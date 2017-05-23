Додано: Сер 01 сер, 2018 19:46

Очень приятно это услышать.

Тогда - в далеком 2008 году - это 10 лет назад - людей еще не травили стафилококками и прочими загнивающими "типа продуктами" и было ИМЕННО так, как я написал:

- установленная мощность - 9 кВт.

- напряжение - 380 Вольт.

- пакетник установлен соответственно этим параметрам на входе перед счетчиком. И он - опломибирован. И доступа к нему не было. Я получил этот доступ.



Если читатель живет где-нибудь в районе Цветочного магазина "Камелия" (prospekt Pobedy, 131, Киев, 03179) и его жизненная задача стоит в трех вещах: стол в кухне - унитаз - кровать - то это, конечно, никак его не волнует... (я просто тот район Киева знаю - чуть не купил трешку в ныне недостроенном небоскребе).



Однако автор - дипломированный специалист - и потому предпочитал и дублирование поставки воды к его дому (два ввода с разных источников и два вода электричества от двух разах ТП) - то я понимал, что без электроэнергии ему - никуда, ну почти...

Ну что такое разрешенные 9 кВт мощности?

Ничто!

Например, я реализовал проект отопления моего дома площадью более 300 кв. метров с помощью электроэнергии.



Так вот: 15 батарей отопления. Этиленгликоль - теплоноситель.

Один котел - энергия к которому должна поступать от источника надежного энергии - мощность 2х9 кВт (в момент включения двух ТЭНов немецкого производства - больше).

ВОТ Я ВЗЯЛ И РЕАЛИЗОВАЛ именно то, что написал:

- мне нужно много дешевой электроэнергии.

- я ее получил.



Вот так, парни. Иду выгуливать собаку...

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"