавцами окрестных магазинов. Даже в Стамбуле с населением более 20 млн человек у меня за короткое время установились приятельские отношения со всей улицей: меня выучили все бариста, продавцы магазинов, куда я забегала за водой, и даже в салоне сотовой связи. Нужно торговаться. Если не торговаться, то можно купить дороже. Правило распространяется не только на иностранцев, но и на местных. Всегда можно получить скидку. Личным рекордом я считаю покупку симпатичного маленького чемодана за 1400 рублей вместо 3 тысяч. Сначала торговаться неловко, а потом привыкаешь. Девушка нигде за себя не платит. Мне комфортны оба варианта — и заплатить за себя самой, и позволить это другому, но здесь попытка заплатить за себя приравнивается к оскорблению. Как-то раз я хотела заплатить за свои фрукты, но продавец начал громко смеяться, а мой спутник немного нервно попросил меня убрать кошелёк. Здесь всегда могут угостить чем-то вкусным просто так. Это называется «икрам». Особенно если живёшь поблизости и регулярно общаешься с персоналом заведения. Например, на рынке, куда я раз в неделю прихожу за овощами, меня постоянно прикармливает продавец сухофруктов — он угощает меня и моих друзей финиками, в которые завёрнуты грецкие орехи. Стоит ли говорить, что я покупаю сухофрукты в этом месте не только потому, что они там самые вкусные, но ещё и потому, что мы подружились. Сильная культура неформальных разговоров — small talk. В магазинах, кафе, на улице. Люди часто улыбаются друг другу, что сначала было непривычно. Здесь никогда не повышают на детей голос в общественных местах. За полгода жизни в Турции я ни разу не видела, чтобы кто-то ударил ребёнка на улице. Почти нет бездомных. Я не знаю, с чем это связано, но за долгое время я увидела всего одну сидящую с протянутой рукой женщину. От удивления ссыпала ей всю мелочь из кошелька. Не существует концепции «дружба между мужчиной и женщиной». Одно свидание в большинстве случаев предполагает второе, а это уже значит отношения. Могу сказать, что моё качество жизни повысилось с переездом. Климат, доступные фермерские продукты, выходные на море — всё это придает рабочим будням новое звучание. Я не уверена, что это переезд «раз и навсегда», ведь в мире столько всего интересного. Но пока мне нравится, и в планах — провести следующий год в Стамбуле и продолжить много путешествовать за пределами Турции.
Будете сміятися - але я працюю не за гроші. Реально. В мене інтелектуальний труд на перспективу - яку, я - звісно - не скажу... Хоча ні - трохи скажу - то для дітей... Завжди так було, батьки допомагають дітям... Я - допомагаю... Тобто, за те, що я саме зараз рОблю і - можливо - сьогодні ще почну робити - я грошей не отримую. Але є речі, за які і не треба оримувати гроші саме зараз... Воно прийде трохи пізніше... Я ось в липні порахувіав, якщо в одну справу вкласти 200 000 реальних зелених грошей, то вони повернуться на протязі 2 (двох) років. Жінка мене поправила: трьох років. Я з нею погодився, але залишився при своїй думці: за 2 (два) роки. Для порівняння: Зараз приятелі виставили офісну 3-поверхову будівлю на продаж. Там 2 000 квадратних метрів. Майже все здано по 50 гривень за квадрат. Хочуть 2 000х 200=400 000 зелено-гидомирних грошей. Прийшли ріелтори та оцінили в 2000х100=200 000 долярів, продаван сміявся в їх обличчя. Продаван так порахував, що той, хто купить, поверне всі свої кошти за 8 (вісім) років. Рієлтори сказали, що в наш час так довго не живуть. Повернулися та пішли. Мені дуже інтересно, чим все закінчиться... Споглядаю. Мене вони запрошували як експерта у 2016 році. Мій вердикт був однозначним, ПРО_ДА_ВА_ТИ. Не послухали. Подивимось...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"