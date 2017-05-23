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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 сер, 2018 13:11
Сейчас мощность ограничивает не столько пакетнком, как непосредственно електронным счетчиком который програмируется на указаную в договоре мощность и при превышении ее отрубает електрику на пару минут.
Додано: Сер 01 сер, 2018 19:46
Очень приятно это услышать.
Тогда - в далеком 2008 году - это 10 лет назад - людей еще не травили стафилококками и прочими загнивающими "типа продуктами" и было ИМЕННО так, как я написал:
- установленная мощность - 9 кВт.
- напряжение - 380 Вольт.
- пакетник установлен соответственно этим параметрам на входе перед счетчиком. И он - опломибирован. И доступа к нему не было. Я получил этот доступ.
Если читатель живет где-нибудь в районе Цветочного магазина "Камелия" (prospekt Pobedy, 131, Киев, 03179) и его жизненная задача стоит в трех вещах: стол в кухне - унитаз - кровать - то это, конечно, никак его не волнует... (я просто тот район Киева знаю - чуть не купил трешку в ныне недостроенном небоскребе).
Однако автор - дипломированный специалист - и потому предпочитал и дублирование поставки воды к его дому (два ввода с разных источников и два вода электричества от двух разах ТП) - то я понимал, что без электроэнергии ему - никуда, ну почти...
Ну что такое разрешенные 9 кВт мощности?
Ничто!
Например, я реализовал проект отопления моего дома площадью более 300 кв. метров с помощью электроэнергии.
Так вот: 15 батарей отопления. Этиленгликоль - теплоноситель.
Один котел - энергия к которому должна поступать от источника надежного энергии - мощность 2х9 кВт (в момент включения двух ТЭНов немецкого производства - больше).
ВОТ Я ВЗЯЛ И РЕАЛИЗОВАЛ именно то, что написал:
- мне нужно много дешевой электроэнергии.
- я ее получил.
Вот так, парни. Иду выгуливать собаку...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Сер 01 сер, 2018 22:35
Турция - это та страна, ВНЖ в которой шото значимое дает в перспективе? Ну можно понять людей кто хочет через ВНЖ потом получить гражданство ЭС. Например покупая недвижимость в Черногории. Но страна, скатывающаяся в авторитаризм, страна с которой бегут иностранные инвесторы и которая запросто может через пять лет оказаться в "третьем мире" - зачем это кому-то может понадобиться?
Додано: Чет 02 сер, 2018 00:57
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Акурт не тримай всіх за лохів. Все зараз можна платити онлайн і не тільки в Анталії. Якщо подобається дивитися на бусурманів кожен день дивися,а не обертай нас в цю віру як РПЦ. Добре що такі бариги як ти виїзджають і може наші діти тих взяток про які розказуєш в нас не побачать.
Що ти хочеш конкретно чути? Що турки не можуть наприклад мені платити вже суми в євро за роботу,тому що інфляція?
Нащо вільній людині відкривати ПМЖ в мусульманській країні? Якщо елементарно можна в Польщі.
А про віддих дорогий в 2018 порівняно з 2017 ти мовчиш? Чого готелі подорожали?
Я попрацював рік в Турції і хватить. Ніякого порівняння з Евросоюзом.
Додано: Чет 02 сер, 2018 08:14
Вітаю пана Джаббу!
Аккурт - ще той тролль на зарплаті.
Тому не варто сприймати всерйоз його протурецьку писанину.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Чет 02 сер, 2018 09:01
Цього року турецькі курорти планує відвідати 5 млн росіян. Крім того, весною для громадян РФ мають відновити раніше заборонені польоти до Єгипту. Це негативно позначиться на вартості відпочинку для українців. Тарифи зростуть на 10-20%.
"Поки ціни на відпочинок у Єгипті не зросли. Водночас Туреччина дещо подорожчала. Це пов'язано з тим, що багато готелів цього року пройшли реновацію. Попит на турецький напрямок зростає. Вже зараз на етапі раннього бронювання готелі Туреччини заповнені більш, ніж наполовину. Тому в сезон ціни можуть вирости ще", - каже PR-менеджер JoinUp! Катерина Резніченко, пише ubr.ua.
За словами експертів, раніше пристойний готель в Єгипті на двох обходився $500. Відомі випадки, коли за $300-400 можна було відпочити тиждень. Зараз турпотік росіян до Турції та Єгипту зростає. Тому курорти вже не пропонують великих знижок, щоб заохотити туристів.
