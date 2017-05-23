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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 125126127128
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 13:11

Сейчас мощность ограничивает не столько пакетнком, как непосредственно електронным счетчиком который програмируется на указаную в договоре мощность и при превышении ее отрубает електрику на пару минут.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 19:46

Очень приятно это услышать.
Тогда - в далеком 2008 году - это 10 лет назад - людей еще не травили стафилококками и прочими загнивающими "типа продуктами" и было ИМЕННО так, как я написал:
- установленная мощность - 9 кВт.
- напряжение - 380 Вольт.
- пакетник установлен соответственно этим параметрам на входе перед счетчиком. И он - опломибирован. И доступа к нему не было. Я получил этот доступ.

Если читатель живет где-нибудь в районе Цветочного магазина "Камелия" (prospekt Pobedy, 131, Киев, 03179) и его жизненная задача стоит в трех вещах: стол в кухне - унитаз - кровать - то это, конечно, никак его не волнует... (я просто тот район Киева знаю - чуть не купил трешку в ныне недостроенном небоскребе).

Однако автор - дипломированный специалист - и потому предпочитал и дублирование поставки воды к его дому (два ввода с разных источников и два вода электричества от двух разах ТП) - то я понимал, что без электроэнергии ему - никуда, ну почти...
Ну что такое разрешенные 9 кВт мощности?
Ничто!
Например, я реализовал проект отопления моего дома площадью более 300 кв. метров с помощью электроэнергии.

Так вот: 15 батарей отопления. Этиленгликоль - теплоноситель.
Один котел - энергия к которому должна поступать от источника надежного энергии - мощность 2х9 кВт (в момент включения двух ТЭНов немецкого производства - больше).
ВОТ Я ВЗЯЛ И РЕАЛИЗОВАЛ именно то, что написал:
- мне нужно много дешевой электроэнергии.
- я ее получил.

Вот так, парни. Иду выгуливать собаку...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:35

  Yuri_T написав:jabba
потому и говорю: суть вопроса - турецкий ВНЖ.
это выяснилось чуть позже начала ветки.

Турция - это та страна, ВНЖ в которой шото значимое дает в перспективе? :shock: Ну можно понять людей кто хочет через ВНЖ потом получить гражданство ЭС. Например покупая недвижимость в Черногории. Но страна, скатывающаяся в авторитаризм, страна с которой бегут иностранные инвесторы и которая запросто может через пять лет оказаться в "третьем мире" - зачем это кому-то может понадобиться?
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 00:57

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Акурт не тримай всіх за лохів. Все зараз можна платити онлайн і не тільки в Анталії. Якщо подобається дивитися на бусурманів кожен день дивися,а не обертай нас в цю віру як РПЦ. Добре що такі бариги як ти виїзджають і може наші діти тих взяток про які розказуєш в нас не побачать.
Що ти хочеш конкретно чути? Що турки не можуть наприклад мені платити вже суми в євро за роботу,тому що інфляція?
Нащо вільній людині відкривати ПМЖ в мусульманській країні? Якщо елементарно можна в Польщі.
А про віддих дорогий в 2018 порівняно з 2017 ти мовчиш? Чого готелі подорожали?
Я попрацював рік в Турції і хватить. Ніякого порівняння з Евросоюзом.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 08:14

  jabba написав:
  Yuri_T написав:jabba
потому и говорю: суть вопроса - турецкий ВНЖ.
это выяснилось чуть позже начала ветки.

Турция - это та страна, ВНЖ в которой шото значимое дает в перспективе? :shock: Ну можно понять людей кто хочет через ВНЖ потом получить гражданство ЭС. Например покупая недвижимость в Черногории. Но страна, скатывающаяся в авторитаризм, страна с которой бегут иностранные инвесторы и которая запросто может через пять лет оказаться в "третьем мире" - зачем это кому-то может понадобиться?

Вітаю пана Джаббу!

Аккурт - ще той тролль на зарплаті.
Тому не варто сприймати всерйоз його протурецьку писанину.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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