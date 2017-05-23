Додано: Чет 02 сер, 2018 10:29

Если купить пачку турецкого кофе

Если купить пачку украинского кофе

зеленая пачка

В эту чудесный четверг, когда я проснулся с уже вставленными вчера "куксами" четырех зубов (через неделю поставят на "куксы" металлоокерамические коронки, и все 4 зуба обойдутся в 355 евро), приятно читать опусы прорицателей и гадалок, особенно гадалки(рассуждения с чашкой кофе в руках после прогулки по покошенным умело газонам Львова)в Анталии (продается только специальный кофе мелкого помола и ТОЛЬКО "Арабика") примерно по 3 лиры (3/5х27)=16,2 гривны за пачку 100 граммов) заварить кофе, выпить его и посмотреть на дно турецкой чашки на кофейную гущу, то видно следующее:- Валютные резервы Украины на сегодня составляют примерно 17 миллиардов долларов. Из них реально обеспечены валютой и не являются бросовыми "ценными" бумагами - 7 миллиардов. То есть это те реальные 7 миллиардов, которые можно "пощупать" и взять в руки.- до конца года зарубежным инвесторам нужно вернуть - не вернуть нельзя - 3 миллиарда.- запас к Новому году (реальной) составит 7-3 = 4 миллиарда долларов.- в 2019 году тем же иностранным инвесторам нужно вернуть 10 (десять) миллиардов.- Итого на кофейной гуще проявляется цифра 10-4=6 миллиардов долларов.- на дне кофейной гущи от турецкого кофе видно: никакой МВФ никаких долларов Украине не даст.- в пересчете на календарный год более-менее спокойная жизнь закончится 31 марта 2019 года.- на сегодня по сравнению с 2016 годом абсолютно все цены в Украине выросли на 50 процентов (плюс-минус). Вот даже единственное место во Львове, где можно было съесть настоящий гамбургер американского типа (можете мне верить, именно такой же вкусный и такого же качества я ел не далее как 2 - 3 недели назад в Сан Франциско) - это "открытое" кафе внутри комплекса "Victoria Gardens" - изменило цену и - не поверите - ровно в 1,5 раза.- при депозитных ставках на гривну в украинских банках в 14 процентов годовых - за 2 года - 28 процентов прироста в гривне получит вкладчик - гравневый депозит безусловно убыточный и ровно в 2 (два) раза.То есть - отнести деньги на гривневый депозит - все равно, что отнести в табор цыганских ромов (не видел не разу, 14 августа буду Трансильвании - попробую отыскать).(А меня молчаливыйчуть не затоптал ногами за 10 процентов).во Львове (Киеве, Днепре, Харькове) (Гадалки идут в супермаркет АТБ - там сейчас акция - "Кава зі Льова" -при обычной цене в 53-55 гривен сегодня продается за 43 гривны, варят кофе и гадают на кофейной гуще. )Выпив кофе - я тоже такой именно люблю - прорицатели и гадалки на дне чашки в кофейной гуще видят:- вчера турецкая лира преодолела исторический минимум( максимум) - 5 лир за 1 зелено-(если присмотреться внимательнее - кофе то утренний - то можно даже на краю дна чашки разглядеть после запятой утренние цифры ".05", то есть 5,05).- Это катастрофа? Однозначно, да!Связываюсь сегодня утром с нашим бывшим соотечественником, который вчера сдал успешно быстро и легко документы на ВНЖ (работает удаленно за смешную зарплату в 50 долларов в час).- Эй, нужен ли нам берег турецкий?- Классно! Сейчас +32. Влажность воздуха 56 процентов, ясно.- Классно Вам, у нас дожди идут почти не прекращаясь - вчера не мог открыть дверь входа к стоматологу - распухла от сырости.- Зато авто мыть не нужно!- Это точно!- Слушай, Петя, тут гадалки и прорицательницы рассказывают такие забавные вещи:“Но страна, скатывающаяся в авторитаризм, страна с которой бегут иностранные инвесторы и которая запросто может через пять лет оказаться в "третьем мире" - зачем это кому-то может понадобиться?»