"Грає фактор відкриття для росіян ринків Туреччини та Єгипту. Поки вони були закриті, турки і єгиптяни змушені були стимулювати попит різного роду субсидіями і знижками на супутні послуги. Залежно від авіакомпанії, маршруту та інших факторів за одного пасажира доплачували 30-40 євро. Зараз ціни стають менш привабливими", - каже експерт з питань транспорту В'ячеслав Коновалов.
Директор Adria Hit Group Володимир Швець зазначає, що середній чек по Туреччині цього року вже збільшився на 20%. Те ж саме незабаром станеться з Єгиптом.
Щоправда готельєри обіцяють підтягнути рівень сервісу. Останнім часом він помітно погіршився, особливо в Єгипті.
Деякі українські туристи розглядають варіант відпочинку в Туреччині у будинках недалеко від моря. Водночас експерти в цілях безпеки радять жити в готелях, особливо в Єгипті.
минулого року 5*, ультра олл, 13 діб - 1700 баксів, цього року це й же варіант - 2100 баків і то тільки на 10 діб
Додано: Чет 02 сер, 2018 10:29
В эту чудесный четверг, когда я проснулся с уже вставленными вчера "куксами" четырех зубов (через неделю поставят на "куксы" металлоокерамические коронки, и все 4 зуба обойдутся в 355 евро), приятно читать опусы прорицателей и гадалок, особенно гадалки jabba.
ГАДАНИЕ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ
(рассуждения с чашкой кофе в руках после прогулки по покошенным умело газонам Львова)
Если купить пачку турецкого кофе в Анталии (продается только специальный кофе мелкого помола и ТОЛЬКО "Арабика") примерно по 3 лиры (3/5х27)=16,2 гривны за пачку 100 граммов) заварить кофе, выпить его и посмотреть на дно турецкой чашки на кофейную гущу, то видно следующее:
- Валютные резервы Украины на сегодня составляют примерно 17 миллиардов долларов. Из них реально обеспечены валютой и не являются бросовыми "ценными" бумагами - 7 миллиардов. То есть это те реальные 7 миллиардов, которые можно "пощупать" и взять в руки.
- до конца года зарубежным инвесторам нужно вернуть - не вернуть нельзя - 3 миллиарда.
- запас к Новому году (реальной) составит 7-3 = 4 миллиарда долларов.
- в 2019 году тем же иностранным инвесторам нужно вернуть 10 (десять) миллиардов.
- Итого на кофейной гуще проявляется цифра 10-4= минус 6 миллиардов долларов.
- на дне кофейной гущи от турецкого кофе видно: никакой МВФ никаких долларов Украине не даст.
- в пересчете на календарный год более-менее спокойная жизнь закончится 31 марта 2019 года.
- на сегодня по сравнению с 2016 годом абсолютно все цены в Украине выросли на 50 процентов (плюс-минус). Вот даже единственное место во Львове, где можно было съесть настоящий гамбургер американского типа (можете мне верить, именно такой же вкусный и такого же качества я ел не далее как 2 - 3 недели назад в Сан Франциско) - это "открытое" кафе внутри комплекса "Victoria Gardens" - изменило цену и - не поверите - ровно в 1,5 раза.
- при депозитных ставках на гривну в украинских банках в 14 процентов годовых - за 2 года - 28 процентов прироста в гривне получит вкладчик - гравневый депозит безусловно убыточный и ровно в 2 (два) раза.
То есть - отнести деньги на гривневый депозит - все равно, что отнести в табор цыганских ромов (не видел не разу, 14 августа буду Трансильвании - попробую отыскать).
(А меня молчаливый jabba чуть не затоптал ногами за 10 процентов).
Если купить пачку украинского кофе во Львове (Киеве, Днепре, Харькове) (Гадалки идут в супермаркет АТБ - там сейчас акция - "Кава зі Льова" - зеленая пачка при обычной цене в 53-55 гривен сегодня продается за 43 гривны, варят кофе и гадают на кофейной гуще. )
Выпив кофе - я тоже такой именно люблю - прорицатели и гадалки на дне чашки в кофейной гуще видят:
- вчера турецкая лира преодолела исторический минимум( максимум) - 5 лир за 1 зелено-противный неведомый туркам доллар (если присмотреться внимательнее - кофе то утренний - то можно даже на краю дна чашки разглядеть после запятой утренние цифры ".05", то есть 5,05).
- Это катастрофа? Однозначно, да!
Связываюсь сегодня утром с нашим бывшим соотечественником, который вчера сдал успешно быстро и легко документы на ВНЖ (работает удаленно за смешную зарплату в 50 долларов в час).
- Эй, нужен ли нам берег турецкий?
