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Додано: Сер 01 сер, 2018 13:11
Сейчас мощность ограничивает не столько пакетнком, как непосредственно електронным счетчиком который програмируется на указаную в договоре мощность и при превышении ее отрубает електрику на пару минут.
Додано: Сер 01 сер, 2018 19:46
Очень приятно это услышать.
Тогда - в далеком 2008 году - это 10 лет назад - людей еще не травили стафилококками и прочими загнивающими "типа продуктами" и было ИМЕННО так, как я написал:
- установленная мощность - 9 кВт.
- напряжение - 380 Вольт.
- пакетник установлен соответственно этим параметрам на входе перед счетчиком. И он - опломибирован. И доступа к нему не было. Я получил этот доступ.
Если читатель живет где-нибудь в районе Цветочного магазина "Камелия" (prospekt Pobedy, 131, Киев, 03179) и его жизненная задача стоит в трех вещах: стол в кухне - унитаз - кровать - то это, конечно, никак его не волнует... (я просто тот район Киева знаю - чуть не купил трешку в ныне недостроенном небоскребе).
Однако автор - дипломированный специалист - и потому предпочитал и дублирование поставки воды к его дому (два ввода с разных источников и два вода электричества от двух разах ТП) - то я понимал, что без электроэнергии ему - никуда, ну почти...
Ну что такое разрешенные 9 кВт мощности?
Ничто!
Например, я реализовал проект отопления моего дома площадью более 300 кв. метров с помощью электроэнергии.
Так вот: 15 батарей отопления. Этиленгликоль - теплоноситель.
Один котел - энергия к которому должна поступать от источника надежного энергии - мощность 2х9 кВт (в момент включения двух ТЭНов немецкого производства - больше).
ВОТ Я ВЗЯЛ И РЕАЛИЗОВАЛ именно то, что написал:
- мне нужно много дешевой электроэнергии.
- я ее получил.
Вот так, парни. Иду выгуливать собаку...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Сер 01 сер, 2018 22:35
Турция - это та страна, ВНЖ в которой шото значимое дает в перспективе? Ну можно понять людей кто хочет через ВНЖ потом получить гражданство ЭС. Например покупая недвижимость в Черногории. Но страна, скатывающаяся в авторитаризм, страна с которой бегут иностранные инвесторы и которая запросто может через пять лет оказаться в "третьем мире" - зачем это кому-то может понадобиться?
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