- (Петя, выползая на край своего плавательного бассейна длиной 25 метров - за содержание и бассейна его в том числе он платит также, как и все жильцы своего дома - у него дом абсолютно новый: хамам, сауна и прочие вкусняшки - квартплата (айдат) составляет аж 150 (!!!) лир - это реально дорого - примерно 30 долларов в месяц):- Ты так не шути. Выползи полностью из бассейна - пусть там продолжают плавать твоя чудная жена и чудный сынишка - скажи аргументировано,- (Петя, выползая по лестнице из нержавейки из практически собственного плавательного бассейна): Напомни, какая там страна вкатывается в этот как его, "авторитарожопаполнаяизм"?Я счастлив! Работая удаленно и получая заплату в долларах США, я вчера поменял доллары по пять, а раньше они были по три, но маленькие, а сегодня - по пять. Но большие!- Круто, дай я запишу...- Так что там записывать, все как у Жванецкого, только цифры - наоборот..."Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, Но по пять рублей...Правда, большие...но по пять рублей...но очень большие...хотя и по пять...но очень большие...правда, и по пять рублей...но зато большие...хотя по пять, но большие...а сегодня были по три,но маленькие, но по три..."- Ага, понятно, то есть ты вчера слил "соточку" по "пять" и получил на руки 500 лир?- Ага... две двухсоточки и одну соточку...- И кактовары и услуги?- А никакибо за последний год- Врешь!- Ну, не совсем, чуть чуть вру: яйца куриные недавно подорожали ровно на 50 процентов! Мне утром без яиц никак нельзя! Мозги не начинают работать!- Мать моя женщина - яйца - это же самое дорогое, что у мужчины есть!- Так то куриные! Мужские то кому они нужны... разве что данному мужчине... а так - товар неликвидный...- Это верно, примерно как места госзаказа на бюджетные места в университетах Украины...- А что там?- Сегодня, наконец-то, заработал сайт vstup.osvita.ua - в некоторых НАЦИОНАЛЬНЫХ университетах на бюджетные места рекомендовано 0 () абитуриентов, на некоторые специальности набрали от 1 (до 3 () студентов...- Это на бюджет?- Да, впору ректорам яйца почухать...- Там такое старье... ужас... Впрочем, мы о Турции. Как там в Анталии?- Я тут в супермаркетах ИМПОРТНОГО ничего найти не могу... Хотя особо и не ищу, но вот так в глаза бросается, что все сделано в Турции - от носков мужских до шляп дамских, от яиц до калкана...- А молоко пачка по какой цене?- Как и год назад: 2,25 лиры жирностью 3,1 процента.- Погоди. Дай возьму калькулятор: (2,25/5,00)х27=12,15 гривны. Круто! Вчера покупал во Львове по 25,50...- Ну, во Львове народ богато живет. Куда там нам, мусульманским колхозникам...- Это да...- А по чем там доллар?- С утра покупают по, продают по...- Розница?- Опт. Для вкладчиков, получивших проценты по депозиту...- Ну, успехов им... Это что получается, ты слил "соточку" и получил аж 2 700 гривен?- Да...- Круто! 2 700!- Да, круто! Это 3 - максимум 5 походов в АТБ, где - чтобы не пугать клиентов - вставляют цены за 100 граммов... Курица - 5,50...- Таку нас тоже курица - по 5,50...- Так то ж лиры... То есть 1 кг курицы - 1 доллар?- Ну да... тут новинка - раньше не видел -- За- За 100 граммов... еще пока за 100 граммов...- Ну, успехов депозитно-гривневым вкладчикам...Я смотрю, товарисчи нечаянно начали перевирать меня и мои мысли, а я НИКОГО и НИКОГДА не агитировал переезжать в Турцию. Я написал о том, что я взял и переехал, сделал это так-то и так-то, иБольше ничего. Кроме того, уверен - и судя по письмам в личке, где меня призывают не реагировать на уколы неуравновешенных товарсчев и продолжать делиться мыслями - есть много людей, которые думают, как и куда пристроить свои денежки. Предлагают в Польшу... Хорошее дело... Жилье недорогое - 1500 евро за квадрат... Сам думал об этом в районе Бельско-Бяла или нового горнолыжного курорта в районе Щирка, а потом подумал и пришел к выходу - хорошо.