- Классно! Сейчас +32. Влажность воздуха 56 процентов, ясно.
- Классно Вам, у нас дожди идут почти не прекращаясь - вчера не мог открыть дверь входа к стоматологу - распухла от сырости.
- Зато авто мыть не нужно!
- Это точно!
- Слушай, Петя, тут гадалки и прорицательницы рассказывают такие забавные вещи:
“Но страна, скатывающаяся в авторитаризм, страна с которой бегут иностранные инвесторы и которая запросто может через пять лет оказаться в "третьем мире" - зачем это кому-то может понадобиться?»
- (Петя, выползая на край своего плавательного бассейна длиной 25 метров - за содержание и бассейна его в том числе он платит также, как и все жильцы своего дома - у него дом абсолютно новый: хамам, сауна и прочие вкусняшки - квартплата (айдат) составляет аж 150 (!!!) лир - это реально дорого - примерно 30 долларов в месяц): Я - счастлив!
- Ты так не шути. Выползи полностью из бассейна - пусть там продолжают плавать твоя чудная жена и чудный сынишка - скажи аргументировано, как именно ты погряз в неприятностях.
- (Петя, выползая по лестнице из нержавейки из практически собственного плавательного бассейна): Напомни, какая там страна вкатывается в этот как его, "авторитарожопаполнаяизм"?Я счастлив! Работая удаленно и получая заплату в долларах США, я вчера поменял доллары по пять, а раньше они были по три, но маленькие, а сегодня - по пять. Но большие!
- Круто, дай я запишу...
- Так что там записывать, все как у Жванецкого, только цифры - наоборот...
"Я вчера видел раков по пять рублей. Но больших, Но по пять рублей...
Правда, большие...
но по пять рублей...
но очень большие...
хотя и по пять...
но очень большие...
правда, и по пять рублей...
но зато большие...
хотя по пять, но большие...
а сегодня были по три,
но маленькие, но по три..."
- Ага, понятно, то есть ты вчера слил "соточку" по "пять" и получил на руки 500 лир?
- Ага... две двухсоточки и одну соточку...
- И как ты покупал подорожавшие на 50 процентов товары и услуги?
- А никак я подорожавшее не покупал, ибо за последний год НИЧЕГО не подорожало.
- Врешь!
- Ну, не совсем, чуть чуть вру: яйца куриные недавно подорожали ровно на 50 процентов! Мне утром без яиц никак нельзя! Мозги не начинают работать!
- Мать моя женщина - яйца - это же самое дорогое, что у мужчины есть!
- Так то куриные! Мужские то кому они нужны... разве что данному мужчине... а так - товар неликвидный...
- Это верно, примерно как места госзаказа на бюджетные места в университетах Украины...
- А что там?
- Сегодня, наконец-то, заработал сайт vstup.osvita.ua - в некоторых НАЦИОНАЛЬНЫХ университетах на бюджетные места рекомендовано 0 (ноль) абитуриентов, на некоторые специальности набрали от 1 (одного) до 3 (трех) студентов...
- Это на бюджет?
- Это на бюджет...
- Да, впору ректорам яйца почухать...
- Там такое старье... ужас... Впрочем, мы о Турции. Как там в Анталии?
- Я тут в супермаркетах ИМПОРТНОГО ничего найти не могу... Хотя особо и не ищу, но вот так в глаза бросается, что все сделано в Турции - от носков мужских до шляп дамских, от яиц до калкана...
- А молоко пачка по какой цене?
- Как и год назад: 2,25 лиры жирностью 3,1 процента.
- Погоди. Дай возьму калькулятор: (2,25/5,00)х27=12,15 гривны. Круто! Вчера покупал во Львове по 25,50...
- Ну, во Львове народ богато живет. Куда там нам, мусульманским колхозникам...
- Это да...
- А по чем там доллар?
- С утра покупают по 27, продают по 27,19...
- Розница?
- Опт. Для вкладчиков, получивших проценты по депозиту...
- Ну, успехов им... Это что получается, ты слил "соточку" и получил аж 2 700 гривен?
- Да...
- Круто! 2 700!
- Да, круто! Это 3 - максимум 5 походов в АТБ, где - чтобы не пугать клиентов - вставляют цены за 100 граммов... Курица - 5,50...
- Таку нас тоже курица - по 5,50...
- Так то ж лиры... То есть 1 кг курицы - 1 доллар?
- Ну да... тут новинка - раньше не видел - в АТБ вставляют цены за 100 граммов...
- За 100 миллиграммов?
- За 100 граммов... еще пока за 100 граммов...
- Ну, успехов депозитно-гривневым вкладчикам...
P.S. Я смотрю, товарисчи нечаянно начали перевирать меня и мои мысли, а я НИКОГО и НИКОГДА не агитировал переезжать в Турцию. Я написал о том, что я взял и переехал, сделал это так-то и так-то, и рассказываю, как мне лично там плохо и ужасно. Больше ничего. Кроме того, уверен - и судя по письмам в личке, где меня призывают не реагировать на уколы неуравновешенных товарсчев и продолжать делиться мыслями - есть много людей, которые думают, как и куда пристроить свои денежки. Предлагают в Польшу... Хорошее дело... Жилье недорогое - 1500 евро за квадрат... Сам думал об этом в районе Бельско-Бяла или нового горнолыжного курорта в районе Щирка, а потом подумал и пришел к выходу - хорошо. Но бесперспективно...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 сер, 2018 11:08, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:08
спробуйте "Галка еспрессо міцна", червоно-біла пачка, 225 грам - 35 грн.
Додано: Чет 02 сер, 2018 11:09
Не повірете, але саме таку зранку заварив... Купив в "Ашані" за 42 гривні...
До речі, не звернув увагу, шо там не звичайні 250 грамів, а 225...
Наступного разу зверну увагу...
До речі проо каву.
Так сталося, що автор мандрує світом, починаючи із 18 років - це було після закінчення першого курса - купив путівку "По Україні та Молдові" - дуже класна була подорож...
Київ - Одеса - Білгород-Дністровський - Тирасполь - Бендери - Кишинеу - Дніпро... Дівачат досі не можу забути...
Так ось, автор завжди п"є двічі на день дуже не корисну для здоров"я каву.
Невиелички замітки:
- Найгірша на мій смак кава - в США. Не вміють заварювати та подавати. Якщо купувати в "СтарБаксі" - дають каву - по відерному - величезний бумажняний пакет гарячої кави - поки дочекаєшься, що її можна пити - вже й заснув... Найдешевша ціна - щось 1,6 долара. В готелях стоять кавомашини і лежать пакети із меленою кавою. Як на нас - то то пакет на 1 заварку - вони пишуть на 4 бумажняних стакана - та пропонують залити в кавомашину 1 літр води. В супермаркеті пакет кави меленої в 250 грамів - коштує від 6 до 12 долярів. 12 - то фірмова StarBacs. Скидається на очі, що дуже грубий помел... прямо шматочки кавових зерен...
- моя улюблена - знаю, багато людей буде сміятися - "Кава зі Львова" - беру червоні або зелені пакети навіть у Туреччину. Не купую чорну - дорога, і Арабіку я можу і в Туреччині купити. Справжню. Крім того, якщо поїхав кататися на лижах в Італію чи Польщу - купую італійську або немецьку - мелену чи в зернах. Звісно, вона там коштує в 3 рази дешевше, ніж у Львові...
(це мені тут невдаха Етеріум буде розказувати де краще жити, смішно, але не можна сміятися з убогих)
- дуже инітересна мелена кава у Туреччині - надзвичайно тонкий помел - прямо як жіноча пудра... але й заварювати треба вміти... Найкраще заварює та подає мати мого приятеля із Анталії - корінна анталійка, завжди подає у маненьких позолочених чашечках, завжди із холодною водою... Я, коли буваю у центрі - на вулиці "Гюлюке" - завждли зайду в госіт на каву... Маленька чашечка - а среце починає битися, як у молодого Оленя...
- смішна примітивна порада, яле я користуюся - оскільки тут мне на раз ображали різними словами - а я практично рідко вилізаю із-за керма авто, мандруюучи світом - то дам пораду водіям.
Я завжди трамаю в бардачку авто звичайні пакетики одноразові із кавою, що купував в АТБ за 1,5-2 гривні. Я роблю так: відчуваю, що починають очі злипатися після того, як проїхав кілометрів з 500... відкриваю той пакетик - висипав у рота, запив звичайною мінеральною газованою водою (обережно, розчинна кава не розчиняється у звичайній холодній воді, але розчиняється у газованій воді) ковтнув - через 5 хвилин хочеться мчати і мчати далі...
Ні, ну звісно, краще мати із собою термос (маю і завжди його готую із кавою сам) або зупинитися на АЗС та випити кави за 1,5 євро... Але ж треба зупинятися...
Ще й мати 1,5 євро...
Ще не зовсім розкриваю секрети, але серез тиждень - на зло ворогам - тижневий круїз на авто дорогами Європи...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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